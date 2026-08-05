SpaceX oʻzining ilk moliyaviy yigʻilishida yirik rejalarni eʼlon qildi

·19·Texno
SpaceX oʻzining ilk moliyaviy yigʻilishida yirik rejalarni eʼlon qildi
Qisqacha

SpaceX kompaniyasi tarixidagi ilk moliyaviy hisobot yig'ilishida Starlink orqali dunyo internetining asosiy qismini yetkazib berish va sun'iy intellekt infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha yirik rejalarini taqdim etdi. Elon Musk bu maqsadga o'n yildan kamroq vaqt ichida, yuqori o'tkazuvchanlikka ega yangi «V3» avlod sun'iy yo'ldoshlari yordamida erishish mumkinligini aytdi, Gwynne Shotwell esa ehtiyotkorroq bayonot bilan Starlink global internet trafigining salmoqli qismi…

Aerokosmik gigant SpaceX kompaniyasi oʻz tarixidagi ilk moliyaviy hisobot yigʻilishini oʻtkazdi va unda kompaniya rahbari Elon Musk hamda boshqa top-menejerlar oʻrtasidagi qarashlar farqi yaqqol namoyon boʻldi. Sekin-asta ochiq bozorga intilayotgan kompaniya kelajagiga bagʻishlangan mazkur tadbir texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotdi, chunki unda internet olami va sunʼiy intellekt infratuzilmasiga oid ulkan raqamlar tilga olindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yigʻilish davomida Elon Musk kelgusida dunyo internetining asosiy qismi aynan Starlink orqali yetkazib berilishini va bu oʻn yildan ham kamroq vaqt ichida roʻyobga chiqishini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya yuqori oʻtkazuvchanlik qobiliyatiga ega boʻlgan yangi «V3» avlod sunʼiy yoʻldoshlarini uchishga tayyorgarlik koʻrayotgani hisobiga mazkur marraga erishish mumkin boʻladi.

Starlink istiqbollari va menejerlar yondashuvi

Biroq Muskning har doimgidek shov-shuvli va dadil bayonotlari kompaniyaning boshqa rahbarlari tomonidan biroz yumshoqroq va real voqelikka yaqinroq shaklda yetkazildi. Xususan, bosh direktor Gwynne Shotwell yangi sunʼiy yoʻldoshlar tarmoq imkoniyatlarini keskin oshirib, butun dunyo boʻylab koʻproq mijozlarga xizmat koʻrsatish imkonini berishini taʼkidladi. Uning fikricha, kelgusi yillarda Starlink global internet trafigining salmoqli qismiga aylanishi kutilmoqda, bu esa huquqiy jihatdan ancha vazmin va ehtiyotkorona ifodalangan bayonot boʻldi.

Yigʻilishda moliyaviy masalalar va kutilmalar ham muhokama markazida boʻldi. Kompaniya bosh moliyaviy direktori Bret Johnsen investorlarga SpaceXʼning sunʼiy intellekt oʻyinchilariga hisoblash quvvatlarini (compute power) ijaraga berish yoʻnalishidagi yangi biznesi haqida soʻzlab berdi. Bu yoʻnalish kompaniyaga qisqa fursatda milliardlab daromad keltirayotgani eʼtirof etildi.

Moliyaviy koʻrsatkichlar va sunʼiy intellekt bozori

Bret Johnsen investorlarni jalb qilish bilan birga yuridik xavflardan qochish uchun oʻta aniq va ehtiyotkorona moliyaviy prognozlarni keltirib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, uchala biznes segmentida ham talab yuqori, ayniqsa bulutli xizmatlar shartnomalari boʻyicha iqtisodiy koʻrsatkichlar tobora qulaylashib bormoqda. Kompaniya hisob-kitoblariga koʻra, yangi kiritilgan investitsiyalar bir yildan kamroq vaqt ichida oʻzini oqlamoqda.

Shuningdek, uchinchi chorakning dastlabki haftalarida oktyabr oyidan boshlab amalga oshiriladigan olti oylik davr uchun qoʻshimcha 6,7 milliard dollarlik bulutli xizmatlar daromadi boʻyicha shartnomalar imzolangani maʼlum qilindi. Bu kabi koʻrsatkichlar va kutilayotgan daromadlar SpaceXʼni joriy yilning dekabr oyi yakunlariga koʻra 100 milliard dollarlik yillik daromad surʼatiga (ARR) olib chiqishi kutilmoqda.

Mazkur ilk hisobot yigʻilishi Elon Muskning ulkan va kelajakka qaratilgan gʻoyalari kompaniya ijrochi direktori hamda moliyachilarining aniq va hisob-kitobga asoslangan strategiyasi bilan qanday uygʻunlashishini koʻrsatdi. Bu esa SpaceXʼning kelgusida ochiq bozor talablariga moslashib, texnologik va moliyaviy choʻqqilarni zabt etishda davom etishidan darak beradi.

SpaceXElon MuskStarlinkTexnologiyaBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tretyakov galereyasida mobilografiya va klassik landshaft ko‘rgazmasi ochiladiTretyakov galereyasida mobilografiya va klassik landshaft ko‘rgazmasi ochiladiBugun, 03:26Lucid Motors moliyaviy inqirozdan chiqish uchun 1,4 milliard dollar tejamoqchiLucid Motors moliyaviy inqirozdan chiqish uchun 1,4 milliard dollar tejamoqchiBugun, 03:25MSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdiMSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdiBugun, 02:54SpaceX Tesla kompaniyasidan yuz millionlab dollarli akkumulyatorlar sotib oldiSpaceX Tesla kompaniyasidan yuz millionlab dollarli akkumulyatorlar sotib oldiBugun, 02:25AnTuTu iyul oyi uchun eng yaxshi Android-smartfonlarni eʼlon qildiAnTuTu iyul oyi uchun eng yaxshi Android-smartfonlarni eʼlon qildiBugun, 02:22Telegram nima sababdan App Storeʼdan vaqtincha olib tashlandiTelegram nima sababdan App Storeʼdan vaqtincha olib tashlandiBugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi