Ertaga noyob astronomik hodisa — eng uzun kun kuzatiladi

·26·Dunyo
Ertaga noyob astronomik hodisa — eng uzun kun kuzatiladi

Ertaga, 21 iyun kuni Shimoliy yarimsharda yilning eng uzun kuni kuzatiladi. Bu haqda Associated Press xabar berdi.

Ushbu hodisa yozgi «quyosh turishi» deb ataladi va tabiatdagi eng muhim astronomik jarayonlardan biri hisoblanadi. Bu vaqtda Quyosh osmonda eng uzoq muddat davomida ko‘rinib turadi va insonlar yilning eng ko‘p kunduzgi yorug‘ligidan bahramand bo‘ladi.

Janubiy yarimsharda esa aksincha holat yuz beradi. U yerda yilning eng qisqa kuni kuzatilib, qish fasli boshlanadi.

Ma’lum qilinishicha, «Solstice» atamasi lotincha «sol» — Quyosh va «stitium» — to‘xtash yoki pauza so‘zlaridan kelib chiqqan. Yozgi quyosh turishi Quyoshning yil davomida osmondagi eng yuqori nuqtaga chiqish jarayonining yakuni hisoblanadi. Shu kundan keyin esa kunlar asta-sekin qisqara boshlaydi va bu jarayon dekabr oyining oxirigacha davom etadi.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, Yer Quyosh atrofida harakatlanar ekan, uning o‘qi biroz qiya holatda bo‘ladi. Shu sababli Quyosh nuri va issiqligi Shimoliy hamda Janubiy yarimsharlarga yil davomida bir xil taqsimlanmaydi.

«Quyosh turishi» Yerning Quyoshga eng ko‘p yoki eng kam egilgan davri bo‘lib, aynan shu paytda kun bilan tun o‘rtasidagi farq eng katta darajaga yetadi.

Shimoliy yarimsharda yozgi quyosh turishi odatda 20–22 iyun kunlari oralig‘ida sodir bo‘ladi. Bu yil esa mazkur hodisa 21 iyun kuniga to‘g‘ri keladi.

Bunga teskari holat qishki quyosh turishida kuzatiladi. Bu vaqtda Shimoliy yarimshar Quyoshdan eng uzoq tomonga og‘adi va yilning eng qisqa kuni hamda eng uzun tuni yuzaga keladi. Qishki quyosh turishi esa, odatda, 20–23 dekabr kunlari oralig‘ida sodir bo‘ladi.

Assotsiyated Press
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Norvegiya AQSHga 1 tonnadan ortiq oziq-ovqat va o‘z oshpazini olib keldiNorvegiya AQSHga 1 tonnadan ortiq oziq-ovqat va o‘z oshpazini olib keldiBugun, 02:04“Tarvuzlar qo‘riqchisi” deb nom olgan mushuk internetni zabt etdi!“Tarvuzlar qo‘riqchisi” deb nom olgan mushuk internetni zabt etdi!Kecha, 23:17Rim yaqinidan topilgan qadimiy villa olimlarni hayratga soldiRim yaqinidan topilgan qadimiy villa olimlarni hayratga soldiKecha, 22:22Lukashenkoga kuniga 30 litr sut beradigan sigir sovg‘a qilindiLukashenkoga kuniga 30 litr sut beradigan sigir sovg‘a qilindiKecha, 22:19Uels sohillarida paydo bo‘lgan sirli ko‘k jonzotlar hayratga soldiUels sohillarida paydo bo‘lgan sirli ko‘k jonzotlar hayratga soldiKecha, 22:161832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)1832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)Kecha, 20:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi