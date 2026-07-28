Airbus A350-1000ULR ilk bor 23 ming kilometrni toʻxtovsiz uchib oʻtdi
Aviatsiya tarixida ilk bor ikki dvigatelli yoʻlovchi samolyoti oraliq yoqilgʻi quyishsiz 23 ming kilometrdan ortiq masofani bosib oʻtdi. Airbus kompaniyasining soʻnggi ishlanmasi boʻlgan Airbus A350-1000ULR modeli Avstraliyaning Melburn shahridan Fransiyaning Tuluza shahriga amalga oshirilgan sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, F-WULR roʻyxat raqamiga ega havo kemasi 27-iyul kuni Melburn shahridan yoʻlga chiqib, 28-iyul kuni Tuluza aeroportiga kelib qoʻndi. Samolyot osmonda naq 24 soatu 24 daqiqa davomida uzluksiz boʻlgan.
Tarixiy reys davomida layner Tinch okeani,shuningdek, AQSh va Kanada hududlari uzra parvoz qilgan. Oʻta uzoq davom etgan ushbu safar xavfsizligini taʼminlash maqsadida bortda bir-birini almashtirib turgan uchta toʻliq uchuvchilar ekipaji faoliyat olib borgan.
Sinov parvozining oʻziga xos jihatlariMutaxassislarning taʼkidlashicha, parvoz yakuni qiziqarli voqea bilan davom etgan. Manzilga yetib kelib, qoʻnishni amalga oshirmoqchi boʻlgan paytda layner xavfsizlik qoidalariga koʻra ikkinchi davraga ketgan. Shundan soʻnggina ekipaj samolyotni Tuluza aeroportiga muvaffaqiyatli qoʻndirgan.
Mazkur rekord koʻrsatkich Ultra Long Range (oʻta uzoq masofa) deb nomlangan maxsus modifikatsiyaning sinov bosqichi doirasida qayd etildi. Ushbu versiya dunyodagi eng uzun aviareyslarni amalga oshirish uchun maxsus loyihalashtirilgan.
Kelajakdagi oʻta uzun yoʻnalishlarUshbu turdagi samolyotlar allaqachon Avstraliyaning Qantas aviakompaniyasi tomonidan buyurtma qilingan boʻlib, ular Project Sunrise loyihasini amalga oshirishda foydalaniladi. Loyihaning asosiy maqsadi Sidneydan London va Nyu-Yorkka toʻgʻridan-toʻgʻri reyslarni ochishdan iborat.
Rejalashtirilayotgan bunday qatnovlarning davomiyligi 22 soatni tashkil etishi kutilmoqda. Bu esa fuqarolik aviatsiyasi tarixidagi eng uzun muntazam parvozlardan biriga aylanib, global qatnovlar imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.
…