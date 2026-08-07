Bir oy yuvmasdan kiyish mumkin bo‘lgan HercShirt V5.0 futbolkasi taqdim etildi

·1.1K·Dunyo
Bir oy yuvmasdan kiyish mumkin bo‘lgan HercShirt V5.0 futbolkasi taqdim etildi
Qisqacha

Ishlab chiqaruvchilarga ko'ra, HercShirt V5.0 Max futbolkasini kamida 30 kun yuvmasdan kiyish mumkin va u sport mashg'ulotlari hamda uzoq safarlarda noxush hid chiqarmaydi. Mato tarkibiga mis, kumush, rux, oltin va vulqon kuli kabi hidni bartaraf etuvchi yettita maxsus element qo'shilgan, qolgan ikki komponent esa tijorat siri hisoblanadi.

Ishlab chiqaruvchilarning ma’lum qilishicha, HercShirt V5.0 Max futbolkasini kamida 30 kun davomida yuvmasdan kiyish mumkin. Aytilishicha, u hatto sport mashg‘ulotlari va uzoq safarlar vaqtida ham noxush hid chiqarmaydi.

Bu samaraga erishish uchun futbolka matosiga hidni bartaraf etuvchi yettita maxsus element qo‘shilgan. Ular qatoriga mis, kumush, rux, oltin va vulqon kuli kiradi. Qolgan ikki komponent esa kompaniyaning tijorat siri hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchiga ko‘ra, mis va kumush noxush hid keltirib chiqaruvchi bakteriyalarni yo‘q qiladi, rux terlash natijasida hosil bo‘ladigan birikmalarni neytrallaydi, vulqon kuli esa namlik va tashqi hidlarni, jumladan tutun hidini ham o‘ziga yutadi.

Kompaniya ushbu futbolkani yaratish uchun qariyb 10 yil vaqt sarflaganini ma’lum qildi. Bu davr mobaynida besh xil versiya ishlab chiqilgan va 100 dan ortiq mamlakatdan 10 mingdan ziyod mijozning fikr-mulohazalari inobatga olingan. Aytilishicha, xaridorlardan biri avvalgi modellardan birini 100 kunga yaqin kiyib yurgan va noxush hid bilan bog‘liq muammoga duch kelmagan.

G‘ijimlangan va tekis holatdagi ikkita qora futbolkaning yonma-yon qiyoslanishi.

Shu bilan birga, ishlab chiqaruvchilar futbolka changlanishi yoki dog‘ bo‘lishi mumkinligini, shuning uchun uni baribir oddiy kir yuvish mashinasida vaqti-vaqti bilan yuvib turish kerakligini ta’kidlagan.

HercShirt V5.0 Max versiyasining narxi 80 dollar, soddaroq modellar esa 40 dollardan boshlanadi. Kraudfanding loyihasi hozirgacha 274 ming dollardan ortiq mablag‘ to‘plagan. Futbolkalarni yetkazib berish noyabr oyidan boshlanishi rejalashtirilgan.

HercShirt V5.0 Max
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi