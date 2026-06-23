Fransiyada rekord darajadagi issiqlik 18 kishini olib ketdi

·0·Dunyo
Fransiyada rekord darajadagi issiqlik 18 kishini olib ketdi

Fransiyada kuzatilayotgan kuchli jazirama issiq tufayli kamida 18 nafar inson vafot etdi. Ular orasida avtomobil ichida qolib ketgan ikki nafar yosh bola ham bor. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Fransiya g‘arbidagi vinochilik markazlaridan biri bo‘lgan Bordo shahrida havo harorati 41,9 darajaga yetgan va avvalgi rekord yangilangan. Shu shaharda 80 yoshdan 95 yoshgacha bo‘lgan uch nafar keksa inson issiqlik oqibatida yuzaga kelgan sog‘liq muammolari sababli hayotdan ko‘z yumgan.

Puate shahrida ham harorat 41,2 darajagacha ko‘tarilib, 1947 yilda qayd etilgan ko‘rsatkichdan oshib ketgan. Shu munosabat bilan Fransiya Fuqaro xavfsizligi xizmati aholini faqat nazorat qilinadigan hududlarda cho‘milishga chaqirdi. Bu ogohlantirish xavfsiz bo‘lmagan joylarda cho‘milgan 13 nafar inson halok bo‘lganidan keyin berildi.

Shuningdek, Karpantras shahrida avtomobil ichida qoldirilgan ikki va to‘rt yoshli bolalar issiqlik urishi oqibatida vafot etdi. Onasi ularni hushsiz holda topgan bo‘lsa-da, shifokorlar ularning hayotini saqlab qola olmagan.

Ayni paytda Yevropaning bir qator shaharlarida yangi harorat rekordlari o‘rnatilmoqda. Fransiyada maktablar vaqtincha yopilgan va dars jadvallari o‘zgartirilgan. Britaniyada esa iyun oyi uchun mutlaq harorat rekordi yangilanishi kutilmoqda.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, Yevropa global o‘rtacha ko‘rsatkichga nisbatan ikki baravar tezroq isimoqda. Ekspertlar bu holatni «Omega bloki» deb ataluvchi atmosfera hodisasi bilan izohlamoqda. U Shimoliy Afrika va Sahroyi Kabirdan issiq havoni Yevropa tomon tortib kelmoqda.

Londondagi Imperial kolleji ilmiy xodimi Kler Barnsning ta’kidlashicha, bu tizim juda sekin harakatlanmoqda va deyarli shamol ham, nafas rostlash uchun shabada ham yo‘q. Uning fikricha, iqlim o‘zgarishi kelajakda jazirama to‘lqinlar va kuchli bo‘ronlarni yanada ko‘paytirishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pasport bilan sotiladigan Darry Ring uzugi necha pul?Pasport bilan sotiladigan Darry Ring uzugi necha pul?Bugun, 14:18Tokioda xavotirli holat: maktabda yong‘in chiqdiTokioda xavotirli holat: maktabda yong‘in chiqdiBugun, 14:00Do‘stini qutqarmoqchi bo‘lgan 8 yashar qahramonning jasadi topildiDo‘stini qutqarmoqchi bo‘lgan 8 yashar qahramonning jasadi topildiBugun, 11:42Kanada konida ikki milliard yillik suv topildiKanada konida ikki milliard yillik suv topildiBugun, 11:35Messi uchun rekord haykal: Argentinada 26 metrlik ulkan yodgorlik ochildiMessi uchun rekord haykal: Argentinada 26 metrlik ulkan yodgorlik ochildiKecha, 22:35Nyu-York metrosida O‘zbekiston vagoniNyu-York metrosida O‘zbekiston vagoniKecha, 22:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi