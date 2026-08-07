Dahshatli tafsilotlar: Tailandda 14 yoshli o‘smir maktabda otishma sodir etdi
Tailandning Nontxaburi provinsiyasidagi Txepsirin maktabida 14 yoshli 9-sinf o'quvchisi 9 mm kalibrli to'pponcha bilan otishma uyushtirib, 8 nafardan 9 nafargacha odamning o'limiga va 15 kishining jarohatlanishiga sabab bo'ldi. O'smir maktabga borishidan oldin o'z xonadonida bobosi va buvisini ham o'ldirgan, keyin esa voqea joyida o'z joniga qasd qilgan.
Tailandning Nontxaburi provinsiyasida joylashgan nufuzli Txepsirin maktabida 9-sinf o‘quvchisi tomonidan uyushtirilgan otishma oqibatida katta talafot va qurbonlar berildi. O‘smir maktabga kelmasdan oldin o‘z xonadonida bobosi va buvisini ham o‘ldirgan.
Surishtiruv ma’lumotlariga ko‘ra, fojia oqibatida halok bo‘lganlarning umumiy soni 8 nafardan 9 nafargachani tashkil etmoqda. Yana 15 kishi turli darajadagi jarohatlar olgan.
Fojia qanday sodir bo‘ldi?
Voqea mahalliy vaqt bilan ertalabki soat 10:00 larda (Toshkent vaqti bilan 08:00 da) Bangkok chekkasidagi Bang-Kruay okrugida joylashgan Txepsirin maktabida yuz bergan.
Shu maktabda tahsil oluvchi 14 yoshli 9-sinf o‘quvchisi sobiq o‘qituvchi bo‘lgan bobosiga tegishli 9 mm kalibrli to‘pponcha bilan sinfxonalar bo‘ylab qasddan o‘t ochgan. Guvohlarning ta’kidlashicha, o‘smir siyohrang maktab formasida, yelkasida qora sumka bilan harakatlangan.
"Biz o‘z sinfxonamizda edik. Eshik oldida turgan o‘qituvchimizni otib tashlashgach, bir amallab qochib chiqdik", — deydi voqea guvohi bo‘lgan 7-sinf o‘quvchisi.
Qurbonlar va jabrlanganlar ahvoli
Manbalar e’lon qilgan ma’lumotlarga ko‘ra, qurbonlar tarkibi quyidagicha:
Hujum uyushtirgan o‘smir (voqea joyida o‘z joniga qasd qilgan);
O‘smirning bobosi va buvisi;
Maktabning o‘qituvchilari va o‘quvchilari.
Tezkor va favqulodda xizmat xodimlari yetib kelganida, o‘quvchilar va xodimlar zudlik bilan evakuatsiya qilingan. Yaqin atrofdagi kamida ikkita maktab va bolalar bog‘chasi faoliyati vaqtincha to‘xtatilgan.
Hukumat va rasmiylarning munosabati
Tailand bosh vaziri Anutxin Chanvirakun jurnalistlar oldida chiqish qilib, halok bo‘lganlarning oila a’zolariga chuqur hamdardlik bildirdi:
"Bu chindan ham dahshatli, bunday bo‘lmasligi kerak edi. Bu qanday qilib bizning mamlakatimizda sodir bo‘lishi mumkin?" — dedi Bosh vazir va o‘qotar qurollarga egalik qilish nazorati yanada kuchaytirilishini ta’kidladi.
Eslatib o‘tamiz, Txepsirin maktabi XIX asr oxiridan buyon faoliyat yuritadigan, mamlakatning ko‘plab bosh vazirlari va diplomatlari tahsil olgan tarixiy hamda nufuzli ta’lim muassasasi hisoblanadi.
…