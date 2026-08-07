Dahshatli tafsilotlar: Tailandda 14 yoshli o‘smir maktabda otishma sodir etdi

·101·Dunyo
Dahshatli tafsilotlar: Tailandda 14 yoshli o‘smir maktabda otishma sodir etdi
Qisqacha

Tailandning Nontxaburi provinsiyasidagi Txepsirin maktabida 14 yoshli 9-sinf o'quvchisi 9 mm kalibrli to'pponcha bilan otishma uyushtirib, 8 nafardan 9 nafargacha odamning o'limiga va 15 kishining jarohatlanishiga sabab bo'ldi. O'smir maktabga borishidan oldin o'z xonadonida bobosi va buvisini ham o'ldirgan, keyin esa voqea joyida o'z joniga qasd qilgan.

Tailandning Nontxaburi provinsiyasida joylashgan nufuzli Txepsirin maktabida 9-sinf o‘quvchisi tomonidan uyushtirilgan otishma oqibatida katta talafot va qurbonlar berildi. O‘smir maktabga kelmasdan oldin o‘z xonadonida bobosi va buvisini ham o‘ldirgan.

Surishtiruv ma’lumotlariga ko‘ra, fojia oqibatida halok bo‘lganlarning umumiy soni 8 nafardan 9 nafargachani tashkil etmoqda. Yana 15 kishi turli darajadagi jarohatlar olgan.

Fojia qanday sodir bo‘ldi?

Voqea mahalliy vaqt bilan ertalabki soat 10:00 larda (Toshkent vaqti bilan 08:00 da) Bangkok chekkasidagi Bang-Kruay okrugida joylashgan Txepsirin maktabida yuz bergan.

Shu maktabda tahsil oluvchi 14 yoshli 9-sinf o‘quvchisi sobiq o‘qituvchi bo‘lgan bobosiga tegishli 9 mm kalibrli to‘pponcha bilan sinfxonalar bo‘ylab qasddan o‘t ochgan. Guvohlarning ta’kidlashicha, o‘smir siyohrang maktab formasida, yelkasida qora sumka bilan harakatlangan.

"Biz o‘z sinfxonamizda edik. Eshik oldida turgan o‘qituvchimizni otib tashlashgach, bir amallab qochib chiqdik", — deydi voqea guvohi bo‘lgan 7-sinf o‘quvchisi.

Qurbonlar va jabrlanganlar ahvoli

Manbalar e’lon qilgan ma’lumotlarga ko‘ra, qurbonlar tarkibi quyidagicha:

  • Hujum uyushtirgan o‘smir (voqea joyida o‘z joniga qasd qilgan);

  • O‘smirning bobosi va buvisi;

  • Maktabning o‘qituvchilari va o‘quvchilari.

Tezkor va favqulodda xizmat xodimlari yetib kelganida, o‘quvchilar va xodimlar zudlik bilan evakuatsiya qilingan. Yaqin atrofdagi kamida ikkita maktab va bolalar bog‘chasi faoliyati vaqtincha to‘xtatilgan.

Hukumat va rasmiylarning munosabati

Tailand bosh vaziri Anutxin Chanvirakun jurnalistlar oldida chiqish qilib, halok bo‘lganlarning oila a’zolariga chuqur hamdardlik bildirdi:

"Bu chindan ham dahshatli, bunday bo‘lmasligi kerak edi. Bu qanday qilib bizning mamlakatimizda sodir bo‘lishi mumkin?" — dedi Bosh vazir va o‘qotar qurollarga egalik qilish nazorati yanada kuchaytirilishini ta’kidladi.

Eslatib o‘tamiz, Txepsirin maktabi XIX asr oxiridan buyon faoliyat yuritadigan, mamlakatning ko‘plab bosh vazirlari va diplomatlari tahsil olgan tarixiy hamda nufuzli ta’lim muassasasi hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi