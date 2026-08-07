Tailanddagi qonli fojia: o‘quvchi avval bobo-buvisini o‘ldirgan

·284·Dunyo
Tailanddagi qonli fojia: o‘quvchi avval bobo-buvisini o‘ldirgan
Qisqacha

7 avgust kuni Nontxaburi provinsiyasidagi Debsirin Nonthaburi maktabida uyushtirilgan hujumda jami yetti kishi halok bo'ldi, ulardan ikki nafari hujumchining bobosi va buvisi edi. O'smir maktabga borishidan avval uyida bobosi va buvisini otib o'ldirgan, hujum yakunida esa o'z joniga qasd qilgan. U maktab hududida kamida 26 marta o'q uzgan, qurolda yana 34 dona o'q qolgan va fojia oqibatida 23 nafar inson jarohatlangan.

Tailandda sodir bo‘lgan qonli hodisaning yangi tafsilotlari jamoatchilikni yanada larzaga soldi. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, maktabda otishma uyushtirgan o‘smir ta’lim muassasasiga yo‘l olishdan avval o‘z uyida bobosi va buvisini otib o‘ldirgan.

Xorijiy nashrlar ma’lum qilishicha, 7 avgust kuni Nontxaburi provinsiyasida joylashgan Debsirin Nonthaburi maktabida sodir etilgan hujum oqibatida jami yetti kishi halok bo‘lgan. Qurbonlarning besh nafari maktab hududida hayotdan ko‘z yumgan bo‘lsa, qolgan ikkisi hujumchining bobosi va buvisi ekani aniqlangan. Hujum yakunida o‘smir ham o‘z joniga qasd qilgan.

Tailand politsiyasi ushbu voqeani mamlakatda 2022 yildan buyon kuzatilgan eng og‘ir ommaviy qotilliklardan biri sifatida baholamoqda.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hujumchi bobosiga tegishli qonuniy ro‘yxatdan o‘tgan o‘qotar quroldan foydalangan. Tergov davomida uning maktab hududida kamida 26 marta o‘q uzgani, qurolda esa yana 34 dona o‘q qolgani ma’lum bo‘lgan.

Qutqaruvchilar yig‘layotgan ayolni olomon orasidan olib chiqishmoqda.

Fojia natijasida 23 nafar inson turli darajada jarohat olgan. Tailand ta’lim vaziri Prasert Jantararuangtong qurbonlar orasida o‘quvchilar ham borligini tasdiqladi. Hozircha o‘smirni bunday dahshatli jinoyatga nima undagani rasman ochiqlanmagan.

Fojia yuz bergan Debsirin Nonthaburi maktabi mamlakatning nufuzli ta’lim muassasalaridan biri hisoblanadi. U 1885 yilda Tailand qiroli Chulalongkorn tashabbusi bilan tashkil etilgan bo‘lib, ko‘plab diplomatlar, davlat arboblari, sportchilar va bosh vazirlarni yetishtirgan. 2025 o‘quv yilida ushbu maktabda qariyb 3 100 nafar o‘quvchi va 147 nafar o‘qituvchi faoliyat yuritgan.

ThailandNakhon PathomChulalongkornPrasert Jantararuangtong
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi