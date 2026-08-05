Nodir genetik o‘zgarish: Hindiston o‘rmonlarida noyob "qora yo‘lbarslar" yashaydi

·36·Dunyo
Nodir genetik o‘zgarish: Hindiston o‘rmonlarida noyob "qora yo‘lbarslar" yashaydi
Qisqacha

Psevdomelanistik "qora yo‘lbarslar" asosan Hindistonning Odisha shtatidagi Similipal yo‘lbars qo‘riqxonasida uchraydi. Ular to‘liq qora emas, balki qora chiziqlari odatiy yo‘lbarslarnikidan ancha keng va bir-biriga yaqin joylashgani sababli shunday ko‘rinadi. Mutaxassislar bu tashqi ko‘rinishni nodir genetik o‘zgarish bilan bog‘laydi. Similipaldagi yo‘lbarslar dunyodagi eng kamyob yirik mushuklardan biri bo‘lib, yovvoyi tabiatda ularning soni juda oz qolgan.

Tashqi ko‘rinishidan fantastik film qahramonini eslatuvchi "qora yo‘lbarslar" haqiqatan ham mavjud. Ular to‘liq qora rangda emas, balki psevdomelanistik yo‘lbarslar hisoblanadi.

Bu kamyob hayvonlar asosan Hindistonning Odisha shtatidagi Similipal yo‘lbars qo‘riqxonasida uchraydi. Ularning qora chiziqlari oddiy yo‘lbarslarnikiga qaraganda ancha keng va bir-biriga yaqin joylashgan. Shu sabab tanasidagi to‘q sariq rangning katta qismi ko‘rinmay qoladi.

Mutaxassislar bunday tashqi ko‘rinishni nodir genetik o‘zgarish bilan bog‘laydi. Yo‘lbars uzoqdan deyarli qora bo‘lib ko‘rinsa-da, yaqindan uning sariq junlari va kengaygan chiziqlarini farqlash mumkin.

Similipaldagi bu yo‘lbarslar dunyodagi eng kamyob yirik mushuklardan biri sanaladi. Yovvoyi tabiatda ularning soni juda oz qolgan.

IndiaOdishaSimilipal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“O‘rgmchak odam” filmi syujeti oldindan aytilgani uchun tomoshabinlar o‘rtasida janjal yuz berdi“O‘rgmchak odam” filmi syujeti oldindan aytilgani uchun tomoshabinlar o‘rtasida janjal yuz berdiBugun, 04:49Go‘sht yemaydigan vegetarian mushuk tarmoqlarda barchani qiziqtirib qo‘ydiGo‘sht yemaydigan vegetarian mushuk tarmoqlarda barchani qiziqtirib qo‘ydiBugun, 04:37Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdiYer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdiBugun, 04:19Dunyodagi eng noyob baliq «jin balig‘i» harbiy baza ostida topildiDunyodagi eng noyob baliq «jin balig‘i» harbiy baza ostida topildiBugun, 01:58«Dunyodagi eng xunuk it» bir haftada internetni zabt etdi«Dunyodagi eng xunuk it» bir haftada internetni zabt etdiBugun, 01:27AQSHda xavfli parazit epidemiyasi ilk o‘lim holatlariga olib keldiAQSHda xavfli parazit epidemiyasi ilk o‘lim holatlariga olib keldiKecha, 22:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi