Yuventus Jhon Lucumini oʻz safiga qoʻshib olishga yaqin turibdi
Jhon Lucumi Yuventus bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib, besh yillik bitimni ma'qulladi. Tomonlar transfer narxi bo'yicha yakuniy muzokaralarni olib bormoqda, Bolonya esa himoyachining qiymatini kamida 25 million yevro etib belgilagan. Futbolchi bonuslarsiz yiliga 2,5 million yevro maosh beriladigan shartnomani tanlab, Nottingem Forestning yiliga taxminan 1 million yevro ko'proq sof maosh taklifini rad etdi.
Turinning Yuventus klubi Bolonyaning markaziy himoyachisi Jhon Lucumini transfer qilish boʻyicha kelishuvga erishdi. Goal.com xabariga koʻra, kolumbiyalik futbolchi Turin grandi bilan shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga kelgan va besh yillik bitimni maʼqullagan. Hozirda tomonlar transfer narxi boʻyicha yakuniy muzokaralarni olib borishi kerak boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer poygasida Yuventus Angliya Premier-ligasining qator grandlarini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Xususan, Chelsi va Manchester Yunayted klublari ham himoyachiga qiziqish bildirgan edi. Biroq Jhon Lucumi faoliyatini aynan Turin jamoasida davom etishni ustuvor vazifa sifatida belgilagan.
Moliyaviy takliflardan ustun kelgan sport loyihasiTuttosport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchi boshqa jamoalardan kelgan ancha yuqori moliyaviy takliflarni rad etgan. Jumladan, Nottingem Forest klubi unga yiliga taxminan 1 million yevro koʻproq sof maosh toʻlashga tayyor boʻlgan. Shunga qaramay, himoyachi bonuslarsiz yiliga 2,5 million yevro maosh beruvchi besh yillik shartnomani tanladi.
Kolumbiyalik futbolchining bu qaroriga Yuventus rahbariyatining qatʼiyati hamda klubning sport loyihasi hal qiluvchi taʼsir koʻrsatdi. Yevropa chempionatlarida oʻynash imkoniyati, grand jamoa safida toʻp surish va A Seriyada qolish istagi uning uchun moliyaviy manfaatlardan ustun keldi.
Lucumining yuksalishi va transfer narxiJhon Lucumining nufuzi oxirgi yirik xalqaro musobaqalardagi ishonchli oʻyinlaridan keyin keskin oshib ketdi. Xususan, uning guruh bosqichidagi muhim uchrashuvlardan birida Cristiano Ronaldoni zararsizlantirishi mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Ushbu yorqin oʻyinlar Yuventus bosh murabbiyi Luciano Spallettining eʼtiboridan chetda qolmadi va u himoya chizigʻini kuchaytirish uchun ushbu futbolchini asosiy nishonga aylantirdi.
Bolonya klubi oʻz yetakchisini iyul oyining oʻrtalarida amal qilish muddati tugagan 28 million yevrolik tovvon puli bandi orqali himoya qilgandi. Hozirgi vaqtda jamoa markaziy himoyachining narxini kamida 25 million yevro etib belgilagan, biroq futbolchining shartnoma vaziyati sababli klublar oʻrtasidagi yakuniy kelishuv diqqat bilan muvofiqlashtirilmoqda.
…