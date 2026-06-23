Pikasso kartinasi narkosavdogarlar uyida qanday paydo bo‘ldi?

·0·Dunyo
Pikasso kartinasi narkosavdogarlar uyida qanday paydo bo‘ldi?

Fransiyada giyohvand moddalar savdosi ishi doirasida o‘tkazilgan tintuv paytida dunyoga mashhur rassom Pablo Pikassoning yo‘qolgan kartinasi topildi. Bu voqea Parijning janubi-sharqiy chekkasida — Shampini-syur-Marn  shahrida sodir bo‘ldi.

Pikassoning asari Parijdagi san’at buyumlarini saqlash omboridan o‘g‘irlangan. Kartina aslida kolleksioner singapurlik ayolga tegishli bo‘lgan. O‘g‘irlikda gumon qilinayotganlardan biri o‘sha omborda qo‘riqchilik qilgan.

Ushbu kartinaning rasmiy nomi hali oshkor etilmagan, lekin ekspertlar tomonidan tasdiqlangan.

Le Parisien gazetasining xabar berishicha, Pablo Pikassoning kartinasidan tashqari, politsiya uydan giyohvand modda, qimmatbaho kiyimlar va bir necha ming yevro naqd pulni musodara qilgan.

Pikasso asarlari uzoq yillardan beri o‘g‘irlarning "sevimli" nishoni bo‘lib kelmoqda. Bu holat yana bir bor san’at asarlarining xavfsizligi yetarlicha ta’minlanmaganini va qora bozordagi harakati davom etayotganini ko‘rsatmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada rekord darajadagi issiqlik 18 kishini olib ketdiFransiyada rekord darajadagi issiqlik 18 kishini olib ketdiBugun, 14:35Pasport bilan sotiladigan Darry Ring uzugi necha pul?Pasport bilan sotiladigan Darry Ring uzugi necha pul?Bugun, 14:18Tokioda xavotirli holat: maktabda yong‘in chiqdiTokioda xavotirli holat: maktabda yong‘in chiqdiBugun, 14:00Do‘stini qutqarmoqchi bo‘lgan 8 yashar qahramonning jasadi topildiDo‘stini qutqarmoqchi bo‘lgan 8 yashar qahramonning jasadi topildiBugun, 11:42Kanada konida ikki milliard yillik suv topildiKanada konida ikki milliard yillik suv topildiBugun, 11:35Messi uchun rekord haykal: Argentinada 26 metrlik ulkan yodgorlik ochildiMessi uchun rekord haykal: Argentinada 26 metrlik ulkan yodgorlik ochildiKecha, 22:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi