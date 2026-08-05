SpaceX oʻzining ilk moliyaviy yigʻilishida yirik rejalarni eʼlon qildi
SpaceX kompaniyasi tarixidagi ilk moliyaviy hisobot yig'ilishida Starlink orqali dunyo internetining asosiy qismini yetkazib berish va sun'iy intellekt infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha yirik rejalarini taqdim etdi. Elon Musk bu maqsadga o'n yildan kamroq vaqt ichida, yuqori o'tkazuvchanlikka ega yangi «V3» avlod sun'iy yo'ldoshlari yordamida erishish mumkinligini aytdi, Gwynne Shotwell esa ehtiyotkorroq bayonot bilan Starlink global internet trafigining salmoqli qismi…
Aerokosmik gigant SpaceX kompaniyasi oʻz tarixidagi ilk moliyaviy hisobot yigʻilishini oʻtkazdi va unda kompaniya rahbari Elon Musk hamda boshqa top-menejerlar oʻrtasidagi qarashlar farqi yaqqol namoyon boʻldi. Sekin-asta ochiq bozorga intilayotgan kompaniya kelajagiga bagʻishlangan mazkur tadbir texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotdi, chunki unda internet olami va sunʼiy intellekt infratuzilmasiga oid ulkan raqamlar tilga olindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yigʻilish davomida Elon Musk kelgusida dunyo internetining asosiy qismi aynan Starlink orqali yetkazib berilishini va bu oʻn yildan ham kamroq vaqt ichida roʻyobga chiqishini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya yuqori oʻtkazuvchanlik qobiliyatiga ega boʻlgan yangi «V3» avlod sunʼiy yoʻldoshlarini uchishga tayyorgarlik koʻrayotgani hisobiga mazkur marraga erishish mumkin boʻladi.
Starlink istiqbollari va menejerlar yondashuviBiroq Muskning har doimgidek shov-shuvli va dadil bayonotlari kompaniyaning boshqa rahbarlari tomonidan biroz yumshoqroq va real voqelikka yaqinroq shaklda yetkazildi. Xususan, bosh direktor Gwynne Shotwell yangi sunʼiy yoʻldoshlar tarmoq imkoniyatlarini keskin oshirib, butun dunyo boʻylab koʻproq mijozlarga xizmat koʻrsatish imkonini berishini taʼkidladi. Uning fikricha, kelgusi yillarda Starlink global internet trafigining salmoqli qismiga aylanishi kutilmoqda, bu esa huquqiy jihatdan ancha vazmin va ehtiyotkorona ifodalangan bayonot boʻldi.
Yigʻilishda moliyaviy masalalar va kutilmalar ham muhokama markazida boʻldi. Kompaniya bosh moliyaviy direktori Bret Johnsen investorlarga SpaceXʼning sunʼiy intellekt oʻyinchilariga hisoblash quvvatlarini (compute power) ijaraga berish yoʻnalishidagi yangi biznesi haqida soʻzlab berdi. Bu yoʻnalish kompaniyaga qisqa fursatda milliardlab daromad keltirayotgani eʼtirof etildi.
Moliyaviy koʻrsatkichlar va sunʼiy intellekt bozoriBret Johnsen investorlarni jalb qilish bilan birga yuridik xavflardan qochish uchun oʻta aniq va ehtiyotkorona moliyaviy prognozlarni keltirib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, uchala biznes segmentida ham talab yuqori, ayniqsa bulutli xizmatlar shartnomalari boʻyicha iqtisodiy koʻrsatkichlar tobora qulaylashib bormoqda. Kompaniya hisob-kitoblariga koʻra, yangi kiritilgan investitsiyalar bir yildan kamroq vaqt ichida oʻzini oqlamoqda.
Shuningdek, uchinchi chorakning dastlabki haftalarida oktyabr oyidan boshlab amalga oshiriladigan olti oylik davr uchun qoʻshimcha 6,7 milliard dollarlik bulutli xizmatlar daromadi boʻyicha shartnomalar imzolangani maʼlum qilindi. Bu kabi koʻrsatkichlar va kutilayotgan daromadlar SpaceXʼni joriy yilning dekabr oyi yakunlariga koʻra 100 milliard dollarlik yillik daromad surʼatiga (ARR) olib chiqishi kutilmoqda.
Mazkur ilk hisobot yigʻilishi Elon Muskning ulkan va kelajakka qaratilgan gʻoyalari kompaniya ijrochi direktori hamda moliyachilarining aniq va hisob-kitobga asoslangan strategiyasi bilan qanday uygʻunlashishini koʻrsatdi. Bu esa SpaceXʼning kelgusida ochiq bozor talablariga moslashib, texnologik va moliyaviy choʻqqilarni zabt etishda davom etishidan darak beradi.
…