Katta yangilik: Qoidabuzarliklar bo‘yicha ishlar to‘liq elektron shaklga o‘tkaziladi

·80·O‘zbekiston
Katta yangilik: Qoidabuzarliklar bo‘yicha ishlar to‘liq elektron shaklga o‘tkaziladi
Qisqacha

O‘zbekistonda yo‘l harakati qoidabuzarliklari bo‘yicha ma’muriy ishlarni rasmiylashtirish, ko‘rib chiqish va jarimalar haqida xabar berish to‘liq elektron shaklga o‘tkaziladi. Ichki ishlar vazirligi tayyorlagan yo‘riqnoma loyihasiga ko‘ra, murojaatlarni mamlakatning istalgan hududiy markazida topshirish, xizmatlardan «Yagona darcha» orqali foydalanish va fuqarolarni ochiq muhitda qabul qilish tizimi joriy etiladi.

O‘zbekistonda yo‘l harakati qoidalarini buzishga oid ma’muriy ishlarni rasmiylashtirish, ko‘rib chiqish va jarimalarni bildirish tartibi tubdan yangilanmoqda. Ichki ishlar vazirligi tomonidan tayyorlangan yangi yo‘riqnoma loyihasiga ko‘ra, sohada inson omili minimallashtirilib, tizim to‘liq raqamlashtiriladi.

Yangi tartib fuqarolar uchun qulaylik yaratish, byurokratiyani kamaytirish va jarayonlarning shaffofligini ta’minlashga qaratilgan.

«Eksterritoriallik» va «Yagona darcha»: Yangi tamoyillar qanday ishlaydi?

Hujjat loyihasiga muvofiq, aholi va yuridik shaxslar uchun murojaat qilish tizimida uchta muhim yondashuv joriy etiladi:

  • «Eksterritoriallik» tamoyili: Endilikda ma’muriy ishlar bo‘yicha murojaat va shikoyatlarni mamlakatning istalgan hududiy markazida topshirish imkoniyati yaratiladi (ya’ni qaysi viloyatda qoidabuzarlik sodir bo‘lganidan qat’i nazar);

  • «Yagona darcha» tizimi: Barcha tegishli xizmatlar va arizalarni ko‘rib chiqish yagona nuqta orqali amalga oshiriladi;

  • «Open speys» yondashuvi: Fuqarolarni to‘siqsiz va ochiq muhitda qabul qilish tizimi yo‘lga qo‘yiladi.

Barcha hujjatlar «Ma’muriy amaliyot» moduliga o‘tkaziladi

Yo‘riqnomaga ko‘ra, qoidabuzarliklarga oid barcha ma’muriy ishlar IIV Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati (YHXX) Yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimining «Ma’muriy amaliyot» moduli orqali faqat elektron shaklda yuritiladi.

Shuningdek, sud jarayonlarini tezlashtirish va qog‘ozbozlikka chek qo‘yish maqsadida ish hujjatlari, ashyoviy va raqamli dalillar sud organlariga ham elektron ko‘rinishda yuboriladi.

Planshetlar, barmoq izi va SMS-xabarnomalar

YPX xodimlarining ishlash tizimi va hujjatlarni tasdiqlash mexanizmi ham yangilanadi:

  1. Planshetlardan foydalanish: Huquqbuzarliklarni joyida rasmiylashtirish planshetlar orqali amalga oshiriladi.

  2. Elektron imzo va barmoq izi: Elektron bayonnomalar grafik imzo yoki barmoq izi (biometriya) orqali tasdiqlanadi.

  3. Zamonaviy xabardor qilish: Qarorlar va xabarnomalar fuqarolarga mobil ilovalar, SMS-xabarlar hamda Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidagi (YAIDXP) shaxsiy kabinetlar orqali yuboriladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

UzbekistanIchki ishlar vazirligiYo'l harakati xavfsizligi xizmati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chorvadorlarga yangi yordam: naslli buzoq yetishtirgan fermerlar 700 ming so‘mgacha pul olishadiChorvadorlarga yangi yordam: naslli buzoq yetishtirgan fermerlar 700 ming so‘mgacha pul olishadiBugun, 06:03Endi O‘zbekistonda ota farzandiga ismini familiya qilib berishi mumkin bo‘ladiEndi O‘zbekistonda ota farzandiga ismini familiya qilib berishi mumkin bo‘ladiKecha, 16:39Ko‘chmas mulk bozorida «revolyutsiya»: rieltorlar faoliyati nazoratga olinadiKo‘chmas mulk bozorida «revolyutsiya»: rieltorlar faoliyati nazoratga olinadiKecha, 11:37Maktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaMaktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaKecha, 09:45Kasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqdaKasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqda07.08, 22:59Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)07.08, 22:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi