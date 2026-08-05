Nodir genetik o‘zgarish: Hindiston o‘rmonlarida noyob "qora yo‘lbarslar" yashaydi
Psevdomelanistik "qora yo‘lbarslar" asosan Hindistonning Odisha shtatidagi Similipal yo‘lbars qo‘riqxonasida uchraydi. Ular to‘liq qora emas, balki qora chiziqlari odatiy yo‘lbarslarnikidan ancha keng va bir-biriga yaqin joylashgani sababli shunday ko‘rinadi. Mutaxassislar bu tashqi ko‘rinishni nodir genetik o‘zgarish bilan bog‘laydi. Similipaldagi yo‘lbarslar dunyodagi eng kamyob yirik mushuklardan biri bo‘lib, yovvoyi tabiatda ularning soni juda oz qolgan.
Tashqi ko‘rinishidan fantastik film qahramonini eslatuvchi "qora yo‘lbarslar" haqiqatan ham mavjud. Ular to‘liq qora rangda emas, balki psevdomelanistik yo‘lbarslar hisoblanadi.
Bu kamyob hayvonlar asosan Hindistonning Odisha shtatidagi Similipal yo‘lbars qo‘riqxonasida uchraydi. Ularning qora chiziqlari oddiy yo‘lbarslarnikiga qaraganda ancha keng va bir-biriga yaqin joylashgan. Shu sabab tanasidagi to‘q sariq rangning katta qismi ko‘rinmay qoladi.
Mutaxassislar bunday tashqi ko‘rinishni nodir genetik o‘zgarish bilan bog‘laydi. Yo‘lbars uzoqdan deyarli qora bo‘lib ko‘rinsa-da, yaqindan uning sariq junlari va kengaygan chiziqlarini farqlash mumkin.
Similipaldagi bu yo‘lbarslar dunyodagi eng kamyob yirik mushuklardan biri sanaladi. Yovvoyi tabiatda ularning soni juda oz qolgan.
…