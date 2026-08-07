Atletiko Madrid Tottenxem sardori Cristian Romero transferi ustida ish boshladi
Atletiko Madrid Tottenxem sardori Cristian Romeroni yozgi transfer oynasida o'z safiga qo'shib olish uchun rasmiy muzokaralarni boshladi. Tottenxem rahbariyati La Liga klubining qiziqishidan xabardor, futbolchining o'zi esa boshqa jamoaga o'tish ehtimoliga ijobiy qaramoqda. Cristian Romero uchun Italiyaning Inter klubi ham kurash olib bormoqda va tomonlar transfer summasi bo'yicha muzokaralarning hal qiluvchi bosqichiga o'tishga tayyorlanmoqda.
Madridning Atletiko klubi oʻzining himoya chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida Tottenxem sardori Cristian Romeroni oʻz safiga qoʻshib olish uchun rasmiy muzokaralarga kirishdi. Diego Simeone jamoasi yozgi transfer oynasida argentinalik tajribali himoyachini Madridga olib kelishni ustuvor vazifa sifatida belgilagan. Garchi futbolchi oʻtgan yilning avgust oyidagina London klubi bilan toʻrt yillik yangi shartnoma imzolagan boʻlsa-da, uning yozda jamoani tark etishi kutilmoqda edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC Sport xabariga koʻra, Tottenxem rahbariyati La Liga vakilining qiziqishidan toʻliq xabardor va tomonlar oʻrtasidagi dastlabki muloqotlar boshlangan. Cristian Romero bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olishda hech qanday jiddiy muammo yuzaga kelishi kutilmayapti. Futbolchining oʻzi ham faoliyatini boshqa jamoada davom ettirish ehtimoliga ijobiy qarayotgani sababli transfer jarayoni tezlashishi mumkin.
Murabbiyning pozitsiyasi va raqobatTottenxem bosh murabbiyi jamoadan ketishni istagan futbolchilarning yoʻlini toʻsmasligini ochiq-oydin maʼlum qildi. Murabbiy agar oʻyinchilar yangi chaqiruvlarni qabul qilishni xohlasa, ularning qarorini hurmat qilishini taʼkidladi. Mazkur yondashuv Tottenxem rahbariyatiga Atletikodan keladigan rasmiy takliflarni erkin koʻrib chiqish imkonini bermoqda.
Biroq, Atletiko Madrid bu transfer poygasida yolgʻiz emas. GOAL.com maʼlumotiga koʻra, markaziy himoyachi uchun kurashda Italiyaning Inter klubi ham faollik koʻrsatmoqda. A Seriya grandi ham argentinalik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish niyatida jiddiy harakat qilmoqda va tomonlar tez orada transfer summasi boʻyicha muzokaralarning hal qiluvchi bosqichiga oʻtishga tayyorlanmoqda.
Mavsum natijalari va klublarning rejalariCristian Romero uchun yakunlangan klub mavsumi biroz murakkab kechdi. U ikki bor qizil kartochka olib, jamoasiga qiyinchilik tugʻdirgan boʻlsa-da, tizzasidan olgan jarohati sababli mavsum oxirini oʻtkazib yubordi. Shunga qaramay, uning xalqaro maydondagi tajribasi, jumladan, Argentina terma jamoasi safidagi barqaror oʻyinlari grand klublarning eʼtiborini doimo tortib kelgan. Ayni paytda Tottenxemda uning jamoadoshi Micky van de Ven bilan yangi besh yillik shartnoma tuzish ishlari olib borilmoqda.
Atletiko Madrid uchun bu transfer yakunlangan mavsumda La Ligada 44 ta gol oʻtkazib yuborgan himoya chizigʻining ishonchliligini oshirishda muhim qadam boʻladi. Oʻz navbatida, Tottenxem ham oʻz sardorini yoʻqotgan taqdirda, darhol uning oʻrnini bosa oladigan munosib futbolchi izlashga majbur boʻladi, bu esa transfer bozorida jamoaning tezkor harakat qilishini talab qiladi.
…