Shov-shuvli transfer: Armaniston terma jamoasi a’zosi «Dinamo»ga o‘tdi

·69·Sport
Shov-shuvli transfer: Armaniston terma jamoasi a’zosi «Dinamo»ga o‘tdi

Samarqandning «Dinamo» klubi o‘z tarkibini mahoratli va tajribali legioner bilan mustahkamladi. Klub rahbariyati Armaniston milliy terma jamoasi tayanch yarimhimoyachisi Tigran Avanesyan bilan rasmiy shartnoma imzolanganini e’lon qildi.

Zamin.uz Samarqand jamoasiga kelib qo‘shilgan yangi futbolchi, uning faoliyat yo‘li hamda Samarqand bilan bog‘liq qiziqarli va oilaviy tafsilotlarini taqdim etadi.

1. «Orenburg»dan «Dinamo»ga: 19-raqamli yangi xavbek

Klub matbuot xizmati xabariga ko‘ra, 24 yoshli futbolchi «Dinamo» safiga Rossiya Premer-ligasi vakili — «Orenburg» klubidan kelib qo‘shildi. Tomonlar mavsum oxirigacha mo‘ljallangan va kelishuvni yana uzaytirish imkoniyatini o‘z ichiga olgan shartnomani imzoladilar.

Tigran Avanesyan Samarqand klubida 19-raqam ostida maydonga tushadigan bo‘ldi.

«Dinamo» klubi matbuot xizmatining xabaridan:

«Armaniston milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Tigran Avanesyan "Dinamo" a’zosiga aylandi. Futbolchi bilan mavsum oxirigacha mo‘ljallangan shartnoma imzolandi.»

2. SSKA va «Baltika» akademiyasidan Armaniston terma jamoasigacha

Tigran Avanesyan 2002 yil 13 aprel kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. U futboldagi ilk qadamlarini «Baltika» akademiyasida tashlagan va professional faoliyati davomida bir qator nomdor klublar sharafini himoya qilgan:

  • Klubdagi faoliyati: Moskvaning SSKA, «Arsenal Tula» hamda «Orenburg» jamoalarida to‘p surgan.

  • Terma jamoalardagi ishtiroki: Xalqaro maydonda Rossiya U17 hamda Armaniston U19 terma jamoalarida harakat qilgan.

  • Milliy terma jamoa: 2024 yildan buyon esa Armaniston milliy terma jamoasining asosiy tarkib a’zosi hisoblanadi.

Tigran Avanesyan va «Dinamo» transferi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Futbolchi

Tigran Avanesyan

Yoshi va tug‘ilgan joyi

24 yosh (13 aprel 2002 yil, Toshkent)

Ampluasi

Tayanch yarimhimoyachisi

Sobiq klubi

«Orenburg» (Rossiya)

Shartnoma muddati

Mavsum oxirigacha (uzaytirish imkoniyati bilan)

Jamoadagi raqami

19-raqam

Terma jamoasi

Armaniston milliy terma jamoasi (2024 yildan)

3. Samarqandga qaytish: Avanesyanning tarixiy va oilaviy rishtalari

Ushbu transferning yana bir e’tiborli va samimiy tomoni shundaki, Tigran Avanesyan uchun Samarqand shahri mutlaqo begona emas.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Avanesyanning yaqin qarindoshlarining aksariyati asli samarqandlik bo‘lib, hozirda ham aynan Samarqand shahrida istiqomat qilishadi. Shu sababli, «Dinamo»ga o‘tish futbolchi uchun nafaqat yangi sport chorlovi, balki o‘z oilaviy ildizlariga qaytish bo‘ldi.

Samarqandning «Dinamo» klubi tarkibini kuchli va xalqaro tajribaga ega futbolchi bilan to‘ldirgani millionlab mahalliy muxlislarda katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va o‘zbek futboli ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Tigran Avanesyan «Dinamo»ning markaziy chizig‘ini kuchaytirib, jamoaning asosiy yetakchisiga aylana oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Tigran AvanesyanDinamoOrenburgSamarqandCSKA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayAndreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayBugun, 00:30«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildi«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildiBugun, 00:06Umarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiUmarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiKecha, 23:30Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyNeymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyKecha, 23:12Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Kecha, 22:21Superliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiSuperliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi