Rasman: Klaudio Raneri — Italiya terma jamoasining yangi texnik direktori
Italiya futbol federatsiyasi (FIGC) afsonaviy mutaxassis Klaudio Ranerining mamlakat milliy terma jamoasi texnik direktori etib tayinlanganini rasman e’lon qildi. 74 yoshli tajribali murabbiy «Skuadra Adzurra»ning strategik rivojlanish va kadrlar siyosatiga mas’ul bo‘ladi.
Zamin.uz Italiya futbolidagi ushbu kutilmagan tayinlov, Paolo Maldinining qisqa faoliyati ortidagi ichki mojaro hamda Raneri oldida turgan vazifalar tafsilotlarini taqdim etadi.
1. 16 kunlik faoliyat va ichki mojaro: Maldinining o‘rnini egallagan afsona
Federatsiya matbuot xizmati xabariga ko‘ra, Klaudio Raneri ushbu mas’uliyatli lavozimda yana bir afsonaviy futbol namoyandasi — Paolo Maldinining o‘rnini egalladi.
E’tiborlisi, Maldini bu vazifada atigi 16 kun faoliyat yuritdi, xolos. U Italiya milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiyni tayinlash jarayonidagi muvaffaqiyatsizlik ortidan yuzaga kelgan jiddiy ichki mojaro sababli lavozimini tark etishga majbur bo‘ldi.
Italiya futbol federatsiyasining rasmiy xabaridan:
«Klaudio Raneri Italiya milliy terma jamoasining texnik direktori etib tayinlandi. Tajribali mutaxassis milliy jamoaning keyingi rivojlanish bosqichini nazorat qiladi.»
Klaudio Ranerining Italiya terma jamoasiga tayinlanishi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Yangi lavozimi
Italiya milliy terma jamoasi texnik direktori
Mutaxassis yoshi
74 yosh
Sobiq texnik direktor
Paolo Maldini (Lavozimida atigi 16 kun ishlagan)
Iste’fo sababi
Bosh murabbiyni tayinlashdagi muvaffaqiyatsizlik va ichki mojaro
So‘nggi ish joyi
«Roma» (Boshqaruv maslahatchisi va bosh murabbiy)
2. Ranerining «Roma»dagi tajribasi va boy murabbiylik mahorati
74 yoshli Klaudio Raneri dunyo futbolida boy tajriba va yuksak obro‘ga ega mutaxassis hisoblanadi. Uning so‘nggi ish joyi Rimning «Roma» klubi bo‘lgan.
Bosh murabbiylik: Raneri 2024 yilning noyabridan 2025 yilning iyunigacha «Roma» bosh murabbiyligini o‘z zimmasiga olgan.
Maslahatchilik rahbariyati: Shundan so‘ng, 2025 yil iyulidan 2026 yil apreligacha u Rim klubi boshqaruvida strategik maslahatchi sifatida faoliyat yuritgan.
Endilikda ushbu tajribali mutaxassis o‘z bilimi va tashkilotchilik qobiliyatini Italiya milliy terma jamoasini inqirozdan olib chiqish va yangi muvaffaqiyatlarga yetaklashga sarflaydi.
Italiya futbolidagi ushbu muhim kadrlar almanuvi millionlab muxlislar diqqat markazida bo‘lib turibdi.
Ushbu qiziqarli maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Klaudio Raneri Italiya milliy terma jamoasidagi ichki mojarolarni bartaraf etib, jamoani to‘g‘ri yo‘lga sola oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…