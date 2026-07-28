JCH-2026 qahramoni Vozinyaning «Kolo-Kolo»dagi maoshi oshkor bo‘ldi
Yaqinda Chilining mashhur «Kolo-Kolo» klubi bilan shartnoma imzolagan tajribali darvozabon Vozinyaning yangi jamoadagi maoshi aniq bo‘ldi. Joriy yilgi Jahon chempionati orqali dunyoga tanilgan 40 yoshli golkiper Chili grandida yetarlicha yuqori maosh oladigan futbolchilar qatoriga kirdi.
Zamin.uz JCH-2026 yulduzining «Kolo-Kolo»dagi maoshi, jamoaning asosiy yulduzi Arturo Vidal bilan taqqoslamasi va transfer tafsilotlarini taqdim etadi.
1. Oyiga qariyb 50 ming dollar: Vozinya va Vidalning maoshlari taqqoslandi
OAV manbalariga ko‘ra, Kabo-Verde terma jamoasi posboni Vozinya «Kolo-Kolo» klubida oyiga 47 million Chili pesosi miqdorida maosh oladi. AQSH dollari hisobida bu oyiga taxminan 49,8 ming dollarni tashkil etadi.
Ma’lumot uchun, «Kolo-Kolo»ning eng nomdor futbolchisi — afsonaviy yarimhimoyachi Arturo Vidalning maoshi Vozinyanikidan ikki baravardan ham ko‘proq.
«Kolo-Kolo» yulduzlari maoshlari taqqoslamasi:
Vozinya (darvozabon): Oyiga 47 mln peso (~49,8 ming AQSH dollari)
Arturo Vidal (yarimhimoyachi): Oyiga 114 mln peso (~120 ming AQSH dollari)
Vozinya va «Kolo-Kolo» transferi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Futbolchi
Vozinya (posbon, Kabo-Verde terma jamoasi)
Yoshi
40 yosh
Yangi klubi
«Kolo-Kolo» (Chili)
Transfer maqomi
Erkin agent (Tekinga)
Oylik maoshi
47 mln peso / $49,8 ming
Sobiq klubi
«Shavish» (Portugaliya, 2-divizion)
Mashhurlik manbai
JCH-2026 (AQSH, Kanada, Meksika)
2. JCH-2026 sensatsiyasi va «Shavish»dan tekinga ko‘chib o‘tish
40 yoshli Vozinya AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida bo‘lib o‘tgan JCH-2026 mundial bahslarida Kabo-Verde milliy terma jamoasi darvozasini ishonchli himoya qilib, butun futbol jamoatchiligi diqqatini o‘ziga qaratgan edi. Uning yoshiga qaramay ko‘rsatgan seyvlari va mahorati «Kolo-Kolo» skautlarining e’tiboriga tushdi.
Eslatib o‘tamiz, yozda, mundial starti arafasida 40 yoshli golkiperning Portugaliya ikkinchi divizioni vakili «Shavish» klubi bilan amaldagi shartnomasi yakuniga yetgan edi. Shu sababli u Chili klubi safiga hech qanday transfer to‘lovisiz, erkin agent sifatida borib qo‘shildi.
40 yoshida Jahon chempionatida porlab, Chili grandi bilan foydali shartnoma imzolagan Vozinyaning hikoyasi haqiqiy matonat va mehnat namunasidir.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, 40 yoshli Vozinya «Kolo-Kolo» jamoasining asosiy darvozaboniga aylana oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…