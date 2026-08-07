Napoli Gabriel Jesus transferini amalga oshirmoqchi

·60·Sport
Napoli Gabriel Jesus transferini amalga oshirmoqchi
Qisqacha

Napoli yozgi transfer oynasida Arsenal hujumchisi Gabriel Jesusni Romelu Lukakuning o'rniga asosiy nishon sifatida belgilagan. Bosh murabbiy Massimiliano Allegri hujum chizig'ini Rasmus Højlund atrofida qurishni rejalashtirmoqda va Gabriel Jesusni unga sherik yoki muqobil variant sifatida ko'rmoqda. Arsenal 29 yoshli futbolchini taxminan 20 million yevroga baholamoqda, Napoli esa uning Italiyaga ko'chib o'tish istagidan foydalanib, narxni pasaytirishga urinadi.

Italiyaning Napoli klubi yozgi transfer oynasida oʻz hujum chizigʻini tubdan yangilashni rejalashtirmoqda. Jamoa hujumchisi Romelu Lukaku klubni tark etishga yaqin turgani sababli, neapolliklar uning oʻrniga Arsenal vakili Gabriel Jesusni asosiy nishon sifatida belgilashgan. Bu haqda Goal.com va nufuzli Italiya nashrlari xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Massimiliano Allegri rejasi va hujumdagi oʻzgarishlar

Calciomercato maʼlumotiga koʻra, bosh murabbiy Massimiliano Allegri Stadio Diego Armando Maradona stadionidagi tarkibni kuchaytirishga intilmoqda. Italiyalik mutaxassis kelgusida hujum chizigʻini daniyalik futbolchi Rasmus Højlund atrofida qurishni rejalashtirayotgan boʻlsa-da, unga munosib sherik yoki muqobil variant sifatida yuqori saviyali futbolchi kerak.

Corriere dello Sport nashrining yozishicha, braziliyalik hujumchi Gabriel Jesus APLni tark etib, faoliyatida yangi sahna ochishga tayyor. 29 yoshli futbolchining xizmatiga qiziqish yuqori va tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar yaqin vaqt ichida faollashishi kutilmoqda. London klubi oʻz oʻyinchisini taxminan 20 million yevroga baholamoqda, biroq Napoli futbolchining Italiyaga koʻchib oʻtish istagidan kelib chiqib, bu narxni tushirishga harakat qilmoqda.

Romelu Lukakuning kelajagi va Monako varianti

Gabriel Jesusning transferi koʻp jihatdan Romelu Lukakuning klubni tark etishiga bogʻliq boʻlib turibdi. 33 yoshli belgiyalik hujumchining klub rahbariyati bilan munosabatlari keskinlashgani sababli uning Neapoldagi kelajagi soʻrov ostida qolgan.

Hozirgi paytda tajribali forvard uchun Fransiyaning Monako klubi asosiy daʼvogar sifatida koʻrilmoqda. Monakoliklar uni AQSh terma jamoasi aʼzosi Folarin Balogun oʻrniga munosib nomzod deb hisoblamoqda. Napoli rahbariyati maoshlar fondini boʻshatish va yangi futbolchilarni roʻyxatdan oʻtkazish uchun ushbu transfer masalasini tezroq hal qilishni istaydi.

Agar kelishuv amalga oshsa, bu transfer Gabriel Jesus uchun faoliyatini qaytadan boshlashga va Italiya chempionatida oʻzini koʻrsatishga ajoyib imkoniyat boʻladi. Arsenal safida asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻygan futbolchi uchun Allegri loyihasining markaziy figurasiga aylanish jozibali taklif sifatida koʻrinmoqda.

NapoliGabriel JesusRomelu LukakuArsenalSerie A
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)