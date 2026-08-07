Napoli Gabriel Jesus transferini amalga oshirmoqchi
Napoli yozgi transfer oynasida Arsenal hujumchisi Gabriel Jesusni Romelu Lukakuning o'rniga asosiy nishon sifatida belgilagan. Bosh murabbiy Massimiliano Allegri hujum chizig'ini Rasmus Højlund atrofida qurishni rejalashtirmoqda va Gabriel Jesusni unga sherik yoki muqobil variant sifatida ko'rmoqda. Arsenal 29 yoshli futbolchini taxminan 20 million yevroga baholamoqda, Napoli esa uning Italiyaga ko'chib o'tish istagidan foydalanib, narxni pasaytirishga urinadi.
Italiyaning Napoli klubi yozgi transfer oynasida oʻz hujum chizigʻini tubdan yangilashni rejalashtirmoqda. Jamoa hujumchisi Romelu Lukaku klubni tark etishga yaqin turgani sababli, neapolliklar uning oʻrniga Arsenal vakili Gabriel Jesusni asosiy nishon sifatida belgilashgan. Bu haqda Goal.com va nufuzli Italiya nashrlari xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Massimiliano Allegri rejasi va hujumdagi oʻzgarishlarCalciomercato maʼlumotiga koʻra, bosh murabbiy Massimiliano Allegri Stadio Diego Armando Maradona stadionidagi tarkibni kuchaytirishga intilmoqda. Italiyalik mutaxassis kelgusida hujum chizigʻini daniyalik futbolchi Rasmus Højlund atrofida qurishni rejalashtirayotgan boʻlsa-da, unga munosib sherik yoki muqobil variant sifatida yuqori saviyali futbolchi kerak.
Corriere dello Sport nashrining yozishicha, braziliyalik hujumchi Gabriel Jesus APLni tark etib, faoliyatida yangi sahna ochishga tayyor. 29 yoshli futbolchining xizmatiga qiziqish yuqori va tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar yaqin vaqt ichida faollashishi kutilmoqda. London klubi oʻz oʻyinchisini taxminan 20 million yevroga baholamoqda, biroq Napoli futbolchining Italiyaga koʻchib oʻtish istagidan kelib chiqib, bu narxni tushirishga harakat qilmoqda.
Romelu Lukakuning kelajagi va Monako variantiGabriel Jesusning transferi koʻp jihatdan Romelu Lukakuning klubni tark etishiga bogʻliq boʻlib turibdi. 33 yoshli belgiyalik hujumchining klub rahbariyati bilan munosabatlari keskinlashgani sababli uning Neapoldagi kelajagi soʻrov ostida qolgan.
Hozirgi paytda tajribali forvard uchun Fransiyaning Monako klubi asosiy daʼvogar sifatida koʻrilmoqda. Monakoliklar uni AQSh terma jamoasi aʼzosi Folarin Balogun oʻrniga munosib nomzod deb hisoblamoqda. Napoli rahbariyati maoshlar fondini boʻshatish va yangi futbolchilarni roʻyxatdan oʻtkazish uchun ushbu transfer masalasini tezroq hal qilishni istaydi.
Agar kelishuv amalga oshsa, bu transfer Gabriel Jesus uchun faoliyatini qaytadan boshlashga va Italiya chempionatida oʻzini koʻrsatishga ajoyib imkoniyat boʻladi. Arsenal safida asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻygan futbolchi uchun Allegri loyihasining markaziy figurasiga aylanish jozibali taklif sifatida koʻrinmoqda.
…