Yuventus Jhon Lucumini oʻz safiga qoʻshib olishga yaqin turibdi

·59·Sport
Yuventus Jhon Lucumini oʻz safiga qoʻshib olishga yaqin turibdi
Qisqacha

Jhon Lucumi Yuventus bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib, besh yillik bitimni ma'qulladi. Tomonlar transfer narxi bo'yicha yakuniy muzokaralarni olib bormoqda, Bolonya esa himoyachining qiymatini kamida 25 million yevro etib belgilagan. Futbolchi bonuslarsiz yiliga 2,5 million yevro maosh beriladigan shartnomani tanlab, Nottingem Forestning yiliga taxminan 1 million yevro ko'proq sof maosh taklifini rad etdi.

Turinning Yuventus klubi Bolonyaning markaziy himoyachisi Jhon Lucumini transfer qilish boʻyicha kelishuvga erishdi. Goal.com xabariga koʻra, kolumbiyalik futbolchi Turin grandi bilan shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga kelgan va besh yillik bitimni maʼqullagan. Hozirda tomonlar transfer narxi boʻyicha yakuniy muzokaralarni olib borishi kerak boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer poygasida Yuventus Angliya Premier-ligasining qator grandlarini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Xususan, Chelsi va Manchester Yunayted klublari ham himoyachiga qiziqish bildirgan edi. Biroq Jhon Lucumi faoliyatini aynan Turin jamoasida davom etishni ustuvor vazifa sifatida belgilagan.

Moliyaviy takliflardan ustun kelgan sport loyihasi

Tuttosport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchi boshqa jamoalardan kelgan ancha yuqori moliyaviy takliflarni rad etgan. Jumladan, Nottingem Forest klubi unga yiliga taxminan 1 million yevro koʻproq sof maosh toʻlashga tayyor boʻlgan. Shunga qaramay, himoyachi bonuslarsiz yiliga 2,5 million yevro maosh beruvchi besh yillik shartnomani tanladi.

Kolumbiyalik futbolchining bu qaroriga Yuventus rahbariyatining qatʼiyati hamda klubning sport loyihasi hal qiluvchi taʼsir koʻrsatdi. Yevropa chempionatlarida oʻynash imkoniyati, grand jamoa safida toʻp surish va A Seriyada qolish istagi uning uchun moliyaviy manfaatlardan ustun keldi.

Lucumining yuksalishi va transfer narxi

Jhon Lucumining nufuzi oxirgi yirik xalqaro musobaqalardagi ishonchli oʻyinlaridan keyin keskin oshib ketdi. Xususan, uning guruh bosqichidagi muhim uchrashuvlardan birida Cristiano Ronaldoni zararsizlantirishi mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Ushbu yorqin oʻyinlar Yuventus bosh murabbiyi Luciano Spallettining eʼtiboridan chetda qolmadi va u himoya chizigʻini kuchaytirish uchun ushbu futbolchini asosiy nishonga aylantirdi.

Bolonya klubi oʻz yetakchisini iyul oyining oʻrtalarida amal qilish muddati tugagan 28 million yevrolik tovvon puli bandi orqali himoya qilgandi. Hozirgi vaqtda jamoa markaziy himoyachining narxini kamida 25 million yevro etib belgilagan, biroq futbolchining shartnoma vaziyati sababli klublar oʻrtasidagi yakuniy kelishuv diqqat bilan muvofiqlashtirilmoqda.

JuventusJhon LucumiBolonyaSerie ATransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)