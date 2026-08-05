Tretyakov galereyasida mobilografiya va klassik landshaft ko‘rgazmasi ochiladi
Moskvadagi Tretyakov galereyasida 3-noyabr kuni 30 dan ortiq muallifning 130 ga yaqin ishini jamlagan "Tabiat fotografiyasi" landshaft ko'rgazmasi ochiladi. Qrim Validagi ekspozitsiya fotografiyaning rassomchilikka taqlid qilgan ilk davrlaridan zamonaviy mustaqil badiiy tiligacha bo'lgan evolyutsiyasini namoyish etadi.
Moskvadagi Tretyakov galereyasi joriy yilning 3-noyabr sanasida zamonaviy mobil fotografiya va boy tarixiy merosni birlashtirgan «Tabiat fotografiyasi» nomli keng ko‘lamli landshaft ko‘rgazmasini ochishga hozirlik ko‘rmoqda. Qrim Validagi bino zallarida tashkil etiladigan ushbu ekspozitsiyadan o‘tgan asrning oxirlaridan tortib to bugungi kungacha bo‘lgan davrni qamrab olgan 30 dan ortiq muallifning 130 ga yaqin ishlari o‘rin oladi va ularning aksariyati keng jamoatchilikka ilk bor namoyish etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nikita Erofeev kuratorligida o‘tadigan mazkur ko‘rgazma nafaqat galereyaning boy fondidagi asarlarni, balki Huawei XMAGE mobil fotografiya tanlovi g‘oliblari suratlarini ham jamlaydi. Tashrif buyuruvchilar nafaqat klassik fotolarni, balki yangi turkumdagi gadjetlar yordamida olingan zamonaviy kadrlarni ham tomosha qilishlari mumkin bo‘ladi. Ko‘rgazma doirasidagi ishlar maxsus raqamli bo‘lim hamda ikkinchi qavatdagi alohida offlayn-installyatsiya shaklida taqdim etiladi.
Fotografiya sanʼati evolyutsiyasiKo‘rgazmaning asosiy g‘oyasi fotografiyaning dastlabki davrlarda rassomchilikka taqlid qilganidan boshlab, o‘zining mustaqil va takrorlanmas badiiy tilini topguniga qadar bosib o‘tgan uzoq evolyutsion yo‘lini ochib berishdan iborat. Ekspozitsiyadagi eng qadimiy suratlar Yevgeniy Vishnyakov, Nikolay Meshcherin hamda Igor Grabar ijodiga mansub bo‘lib, ular tomoshabinlarni o‘tgan davr muhitiga olib kiradi.
XX asr fotografiyasi esa o‘ziga xos uslublar va eksperimentlar bilan boyitilgan. Xususan, yumshoq chizuvchi obyektivlardan foydalangan holda maxsus texnikalarda surat chop etgan Nikolay Andreyevning piktorializm namunalari hamda Aleksandr Rodchenko konstruktivizmining rakurs bo‘yicha tajribalari alohida o‘rin egallaydi. Shuningdek, ko‘rgazmada Vadim Kovriginning Podmoskovye arxitekturaviy suratlari, Anatoliy Erinning Valaam seriyasi, Nikolay Kulyabakin panoramalari hamda turli performans va lэнд-art namunalari namoyish etiladi.
Huawei XMAGE ishtiroki va yangi texnologiyalarEkspozitsiyaning texnologik qismida zamonaviy smartfonlar imkoniyatlari yaqqol ko‘rsatib beriladi. Xususan, unga Huawei Pura 90s seriyasidagi yangi qurilmalar yordamida olingan suratlar kiritilgan. Maʼlumotlarga ko‘ra, mazkur turkumdagi Pura 90s Pro Max modeli 200 megapikselli yirik sensorli teleradioteleobyektiv, apparat darajasida real vaqt rejimida 20 karrali yaqinlashtirishda RAW ishlov berish imkoniyatlari bilan jihozlangan.
Qurilmaning texnik imkoniyatlari nafaqat suratga olish, balki video yozish jarayonida ham yuqori aniqlikni taʼminlaydi. Shuningdek, smartfon 1/1,28 dyuymli 50 megapikselli RYYB matritsasi, 40 megapikselli keng burchakli modul va 13 megapikselli old kameraga ega. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ikkinchi avlod XMAGE optikasi ranglarni 43 foizga aniqroq uzatish va rang qamrovini 34 foizga kengaytirish imkonini beradi.
Eslatib o‘tamiz, har qanday qiziquvchi ijodkor ushbu global tanlovda ishtirok etishi mumkin. Hozirgi vaqtda Rossiyada XMAGE Awards 2026 tanlovi uchun ariza topshirish jarayoni davom etmoqda va u joriy yilning 30-avgustiga qadar davom etadi. Ro‘yxatdan o‘tish rasmiy saytning Community bo‘limi orqali amalga oshiriladi, g‘oliblarning eʼlon qilinish sanasi esa keyinroq maʼlum qilinadi. Taʼkidlash joizki, 2017 yildan beri o‘tkazib kelinayotgan bu tanlov 170 dan ortiq davlatdan besh millionga yaqin arizani to‘plagan bo‘lib, 2024 yildan boshlab uning ko‘rgazmalari Shanxay, Parij, Dubay va Moskva kabi yirik shaharlarda offlayn formatda o‘tkazib kelinmoqda.
…