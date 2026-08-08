Katta yangilik: Qoidabuzarliklar bo‘yicha ishlar to‘liq elektron shaklga o‘tkaziladi
O‘zbekistonda yo‘l harakati qoidabuzarliklari bo‘yicha ma’muriy ishlarni rasmiylashtirish, ko‘rib chiqish va jarimalar haqida xabar berish to‘liq elektron shaklga o‘tkaziladi. Ichki ishlar vazirligi tayyorlagan yo‘riqnoma loyihasiga ko‘ra, murojaatlarni mamlakatning istalgan hududiy markazida topshirish, xizmatlardan «Yagona darcha» orqali foydalanish va fuqarolarni ochiq muhitda qabul qilish tizimi joriy etiladi.
O‘zbekistonda yo‘l harakati qoidalarini buzishga oid ma’muriy ishlarni rasmiylashtirish, ko‘rib chiqish va jarimalarni bildirish tartibi tubdan yangilanmoqda. Ichki ishlar vazirligi tomonidan tayyorlangan yangi yo‘riqnoma loyihasiga ko‘ra, sohada inson omili minimallashtirilib, tizim to‘liq raqamlashtiriladi.
Yangi tartib fuqarolar uchun qulaylik yaratish, byurokratiyani kamaytirish va jarayonlarning shaffofligini ta’minlashga qaratilgan.
«Eksterritoriallik» va «Yagona darcha»: Yangi tamoyillar qanday ishlaydi?
Hujjat loyihasiga muvofiq, aholi va yuridik shaxslar uchun murojaat qilish tizimida uchta muhim yondashuv joriy etiladi:
«Eksterritoriallik» tamoyili: Endilikda ma’muriy ishlar bo‘yicha murojaat va shikoyatlarni mamlakatning istalgan hududiy markazida topshirish imkoniyati yaratiladi (ya’ni qaysi viloyatda qoidabuzarlik sodir bo‘lganidan qat’i nazar);
«Yagona darcha» tizimi: Barcha tegishli xizmatlar va arizalarni ko‘rib chiqish yagona nuqta orqali amalga oshiriladi;
«Open speys» yondashuvi: Fuqarolarni to‘siqsiz va ochiq muhitda qabul qilish tizimi yo‘lga qo‘yiladi.
Barcha hujjatlar «Ma’muriy amaliyot» moduliga o‘tkaziladi
Yo‘riqnomaga ko‘ra, qoidabuzarliklarga oid barcha ma’muriy ishlar IIV Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati (YHXX) Yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimining «Ma’muriy amaliyot» moduli orqali faqat elektron shaklda yuritiladi.
Shuningdek, sud jarayonlarini tezlashtirish va qog‘ozbozlikka chek qo‘yish maqsadida ish hujjatlari, ashyoviy va raqamli dalillar sud organlariga ham elektron ko‘rinishda yuboriladi.
Planshetlar, barmoq izi va SMS-xabarnomalar
YPX xodimlarining ishlash tizimi va hujjatlarni tasdiqlash mexanizmi ham yangilanadi:
Planshetlardan foydalanish: Huquqbuzarliklarni joyida rasmiylashtirish planshetlar orqali amalga oshiriladi.
Elektron imzo va barmoq izi: Elektron bayonnomalar grafik imzo yoki barmoq izi (biometriya) orqali tasdiqlanadi.
Zamonaviy xabardor qilish: Qarorlar va xabarnomalar fuqarolarga mobil ilovalar, SMS-xabarlar hamda Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidagi (YAIDXP) shaxsiy kabinetlar orqali yuboriladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…