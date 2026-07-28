AQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkin

·0·Texno
AQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkin

AQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi operatori PJM Interconnection energiya tanqisligi paytida yirik maʼlumot markazlari va boshqa yirik isteʼmolchilarning quvvatini vaqtincha uzib qoʻyishini maʼlum qildi. ixbt.com xabar berishicha, ushbu keskin qadam sunʼiy intellekt va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan bir paytda infratuzilmaning ortiqcha yuklamalarga bardosh bera olmayotgani sababli yuzaga kelgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Prognozlarga koʻra, maʼlumot markazlari tomonidan isteʼmol qilinadigan elektr energiyasi hajmi 2035-yilga borib hozirgidan toʻrt baravar koʻpayishi kutilmoqda. Yangi generatsiya quvvatlarini qoʻshish boʻyicha oʻtkazilgan soʻnggi auksion kutilgan natijani bermagach, tarmoq operatorlari tizimda toʻliq uzilishlar (bleakaut) kelib chiqishining oldini olish uchun shunday chora koʻrishga majbur boʻlmoqda.

Tarmoqni barqarorlashtirish choralari va kompensatsiyalar

PJM Interconnection maʼlumot markazlarini elektr taʼminotidan uzish ishlarini 2027-yil iyun oyidan boshlashni rejalashtirmoqda. Bunda cheklovlar faqat quvvati 50 megavatt yoki undan yuqori boʻlgan server markazlarigagina tatbiq etiladi. Oʻnlab yillardan beri ishlab kelayotgan boshqa talabni boshqarish dasturlariga oʻxshash tarzda, elektr toki uzilgan mijozlarga oʻz vaqtida kompensatsiya toʻlab beriladi.

Operator isteʼmolchilarga tarmoqdagi yuklama haqida oldindan — 30 daqiqadan bir necha kun oldin ogohlantirish yuborilishini nazarda tutgan. Biroq, bu kabi choralar bozordagi mavjud muammolarni toʻliq hal qila olmaydi. Oxirgi bir yil ichida ulgurji elektr energiyasi narxlari deyarli ikki baravar oshgan boʻlib, mustaqil bozor tahlilchilari bu oʻsishda ayniqsa maʼlumot markazlari ulushi katta ekanini taʼkidlamoqda.

Muqobil energiya manbalari va ekologik xavotirlar

Mazkur qaror kelgusida koʻplab yangi hamda mavjud maʼlumot markazlarini oʻzlarining mustaqil energiya manbalarini yaratishga undashi kutilmoqda. Aks holda, kompaniyalar zaxira generatorlarga tayanib qolishga majbur boʻladi. Koʻpincha dizel yoqilgʻisida ishlaydigan bunday generatorlar nafaqat qimmatga tushadi, balki atrof-muhitni jiddiy ravishda ifloslantiradi.

Federal qoidalar bunday zaxira generatorlaridan talabni boshqarish tadbirlari uchun yiliga 50 soatgacha, favqulodda holatlar va texnik xizmat koʻrsatishni qoʻshganda esa yiliga 100 soatgacha foydalanishga ruxsat beradi. Yaqinda Shimoliy Virginiyadagi 96 megavattli maʼlumot markazi yaqinida yashovchi aholi salomatligiga yetkazilishi mumkin boʻlgan millionlab dollarlik zarar masalasi jamoatchilik va ekologlarning keskin eʼtirozlariga sabab boʻlgan edi. PJM hududi Virginiyadan Illinoysgacha boʻlgan hududni qamrab olib, 67 million mijozga xizmat koʻrsatadi.

Data CenterEnergiyaAQShPJMTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdiApple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdiBugun, 20:58PayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaPayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaBugun, 20:29Starship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaStarship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaBugun, 20:21WhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiWhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiBugun, 19:58NASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiNASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiBugun, 19:58Elon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiElon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiBugun, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob