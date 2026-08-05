7000 marvaridli libos: Ayshvariya Rayning Kann kinofestivalidagi to‘rtinchi obrazi namoyish etildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ayshvariya Ray Bachchanning 2026 yilgi Kann kinofestivali uchun tanlagan to‘rtinchi obrazi namoyish etildi. Aktrisa bu gal "Toni Uord Kutyur" tomonidan maxsus buyurtma asosida tayyorlangan oq rangli libosda ko‘rinish berdi.
Libosni yaratish uchun 600 soatdan ortiq qo‘l mehnati sarflangan. U 7000 dan ziyod qo‘lda ishlangan marvarid bilan bezatilgan. Ko‘ylakning shakldor siluetini tayyorlashda qariyb 40 metr ipak tafta matosidan foydalanilgan.
Oq rang, hajmli tuzilish va mayda marvarid bezaklari aktrisaning festivaldagi ushbu obrazini boshqalaridan ajratib turdi. Ayshvariya Rayning Kanndagi har bir chiqishi moda ixlosmandlari tomonidan muhokama qilinib keladi. Uning to‘rtinchi libosi ham ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…