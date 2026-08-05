Dunyodagi eng noyob baliq «jin balig‘i» harbiy baza ostida topildi

·32·Dunyo
Dunyodagi eng noyob baliq «jin balig‘i» harbiy baza ostida topildi
Qisqacha

AQSHning Alabama shtatidagi Redstone Arsenal harbiy obyekti ostidagi Bobket g'orida fanga noma'lum bo'lgan Demogorgonichthys arcanus nomli g'or balig'i aniqlandi. Yangi tur bosh qismidagi do'nglik, uzunroq tumshug'i va boshqacha tuzilgan suzgichlari bilan mintaqada ma'lum bo'lgan boshqa g'or baliqlaridan farq qiladi.

AQSHning Alabama shtatida joylashgan, Ikkinchi jahon urushi davrida kimyoviy qurollar ishlab chiqarilgan Redstone Arsenal harbiy obyekti ostida olimlar fanga ilgari noma’lum bo‘lgan g‘or balig‘ini aniqladi. Yangi tur haqidagi tadqiqot Scientific Reports jurnalida e’lon qilindi.

Yangi turga Demogorgonichthys arcanus nomi berilgan. Olimlar bu nomni Netflix'ning mashhur "Stranger Things" serialidagi Demogorgon qahramoni hamda yunon mifologiyasidagi yer osti ruhi nomi bilan bog‘lagan. Mutaxassislar uni dunyodagi eng noyob g‘or baliqlaridan biri deb hisoblamoqda.

Kashfiyot Bobket g‘oridagi navbatdagi kuzatuvlar chog‘ida tasodifan amalga oshgan. Tadqiqot rahbari, Alabama universiteti biologi Mettyu Nimiller g‘orda harakatlanayotgan vaqtda suv havzasiga tushib ketgan va shu payt tosh ostida yashiringan g‘alati baliqlarni payqagan. U ularni suv osti kamerasi yordamida tasvirga olishga ulgurgan.

G‘or tubidagi qumda oq rangli ko‘rsiz baliq suzib yuribdi.

Olingan suratlar tahlil qilingach, ushbu baliqlar mintaqada avvaldan ma’lum bo‘lgan janubiy g‘or baliqlaridan keskin farq qilishi aniqlangan. Yangi turning bosh qismida o‘ziga xos do‘nglik, uzunroq tumshuq va boshqacha tuzilgan suzgichlar mavjudligi ma’lum bo‘lgan.

Keyingi genetik tahlillar esa bu baliq hozirgacha qayd etilgan hech qaysi g‘or baliqlari guruhiga kirmasligini ko‘rsatgan. Shuningdek, tadqiqotchilar uning ko‘rish qobiliyati uchun mas’ul bo‘lgan rodopsin oqsili bilan bog‘liq genlarida o‘ziga xos mutatsiyalar mavjudligini aniqlagan. Bu esa turning mutlaqo qorong‘i muhitda mustaqil evolyutsiya yo‘li bilan ko‘rish qobiliyatini yo‘qotganini ko‘rsatadi.

Qora fonda oq rangli baliqning uch xil ko‘rinishi va 1 sm o‘lchov shkalasi.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, yangi aniqlangan tur faqat Bobket g‘orida yashaydi. Shu bois uning soni juda kam bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, g‘or yer osti suvlari orqali tashqi muhit bilan bog‘langani sababli ifloslanish xavfi ham saqlanib qolmoqda.

Tadqiqot mualliflari Demogorgonichthys arcanus xalqaro tabiatni muhofaza qilish mezonlari bo‘yicha yo‘qolib ketish xavfi yuqori bo‘lgan turlar qatoriga kirishi mumkinligini ta’kidlamoqda. Hozircha ushbu noyob baliqning aniq qancha ekani ma’lum emas, chunki ularning katta qismi inson yetib borishi qiyin bo‘lgan g‘or hududlarida yashaydi.

Redstone ArsenalAlabamaNetflixMatthew NiemillerUniversity of Alabama
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Dunyodagi eng xunuk it» bir haftada internetni zabt etdi«Dunyodagi eng xunuk it» bir haftada internetni zabt etdiBugun, 01:27AQSHda xavfli parazit epidemiyasi ilk o‘lim holatlariga olib keldiAQSHda xavfli parazit epidemiyasi ilk o‘lim holatlariga olib keldiKecha, 22:05Bombardimonchi va yashirin qiruvchi kadrda: Xitoy qanday signal berdi?Bombardimonchi va yashirin qiruvchi kadrda: Xitoy qanday signal berdi?Kecha, 19:35Qirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandiQirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandiKecha, 18:00Guseyn Gasanov ustidan sud hukmi o‘qildiGuseyn Gasanov ustidan sud hukmi o‘qildiKecha, 17:47Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKrishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKecha, 17:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi