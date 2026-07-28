Shov-shuvli transfer: Armaniston terma jamoasi a’zosi «Dinamo»ga o‘tdi
Samarqandning «Dinamo» klubi o‘z tarkibini mahoratli va tajribali legioner bilan mustahkamladi. Klub rahbariyati Armaniston milliy terma jamoasi tayanch yarimhimoyachisi Tigran Avanesyan bilan rasmiy shartnoma imzolanganini e’lon qildi.
Zamin.uz Samarqand jamoasiga kelib qo‘shilgan yangi futbolchi, uning faoliyat yo‘li hamda Samarqand bilan bog‘liq qiziqarli va oilaviy tafsilotlarini taqdim etadi.
1. «Orenburg»dan «Dinamo»ga: 19-raqamli yangi xavbek
Klub matbuot xizmati xabariga ko‘ra, 24 yoshli futbolchi «Dinamo» safiga Rossiya Premer-ligasi vakili — «Orenburg» klubidan kelib qo‘shildi. Tomonlar mavsum oxirigacha mo‘ljallangan va kelishuvni yana uzaytirish imkoniyatini o‘z ichiga olgan shartnomani imzoladilar.
Tigran Avanesyan Samarqand klubida 19-raqam ostida maydonga tushadigan bo‘ldi.
«Dinamo» klubi matbuot xizmatining xabaridan:
«Armaniston milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Tigran Avanesyan "Dinamo" a’zosiga aylandi. Futbolchi bilan mavsum oxirigacha mo‘ljallangan shartnoma imzolandi.»
2. SSKA va «Baltika» akademiyasidan Armaniston terma jamoasigacha
Tigran Avanesyan 2002 yil 13 aprel kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. U futboldagi ilk qadamlarini «Baltika» akademiyasida tashlagan va professional faoliyati davomida bir qator nomdor klublar sharafini himoya qilgan:
Klubdagi faoliyati: Moskvaning SSKA, «Arsenal Tula» hamda «Orenburg» jamoalarida to‘p surgan.
Terma jamoalardagi ishtiroki: Xalqaro maydonda Rossiya U17 hamda Armaniston U19 terma jamoalarida harakat qilgan.
Milliy terma jamoa: 2024 yildan buyon esa Armaniston milliy terma jamoasining asosiy tarkib a’zosi hisoblanadi.
Tigran Avanesyan va «Dinamo» transferi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Futbolchi
Tigran Avanesyan
Yoshi va tug‘ilgan joyi
24 yosh (13 aprel 2002 yil, Toshkent)
Ampluasi
Tayanch yarimhimoyachisi
Sobiq klubi
«Orenburg» (Rossiya)
Shartnoma muddati
Mavsum oxirigacha (uzaytirish imkoniyati bilan)
Jamoadagi raqami
19-raqam
Terma jamoasi
Armaniston milliy terma jamoasi (2024 yildan)
3. Samarqandga qaytish: Avanesyanning tarixiy va oilaviy rishtalari
Ushbu transferning yana bir e’tiborli va samimiy tomoni shundaki, Tigran Avanesyan uchun Samarqand shahri mutlaqo begona emas.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Avanesyanning yaqin qarindoshlarining aksariyati asli samarqandlik bo‘lib, hozirda ham aynan Samarqand shahrida istiqomat qilishadi. Shu sababli, «Dinamo»ga o‘tish futbolchi uchun nafaqat yangi sport chorlovi, balki o‘z oilaviy ildizlariga qaytish bo‘ldi.
Samarqandning «Dinamo» klubi tarkibini kuchli va xalqaro tajribaga ega futbolchi bilan to‘ldirgani millionlab mahalliy muxlislarda katta qiziqish uyg‘otmoqda.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va o‘zbek futboli ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Tigran Avanesyan «Dinamo»ning markaziy chizig‘ini kuchaytirib, jamoaning asosiy yetakchisiga aylana oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…