JCH-2026 qahramoni Vozinyaning «Kolo-Kolo»dagi maoshi oshkor bo‘ldi

·85·Sport
JCH-2026 qahramoni Vozinyaning «Kolo-Kolo»dagi maoshi oshkor bo‘ldi

Yaqinda Chilining mashhur «Kolo-Kolo» klubi bilan shartnoma imzolagan tajribali darvozabon Vozinyaning yangi jamoadagi maoshi aniq bo‘ldi. Joriy yilgi Jahon chempionati orqali dunyoga tanilgan 40 yoshli golkiper Chili grandida yetarlicha yuqori maosh oladigan futbolchilar qatoriga kirdi.

Zamin.uz JCH-2026 yulduzining «Kolo-Kolo»dagi maoshi, jamoaning asosiy yulduzi Arturo Vidal bilan taqqoslamasi va transfer tafsilotlarini taqdim etadi.

1. Oyiga qariyb 50 ming dollar: Vozinya va Vidalning maoshlari taqqoslandi

OAV manbalariga ko‘ra, Kabo-Verde terma jamoasi posboni Vozinya «Kolo-Kolo» klubida oyiga 47 million Chili pesosi miqdorida maosh oladi. AQSH dollari hisobida bu oyiga taxminan 49,8 ming dollarni tashkil etadi.

Ma’lumot uchun, «Kolo-Kolo»ning eng nomdor futbolchisi — afsonaviy yarimhimoyachi Arturo Vidalning maoshi Vozinyanikidan ikki baravardan ham ko‘proq.

«Kolo-Kolo» yulduzlari maoshlari taqqoslamasi:

  • Vozinya (darvozabon): Oyiga 47 mln peso (~49,8 ming AQSH dollari)

  • Arturo Vidal (yarimhimoyachi): Oyiga 114 mln peso (~120 ming AQSH dollari)

Vozinya va «Kolo-Kolo» transferi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Futbolchi

Vozinya (posbon, Kabo-Verde terma jamoasi)

Yoshi

40 yosh

Yangi klubi

«Kolo-Kolo» (Chili)

Transfer maqomi

Erkin agent (Tekinga)

Oylik maoshi

47 mln peso / $49,8 ming

Sobiq klubi

«Shavish» (Portugaliya, 2-divizion)

Mashhurlik manbai

JCH-2026 (AQSH, Kanada, Meksika)

2. JCH-2026 sensatsiyasi va «Shavish»dan tekinga ko‘chib o‘tish

40 yoshli Vozinya AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida bo‘lib o‘tgan JCH-2026 mundial bahslarida Kabo-Verde milliy terma jamoasi darvozasini ishonchli himoya qilib, butun futbol jamoatchiligi diqqatini o‘ziga qaratgan edi. Uning yoshiga qaramay ko‘rsatgan seyvlari va mahorati «Kolo-Kolo» skautlarining e’tiboriga tushdi.

Eslatib o‘tamiz, yozda, mundial starti arafasida 40 yoshli golkiperning Portugaliya ikkinchi divizioni vakili «Shavish» klubi bilan amaldagi shartnomasi yakuniga yetgan edi. Shu sababli u Chili klubi safiga hech qanday transfer to‘lovisiz, erkin agent sifatida borib qo‘shildi.

40 yoshida Jahon chempionatida porlab, Chili grandi bilan foydali shartnoma imzolagan Vozinyaning hikoyasi haqiqiy matonat va mehnat namunasidir.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, 40 yoshli Vozinya «Kolo-Kolo» jamoasining asosiy darvozaboniga aylana oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

VozinhaColo-ColoArturo VidalCape VerdeChaves
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayAndreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayBugun, 00:30«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildi«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildiBugun, 00:06Umarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiUmarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiKecha, 23:30Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyNeymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyKecha, 23:12Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Kecha, 22:21Superliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiSuperliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi