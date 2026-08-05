«Dunyodagi eng xunuk it» bir haftada internetni zabt etdi

·0·Dunyo
«Dunyodagi eng xunuk it» bir haftada internetni zabt etdi

«Dunyodagi eng xunuk it» deya ta’riflanayotgan Xuaxua laqabli it qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarning eng mashhur qahramonlaridan biriga aylandi. Uning noodatiy tashqi ko‘rinishi millionlab internet foydalanuvchilarining e’tiborini tortdi. Bu haqda Xitoy ommaviy axborot vositalari xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, bor-yo‘g‘i bir hafta ichida Xuaxua ishtirokida suratga olingan qisqa videolar turli videoplatformalarda keng tarqalib, millionlab ko‘rishlar to‘plagan. Ko‘plab foydalanuvchilar jonivorning o‘ziga xos tashqi qiyofasini qiziqish bilan qabul qilib, uning «xunuk jozibadorligi»ni maqtamoqda. Ayrimlar esa hazilomuz tarzda Xuaxuani «go‘zallik tanlovida oxiridan birinchi o‘rinni olgan it» deb atashmoqda.

Xitoy mahalliy matbuotining aniqlik kiritishicha, Xuaxuaning ota-onasi ko‘rgazmalarda qatnashadigan, tashqi ko‘rinishi standartlarga to‘liq javob beradigan zoti toza border-kolli itlari hisoblanadi. Shuningdek, bir uyada tug‘ilgan boshqa kuchukchalar ham zot standartlariga mos va chiroyli ko‘rinishda dunyoga kelgan.

Biroq Xuaxua kamyob genetik mutatsiya tufayli boshqalardan mutlaqo farq qiluvchi tashqi qiyofaga ega bo‘lgan. Uning junlari juda ham betartib o‘sgan bo‘lib, quloqlarida ikki tomonga chiqib turgan soch tutamini eslatuvchi patdor junlari uni yanada o‘ziga xos ko‘rsatadi. Aynan shu noodatiy tashqi ko‘rinish uni internetda mashhur qilgan asosiy omilga aylandi.

Nashrning yozishicha, nostandart qiyofasi sababli itni uzoq vaqt davomida sotishning iloji bo‘lmagan. Biroq uning videosi tasodifan internetga joylanganidan keyin vaziyat butunlay o‘zgargan. Qisqa vaqt ichida Xuaxua ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylanib, unga bo‘lgan qiziqish keskin oshgan.

Natijada kecha, 3 avgust kuni Xuaxua yangi egasiga 2400 yuan, ya’ni taxminan 4,3 million so‘m evaziga sotilgan. Shu tariqa avval hech kim e’tibor bermagan it internet mashhurligi tufayli ko‘pchilik taniydigan jonivorga aylandi.

Bu voqea ijtimoiy tarmoqlar ba’zan odatiy holatlarni ham qisqa vaqt ichida global muhokama mavzusiga aylantira olishini yana bir bor namoyon qildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda xavfli parazit epidemiyasi ilk o‘lim holatlariga olib keldiAQSHda xavfli parazit epidemiyasi ilk o‘lim holatlariga olib keldiKecha, 22:05Bombardimonchi va yashirin qiruvchi kadrda: Xitoy qanday signal berdi?Bombardimonchi va yashirin qiruvchi kadrda: Xitoy qanday signal berdi?Kecha, 19:35Qirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandiQirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandiKecha, 18:00Guseyn Gasanov ustidan sud hukmi o‘qildiGuseyn Gasanov ustidan sud hukmi o‘qildiKecha, 17:47Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKrishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKecha, 17:46Qozog‘istonda birinchi Amur yo‘lbarsi tabiatga qo‘yib yuborildiQozog‘istonda birinchi Amur yo‘lbarsi tabiatga qo‘yib yuborildiKecha, 17:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi