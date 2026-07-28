Rasman: Klaudio Raneri — Italiya terma jamoasining yangi texnik direktori

·34·Sport
Rasman: Klaudio Raneri — Italiya terma jamoasining yangi texnik direktori

Italiya futbol federatsiyasi (FIGC) afsonaviy mutaxassis Klaudio Ranerining mamlakat milliy terma jamoasi texnik direktori etib tayinlanganini rasman e’lon qildi. 74 yoshli tajribali murabbiy «Skuadra Adzurra»ning strategik rivojlanish va kadrlar siyosatiga mas’ul bo‘ladi.

Zamin.uz Italiya futbolidagi ushbu kutilmagan tayinlov, Paolo Maldinining qisqa faoliyati ortidagi ichki mojaro hamda Raneri oldida turgan vazifalar tafsilotlarini taqdim etadi.

1. 16 kunlik faoliyat va ichki mojaro: Maldinining o‘rnini egallagan afsona

Federatsiya matbuot xizmati xabariga ko‘ra, Klaudio Raneri ushbu mas’uliyatli lavozimda yana bir afsonaviy futbol namoyandasi — Paolo Maldinining o‘rnini egalladi.

E’tiborlisi, Maldini bu vazifada atigi 16 kun faoliyat yuritdi, xolos. U Italiya milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiyni tayinlash jarayonidagi muvaffaqiyatsizlik ortidan yuzaga kelgan jiddiy ichki mojaro sababli lavozimini tark etishga majbur bo‘ldi.

Italiya futbol federatsiyasining rasmiy xabaridan:

«Klaudio Raneri Italiya milliy terma jamoasining texnik direktori etib tayinlandi. Tajribali mutaxassis milliy jamoaning keyingi rivojlanish bosqichini nazorat qiladi.»

Klaudio Ranerining Italiya terma jamoasiga tayinlanishi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Yangi lavozimi

Italiya milliy terma jamoasi texnik direktori

Mutaxassis yoshi

74 yosh

Sobiq texnik direktor

Paolo Maldini (Lavozimida atigi 16 kun ishlagan)

Iste’fo sababi

Bosh murabbiyni tayinlashdagi muvaffaqiyatsizlik va ichki mojaro

So‘nggi ish joyi

«Roma» (Boshqaruv maslahatchisi va bosh murabbiy)

2. Ranerining «Roma»dagi tajribasi va boy murabbiylik mahorati

74 yoshli Klaudio Raneri dunyo futbolida boy tajriba va yuksak obro‘ga ega mutaxassis hisoblanadi. Uning so‘nggi ish joyi Rimning «Roma» klubi bo‘lgan.

  • Bosh murabbiylik: Raneri 2024 yilning noyabridan 2025 yilning iyunigacha «Roma» bosh murabbiyligini o‘z zimmasiga olgan.

  • Maslahatchilik rahbariyati: Shundan so‘ng, 2025 yil iyulidan 2026 yil apreligacha u Rim klubi boshqaruvida strategik maslahatchi sifatida faoliyat yuritgan.

Endilikda ushbu tajribali mutaxassis o‘z bilimi va tashkilotchilik qobiliyatini Italiya milliy terma jamoasini inqirozdan olib chiqish va yangi muvaffaqiyatlarga yetaklashga sarflaydi.

Italiya futbolidagi ushbu muhim kadrlar almanuvi millionlab muxlislar diqqat markazida bo‘lib turibdi.

Ushbu qiziqarli maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Klaudio Raneri Italiya milliy terma jamoasidagi ichki mojarolarni bartaraf etib, jamoani to‘g‘ri yo‘lga sola oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Claudio RanieriItaliyaPaolo MaldiniAS RomaItaliya futbol federatsiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayAndreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayBugun, 00:30«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildi«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildiBugun, 00:06Umarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiUmarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiKecha, 23:30Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyNeymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyKecha, 23:12Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Kecha, 22:21Superliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiSuperliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi