Apple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdi
AQShda texnologiya ixlosmandlari uchun yangi moliyaviy imkoniyat — Apple Upgrade uzoq muddatli ijara dasturi taqdim etildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu tashabbus foydalanuvchilarga qimmatbaho gadjetlarni toʻliq sotib olmasdan, oylik toʻlov evaziga rasmiy ravishda foydalanish imkonini beradi va zamonaviy isteʼmol bozorida muhim qadam boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi dastur doirasida kompaniyaning eng soʻnggi rusumdagi iPhone, Apple Watch, iPad hamda Mac kompyuterlarini rasmiy Apple Store veb-sayti, maxsus ilova yoki brend doʻkonlari orqali rasmiylashtirish mumkin. Bunda shartnoma shartlari qurilma turiga qarab belgilanadi.
Ijara shartlari va oylik toʻlovlarSmartfonlar va aqlli soatlar uchun 12 yoki 24 oylik muddat taklif etilsa, planshet hamda noutbuklar uchun 24 yoki 36 oylik shartnomalar tuzish koʻzda tutilgan. Dasturning boshlangʻich oylik toʻlovlari qurilma turiga qarab turlicha shakllangan:
- iPhone uchun oyiga minimal 18 dollar
- Apple Watch uchun oyiga minimal 12 dollar
- Mac kompyuterlari uchun oyiga minimal 25 dollar
- iPad uchun oyiga minimal 12 dollar
Mazkur model qurilmani toʻgʻridan-toʻgʻri 1100 dollarga sotib olishdan koʻra har ikki yilda yangi gadjetga oʻrganib qolgan foydalanuvchilar uchun ancha tejamkor muqobil boʻla oladi. Shuningdek, mijozlar bir vaqtning oʻzida bir nechta mahsulotni, masalan, iPhone 17, MacBook Air va Apple Watch toʻplamini oyiga taxminan 61 dollardan rasmiylashtirish imkoniyatiga ega.
Qoʻshimcha qulayliklar va geografiyaMoliyaviy yukni yanada kamaytirish maqsadida foydalanuvchilar eski qurilmalarini trade-in dasturi orqali topshirishlari mumkin. Buning evaziga oylik toʻlov miqdori yanada pasayadi. Bundan tashqari, Apple Card egalari har oylik ijara toʻlovlaridan 3 foizlik kundalik keshbek olishadi.
Hozirgi vaqtda Apple Upgrade dasturi faqat AQSh hududidagina amal qilmoqda. Kompaniya vakillari ushbu xizmatni boshqa davlatlar bozorlariga kengaytirish rejalari haqida hozircha hech qanday rasmiy maʼlumot berishgani yoʻq.
…