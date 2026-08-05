“O‘rgimchak odam” filmi yulduzi Meri Rivera 82 yoshida olamdan o‘tdi

·16·Madaniyat
“O‘rgimchak odam” filmi yulduzi Meri Rivera 82 yoshida olamdan o‘tdi
Qisqacha

“O'rgimchak odam: Uyga yo'l yo'q” filmida Ned Lidsning buvisi rolini ijro etgan Meri Rivera 82 yoshida vafot etdi. Aktrisa 2026 yil 15 aprel kuni Gonoluluda olamdan o'tgan. Oila a'zolarining aytishicha, u insultdan keyin komaga tushgan va shifokorlar ahvoli yaxshilanishi ehtimoli pastligini bildirgach, hayotni ta'minlovchi tibbiy qurilma uzilgan.

"O‘rgimchak odam: Uyga yo‘l yo‘q" filmida Ned Lidsning buvisi rolini ijro etgan Meri Rivera 82 yoshida vafot etdi. Aktrisa 2026 yil 15 aprel kuni Gonoluluda olamdan o‘tgan.

Oila a’zolarining aytishicha, Meri Rivera insultdan keyin komaga tushgan va hayotni ta’minlovchi tibbiy qurilmaga ulangan. Shifokorlar uning ahvoli yaxshilanishi ehtimoli pastligini bildirgach, yaqinlari qurilmani uzishga qaror qilgan.

Meri Rivera Filippinda tug‘ilgan va hayotining katta qismini cherkov missioneri sifatida o‘tkazgan. Yaqinlari uni film kastingida ishtirok etishga ko‘ndirgan. Uning 2021 yilda namoyish etilgan filmdagi qisqa, ammo hazilomuz sahnasi tomoshabinlar yodida qolgan.

Meri RiveraO'rgimchak odam: Uyga yo'l yo'qFilippin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BTS muxlislarini xavotirga solgan voqea: BTS a’zosi V avariyaga uchragani haqidagi xabar tarqaldiBTS muxlislarini xavotirga solgan voqea: BTS a’zosi V avariyaga uchragani haqidagi xabar tarqaldiBugun, 04:327000 marvaridli libos: Ayshvariya Rayning Kann kinofestivalidagi to‘rtinchi obrazi namoyish etildi7000 marvaridli libos: Ayshvariya Rayning Kann kinofestivalidagi to‘rtinchi obrazi namoyish etildiBugun, 04:25Durdona Qurbonovaga yuborilgan noodatiy sovg‘a turli taxminlarga sabab bo‘ldi (video)Durdona Qurbonovaga yuborilgan noodatiy sovg‘a turli taxminlarga sabab bo‘ldi (video)Kecha, 16:15Go‘zal aktrisa Jamila G‘ofurovaning qizi Malayziyadagi MMA sporti bo‘yicha 2 o‘rinni egalladi!Go‘zal aktrisa Jamila G‘ofurovaning qizi Malayziyadagi MMA sporti bo‘yicha 2 o‘rinni egalladi!Kecha, 14:36Garri Staylzning kutilmagan yiqilishi konsertni to‘xtatmadiGarri Staylzning kutilmagan yiqilishi konsertni to‘xtatmadiKecha, 12:59Murodbek Qilichevning onasi 71 yoshida vafot etdiMurodbek Qilichevning onasi 71 yoshida vafot etdiKecha, 12:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida