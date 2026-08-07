Olimlar hayratda: Yerda hayot ikki marta paydo bo‘lganmi?

·4.5K·Dunyo
Olimlar hayratda: Yerda hayot ikki marta paydo bo‘lganmi?
Qisqacha

Genrix Geyne nomidagi Dyusseldorf universiteti biologlari boshchiligidagi xalqaro olimlar jamoasi hayot bakteriyalar va arxeyalarda bir-biridan mustaqil ravishda ikki marta paydo bo'lgan bo'lishi mumkinligini ilgari surdi. Science Advances jurnalida e'lon qilingan tadqiqotda ushbu ikki guruhdagi muhim fermentlar evolyutsion jihatdan bir-biriga bog'lanmagani aniqlangan.

Genrix Geyne nomidagi Dyusseldorf universiteti biologlari boshchiligidagi xalqaro olimlar jamoasi Yer yuzida hayot paydo bo‘lishi haqidagi qarashlarga yangicha nazar tashladi. Science Advances jurnalida e’lon qilingan tadqiqotga ko‘ra, jonsiz materiyadan tirik organizmga o‘tish jarayoni hayotning ikki asosiy tarmog‘i – bakteriyalar va arxeyalarda bir-biridan mustaqil ravishda yuz bergan bo‘lishi mumkin.

Tadqiqot mualliflaridan biolog Uilyam Martinning ta’kidlashicha, bakteriyalar va arxeyalardagi ayrim muhim fermentlar evolyutsion jihatdan bir-biriga bog‘lanmagan. Shu bois olimlar genetik kod yagona manbaga ega bo‘lgan bo‘lsa-da, erkin yashovchi hayot shakllari ikki mustaqil yo‘l orqali shakllangan bo‘lishi mumkinligini ilgari surmoqda.

Izlanish davomida olimlar bakteriyalar va arxeyalar genomidagi asosiy metabolik fermentlarning oqsil tuzilishlarini tahlil qildi. Natijalarga ko‘ra, barcha hujayralarning ehtimoliy umumiy ajdodi hisoblangan LUCA metabolik reaksiyalarning faqat bir qismi uchun fermentlarga ega bo‘lgan, qolgan jarayonlar esa o‘sha davr muhitidagi, ehtimol gidrotermal manbalarda mavjud metallar yordamida amalga oshgan.

Olimlar hayot shakllanishida kataliz rivojlanishining to‘rt bosqichini ham ajratib ko‘rsatdi. Dastlab reaksiyalar tashqi muhitdagi metallarga bog‘liq bo‘lgan, keyinchalik protohujayralar asta-sekin o‘z fermentlarini ishlab chiqqan va oxir-oqibat tashqi katalizatorlarga ehtiyoj qolmagan. Mutaxassislar fikricha, aynan shu bosqichdan keyin bakteriyalar va arxeyalar mustaqil ravishda erkin yashovchi organizmlarga aylangan.

Biolog Natalya Mrnyaivachning qayd etishicha, bakteriyalar va arxeyalar bir xil vazifani bajaradigan, ammo tuzilishi butunlay boshqacha bo‘lgan fermentlarni mustaqil ravishda yaratgan. Bu esa ularning evolyutsion rivojlanishi alohida kechgan bo‘lishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatadi.

Shuningdek, tadqiqotchilar biologiyadan avvalgi kimyoviy jarayonlarda ATF molekulasi o‘rnini bosishi mumkin bo‘lgan muqobil mexanizmni ham taklif qildi. Ular fosfit va palladiy ishtirokida fosforlanish reaksiyalari suv muhitida tabiiy ravishda kechishi mumkinligini aniqlagan. Olimlar fikricha, bu kashfiyot hayotning ilk bosqichlarini tushunishga oid ilmiy tasavvurlarni yanada soddalashtirishi va yangi savollarga javob topishga yordam berishi mumkin.

Heinrich Heine University DüsseldorfWilliam MartinNatalya MrnyaivachScience Advances
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi