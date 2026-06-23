22 soatlik parvoz: Sidney–London yo‘nalishi tarixga kiradi

·43·Dunyo
22 soatlik parvoz: Sidney–London yo‘nalishi tarixga kiradi

Avstraliyaning Qantas aviakompaniyasi 2027 yil oktyabr oyidan Sidney va London o‘rtasida to‘xtovsiz muntazam aviaqatnovlarni yo‘lga qo‘yishni rejalashtirmoqda.

Reuters xabariga ko‘ra, uzunligi 16 ming kilometrdan ortiq bo‘lgan ushbu yo‘nalish yo‘lovchi reyslari orasida eng uzoq parvozga aylanishi kutilmoqda.

Hozirgi vaqtda mazkur yo‘nalishda parvozlar odatda Singapur orqali amalga oshiriladi va safar deyarli bir sutkaga yaqin davom etadi.

Yangi reyslar uchun maxsus jihozlangan Airbus A350-1000ULR samolyotidan foydalaniladi. Unda qo‘shimcha yonilg‘i baklari o‘rnatilib, parvoz davomiyligini 22 soatgacha uzaytirish imkoniyati yaratiladi.

Shuningdek, samolyot odatdagidek 400 dan ortiq emas, balki 238 nafar yo‘lovchiga mo‘ljallanadi. Bu esa uzoq masofali parvozda qulaylik va xavfsizlikni ta’minlash uchun amalga oshirilmoqda.

Mazkur loyiha amalga oshsa, u aviatsiya tarixida yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda

QantasSydneyLondonAirbusReuters
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayollar yaratgan dunyoga ta’sirli kashfiyotlarAyollar yaratgan dunyoga ta’sirli kashfiyotlarBugun, 17:15Filippinda dahshatli hodisa: maktabda otishmaFilippinda dahshatli hodisa: maktabda otishmaBugun, 16:22Belgiya “Tolibon” vakillariga bir kunlik viza berdiBelgiya “Tolibon” vakillariga bir kunlik viza berdiBugun, 15:25Tramp qurol zaxiralari kamaygani sabab mudofaa gigantlarini yig‘moqdaTramp qurol zaxiralari kamaygani sabab mudofaa gigantlarini yig‘moqdaBugun, 15:21Birorta ham jarima yozolmagan robot politsiyachi ishdan olindiBirorta ham jarima yozolmagan robot politsiyachi ishdan olindiBugun, 15:02Rossiyada firibgarlarga ishongan ayol o‘z uyiga o‘t qo‘yib yubordiRossiyada firibgarlarga ishongan ayol o‘z uyiga o‘t qo‘yib yubordiBugun, 14:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi