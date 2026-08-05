“O‘rgimchak odam” filmi yulduzi Meri Rivera 82 yoshida olamdan o‘tdi
“O'rgimchak odam: Uyga yo'l yo'q” filmida Ned Lidsning buvisi rolini ijro etgan Meri Rivera 82 yoshida vafot etdi. Aktrisa 2026 yil 15 aprel kuni Gonoluluda olamdan o'tgan. Oila a'zolarining aytishicha, u insultdan keyin komaga tushgan va shifokorlar ahvoli yaxshilanishi ehtimoli pastligini bildirgach, hayotni ta'minlovchi tibbiy qurilma uzilgan.
"O‘rgimchak odam: Uyga yo‘l yo‘q" filmida Ned Lidsning buvisi rolini ijro etgan Meri Rivera 82 yoshida vafot etdi. Aktrisa 2026 yil 15 aprel kuni Gonoluluda olamdan o‘tgan.
Oila a’zolarining aytishicha, Meri Rivera insultdan keyin komaga tushgan va hayotni ta’minlovchi tibbiy qurilmaga ulangan. Shifokorlar uning ahvoli yaxshilanishi ehtimoli pastligini bildirgach, yaqinlari qurilmani uzishga qaror qilgan.
Meri Rivera Filippinda tug‘ilgan va hayotining katta qismini cherkov missioneri sifatida o‘tkazgan. Yaqinlari uni film kastingida ishtirok etishga ko‘ndirgan. Uning 2021 yilda namoyish etilgan filmdagi qisqa, ammo hazilomuz sahnasi tomoshabinlar yodida qolgan.
…