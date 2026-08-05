«Dunyodagi eng xunuk it» bir haftada internetni zabt etdi
«Dunyodagi eng xunuk it» deya ta’riflanayotgan Xuaxua laqabli it qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarning eng mashhur qahramonlaridan biriga aylandi. Uning noodatiy tashqi ko‘rinishi millionlab internet foydalanuvchilarining e’tiborini tortdi. Bu haqda Xitoy ommaviy axborot vositalari xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, bor-yo‘g‘i bir hafta ichida Xuaxua ishtirokida suratga olingan qisqa videolar turli videoplatformalarda keng tarqalib, millionlab ko‘rishlar to‘plagan. Ko‘plab foydalanuvchilar jonivorning o‘ziga xos tashqi qiyofasini qiziqish bilan qabul qilib, uning «xunuk jozibadorligi»ni maqtamoqda. Ayrimlar esa hazilomuz tarzda Xuaxuani «go‘zallik tanlovida oxiridan birinchi o‘rinni olgan it» deb atashmoqda.
Xitoy mahalliy matbuotining aniqlik kiritishicha, Xuaxuaning ota-onasi ko‘rgazmalarda qatnashadigan, tashqi ko‘rinishi standartlarga to‘liq javob beradigan zoti toza border-kolli itlari hisoblanadi. Shuningdek, bir uyada tug‘ilgan boshqa kuchukchalar ham zot standartlariga mos va chiroyli ko‘rinishda dunyoga kelgan.
Biroq Xuaxua kamyob genetik mutatsiya tufayli boshqalardan mutlaqo farq qiluvchi tashqi qiyofaga ega bo‘lgan. Uning junlari juda ham betartib o‘sgan bo‘lib, quloqlarida ikki tomonga chiqib turgan soch tutamini eslatuvchi patdor junlari uni yanada o‘ziga xos ko‘rsatadi. Aynan shu noodatiy tashqi ko‘rinish uni internetda mashhur qilgan asosiy omilga aylandi.
Nashrning yozishicha, nostandart qiyofasi sababli itni uzoq vaqt davomida sotishning iloji bo‘lmagan. Biroq uning videosi tasodifan internetga joylanganidan keyin vaziyat butunlay o‘zgargan. Qisqa vaqt ichida Xuaxua ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylanib, unga bo‘lgan qiziqish keskin oshgan.
Natijada kecha, 3 avgust kuni Xuaxua yangi egasiga 2400 yuan, ya’ni taxminan 4,3 million so‘m evaziga sotilgan. Shu tariqa avval hech kim e’tibor bermagan it internet mashhurligi tufayli ko‘pchilik taniydigan jonivorga aylandi.
Bu voqea ijtimoiy tarmoqlar ba’zan odatiy holatlarni ham qisqa vaqt ichida global muhokama mavzusiga aylantira olishini yana bir bor namoyon qildi.
…