Airbus A350-1000ULR ilk bor 23 ming kilometrni toʻxtovsiz uchib oʻtdi

·40·Texno
Airbus A350-1000ULR ilk bor 23 ming kilometrni toʻxtovsiz uchib oʻtdi

Aviatsiya tarixida ilk bor ikki dvigatelli yoʻlovchi samolyoti oraliq yoqilgʻi quyishsiz 23 ming kilometrdan ortiq masofani bosib oʻtdi. Airbus kompaniyasining soʻnggi ishlanmasi boʻlgan Airbus A350-1000ULR modeli Avstraliyaning Melburn shahridan Fransiyaning Tuluza shahriga amalga oshirilgan sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, F-WULR roʻyxat raqamiga ega havo kemasi 27-iyul kuni Melburn shahridan yoʻlga chiqib, 28-iyul kuni Tuluza aeroportiga kelib qoʻndi. Samolyot osmonda naq 24 soatu 24 daqiqa davomida uzluksiz boʻlgan.

Tarixiy reys davomida layner Tinch okeani,shuningdek, AQSh va Kanada hududlari uzra parvoz qilgan. Oʻta uzoq davom etgan ushbu safar xavfsizligini taʼminlash maqsadida bortda bir-birini almashtirib turgan uchta toʻliq uchuvchilar ekipaji faoliyat olib borgan.

Sinov parvozining oʻziga xos jihatlari

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, parvoz yakuni qiziqarli voqea bilan davom etgan. Manzilga yetib kelib, qoʻnishni amalga oshirmoqchi boʻlgan paytda layner xavfsizlik qoidalariga koʻra ikkinchi davraga ketgan. Shundan soʻnggina ekipaj samolyotni Tuluza aeroportiga muvaffaqiyatli qoʻndirgan.

Mazkur rekord koʻrsatkich Ultra Long Range (oʻta uzoq masofa) deb nomlangan maxsus modifikatsiyaning sinov bosqichi doirasida qayd etildi. Ushbu versiya dunyodagi eng uzun aviareyslarni amalga oshirish uchun maxsus loyihalashtirilgan.

Kelajakdagi oʻta uzun yoʻnalishlar

Ushbu turdagi samolyotlar allaqachon Avstraliyaning Qantas aviakompaniyasi tomonidan buyurtma qilingan boʻlib, ular Project Sunrise loyihasini amalga oshirishda foydalaniladi. Loyihaning asosiy maqsadi Sidneydan London va Nyu-Yorkka toʻgʻridan-toʻgʻri reyslarni ochishdan iborat.

Rejalashtirilayotgan bunday qatnovlarning davomiyligi 22 soatni tashkil etishi kutilmoqda. Bu esa fuqarolik aviatsiyasi tarixidagi eng uzun muntazam parvozlardan biriga aylanib, global qatnovlar imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

AirbusA350AviatsiyaRekordQantas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiZebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiBugun, 00:51Ozlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiOzlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiBugun, 00:24NASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaNASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 00:24Waymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaWaymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaBugun, 00:21eBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydieBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydiKecha, 23:57Oppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiOppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob