Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi

·25·Dunyo
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
Qisqacha

NASA 15 yil davomida to'plangan ma'lumotlar asosida Yerning yangi geoid modelini taqdim etdi. Model sayyoramizning gravitatsiya maydonidagi farqlarni turli balandlik va pastliklar orqali aks ettiradi. Yer ichidagi massalar bir xil taqsimlanmagani sabab ayrim hududlarda tortishish kuchi kuchliroq, boshqa joylarda esa nisbatan zaifroq bo'ladi.

NASA 15 yil davomida to‘plangan ma’lumotlar asosida Yerning yangi geoid modelini taqdim etdi. Unda sayyoramizning tortishish maydonidagi farqlar turli balandlik va pastliklar orqali ifodalangan.

Olimlarga ko‘ra, Yer mukammal shar shaklida emas. Uning ichidagi massalar bir xil taqsimlanmagani sabab ayrim hududlarda tortishish kuchi kuchliroq, boshqa joylarda esa nisbatan zaifroq bo‘ladi.

Shu bois model tashqi ko‘rinishidan kartoshkani eslatishi mumkin. Biroq tasvirdagi notekisliklar tushunarli bo‘lishi uchun qariyb 10 ming marta kattalashtirib ko‘rsatilgan.

Aslida bu farqlar juda kichik bo‘lib, ularni oddiy ko‘z bilan deyarli payqab bo‘lmaydi. Model Yerning tashqi qiyofasidan ko‘ra, uning gravitatsiya maydonini aks ettiradi.

NASAYer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“O‘rgmchak odam” filmi syujeti oldindan aytilgani uchun tomoshabinlar o‘rtasida janjal yuz berdi“O‘rgmchak odam” filmi syujeti oldindan aytilgani uchun tomoshabinlar o‘rtasida janjal yuz berdiBugun, 04:49Go‘sht yemaydigan vegetarian mushuk tarmoqlarda barchani qiziqtirib qo‘ydiGo‘sht yemaydigan vegetarian mushuk tarmoqlarda barchani qiziqtirib qo‘ydiBugun, 04:37Dunyodagi eng noyob baliq «jin balig‘i» harbiy baza ostida topildiDunyodagi eng noyob baliq «jin balig‘i» harbiy baza ostida topildiBugun, 01:58«Dunyodagi eng xunuk it» bir haftada internetni zabt etdi«Dunyodagi eng xunuk it» bir haftada internetni zabt etdiBugun, 01:27AQSHda xavfli parazit epidemiyasi ilk o‘lim holatlariga olib keldiAQSHda xavfli parazit epidemiyasi ilk o‘lim holatlariga olib keldiKecha, 22:05Bombardimonchi va yashirin qiruvchi kadrda: Xitoy qanday signal berdi?Bombardimonchi va yashirin qiruvchi kadrda: Xitoy qanday signal berdi?Kecha, 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi