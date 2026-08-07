Atletiko Madrid Tottenxem sardori Cristian Romero transferi ustida ish boshladi

·79·Sport
Atletiko Madrid Tottenxem sardori Cristian Romero transferi ustida ish boshladi
Qisqacha

Atletiko Madrid Tottenxem sardori Cristian Romeroni yozgi transfer oynasida o'z safiga qo'shib olish uchun rasmiy muzokaralarni boshladi. Tottenxem rahbariyati La Liga klubining qiziqishidan xabardor, futbolchining o'zi esa boshqa jamoaga o'tish ehtimoliga ijobiy qaramoqda. Cristian Romero uchun Italiyaning Inter klubi ham kurash olib bormoqda va tomonlar transfer summasi bo'yicha muzokaralarning hal qiluvchi bosqichiga o'tishga tayyorlanmoqda.

Madridning Atletiko klubi oʻzining himoya chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida Tottenxem sardori Cristian Romeroni oʻz safiga qoʻshib olish uchun rasmiy muzokaralarga kirishdi. Diego Simeone jamoasi yozgi transfer oynasida argentinalik tajribali himoyachini Madridga olib kelishni ustuvor vazifa sifatida belgilagan. Garchi futbolchi oʻtgan yilning avgust oyidagina London klubi bilan toʻrt yillik yangi shartnoma imzolagan boʻlsa-da, uning yozda jamoani tark etishi kutilmoqda edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC Sport xabariga koʻra, Tottenxem rahbariyati La Liga vakilining qiziqishidan toʻliq xabardor va tomonlar oʻrtasidagi dastlabki muloqotlar boshlangan. Cristian Romero bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olishda hech qanday jiddiy muammo yuzaga kelishi kutilmayapti. Futbolchining oʻzi ham faoliyatini boshqa jamoada davom ettirish ehtimoliga ijobiy qarayotgani sababli transfer jarayoni tezlashishi mumkin.

Murabbiyning pozitsiyasi va raqobat

Tottenxem bosh murabbiyi jamoadan ketishni istagan futbolchilarning yoʻlini toʻsmasligini ochiq-oydin maʼlum qildi. Murabbiy agar oʻyinchilar yangi chaqiruvlarni qabul qilishni xohlasa, ularning qarorini hurmat qilishini taʼkidladi. Mazkur yondashuv Tottenxem rahbariyatiga Atletikodan keladigan rasmiy takliflarni erkin koʻrib chiqish imkonini bermoqda.

Biroq, Atletiko Madrid bu transfer poygasida yolgʻiz emas. GOAL.com maʼlumotiga koʻra, markaziy himoyachi uchun kurashda Italiyaning Inter klubi ham faollik koʻrsatmoqda. A Seriya grandi ham argentinalik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish niyatida jiddiy harakat qilmoqda va tomonlar tez orada transfer summasi boʻyicha muzokaralarning hal qiluvchi bosqichiga oʻtishga tayyorlanmoqda.

Mavsum natijalari va klublarning rejalari

Cristian Romero uchun yakunlangan klub mavsumi biroz murakkab kechdi. U ikki bor qizil kartochka olib, jamoasiga qiyinchilik tugʻdirgan boʻlsa-da, tizzasidan olgan jarohati sababli mavsum oxirini oʻtkazib yubordi. Shunga qaramay, uning xalqaro maydondagi tajribasi, jumladan, Argentina terma jamoasi safidagi barqaror oʻyinlari grand klublarning eʼtiborini doimo tortib kelgan. Ayni paytda Tottenxemda uning jamoadoshi Micky van de Ven bilan yangi besh yillik shartnoma tuzish ishlari olib borilmoqda.

Atletiko Madrid uchun bu transfer yakunlangan mavsumda La Ligada 44 ta gol oʻtkazib yuborgan himoya chizigʻining ishonchliligini oshirishda muhim qadam boʻladi. Oʻz navbatida, Tottenxem ham oʻz sardorini yoʻqotgan taqdirda, darhol uning oʻrnini bosa oladigan munosib futbolchi izlashga majbur boʻladi, bu esa transfer bozorida jamoaning tezkor harakat qilishini talab qiladi.

Atletiko MadridTottenxemCristian RomeroDiego SimeoneTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)