Apple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdi

·0·Texno
Apple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdi

AQShda texnologiya ixlosmandlari uchun yangi moliyaviy imkoniyat — Apple Upgrade uzoq muddatli ijara dasturi taqdim etildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu tashabbus foydalanuvchilarga qimmatbaho gadjetlarni toʻliq sotib olmasdan, oylik toʻlov evaziga rasmiy ravishda foydalanish imkonini beradi va zamonaviy isteʼmol bozorida muhim qadam boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi dastur doirasida kompaniyaning eng soʻnggi rusumdagi iPhone, Apple Watch, iPad hamda Mac kompyuterlarini rasmiy Apple Store veb-sayti, maxsus ilova yoki brend doʻkonlari orqali rasmiylashtirish mumkin. Bunda shartnoma shartlari qurilma turiga qarab belgilanadi.

Ijara shartlari va oylik toʻlovlar

Smartfonlar va aqlli soatlar uchun 12 yoki 24 oylik muddat taklif etilsa, planshet hamda noutbuklar uchun 24 yoki 36 oylik shartnomalar tuzish koʻzda tutilgan. Dasturning boshlangʻich oylik toʻlovlari qurilma turiga qarab turlicha shakllangan:

  • iPhone uchun oyiga minimal 18 dollar
  • Apple Watch uchun oyiga minimal 12 dollar
  • Mac kompyuterlari uchun oyiga minimal 25 dollar
  • iPad uchun oyiga minimal 12 dollar
Kompaniya taqdim etgan hisob-kitoblarga koʻra, masalan, 256 GB xotiraga ega iPhone 17 Pro modelini bir yillik ijara asosida olish oyiga 46 dollarni tashkil etadi. Agar shartnoma ikki yilga tuzilsa, oylik toʻlov 32 dollargacha kamayadi. Natijada bir yillik foydalanish 552 dollarga, ikki yillik foydalanish esa 768 dollarga tushadi.

Mazkur model qurilmani toʻgʻridan-toʻgʻri 1100 dollarga sotib olishdan koʻra har ikki yilda yangi gadjetga oʻrganib qolgan foydalanuvchilar uchun ancha tejamkor muqobil boʻla oladi. Shuningdek, mijozlar bir vaqtning oʻzida bir nechta mahsulotni, masalan, iPhone 17, MacBook Air va Apple Watch toʻplamini oyiga taxminan 61 dollardan rasmiylashtirish imkoniyatiga ega.

Qoʻshimcha qulayliklar va geografiya

Moliyaviy yukni yanada kamaytirish maqsadida foydalanuvchilar eski qurilmalarini trade-in dasturi orqali topshirishlari mumkin. Buning evaziga oylik toʻlov miqdori yanada pasayadi. Bundan tashqari, Apple Card egalari har oylik ijara toʻlovlaridan 3 foizlik kundalik keshbek olishadi.

Hozirgi vaqtda Apple Upgrade dasturi faqat AQSh hududidagina amal qilmoqda. Kompaniya vakillari ushbu xizmatni boshqa davlatlar bozorlariga kengaytirish rejalari haqida hozircha hech qanday rasmiy maʼlumot berishgani yoʻq.

AppleiPhoneApple UpgradeTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkinAQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkinBugun, 20:58PayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaPayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaBugun, 20:29Starship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaStarship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaBugun, 20:21WhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiWhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiBugun, 19:58NASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiNASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiBugun, 19:58Elon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiElon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiBugun, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob