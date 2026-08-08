Qozog‘istondan soxta «transfer»: Buxoroda abituriyentni 26 millionga chuv tushirmoqchi bo‘lishdi

·116·Jamiyat
Qozog‘istondan soxta «transfer»: Buxoroda abituriyentni 26 millionga chuv tushirmoqchi bo‘lishdi
Qisqacha

Buxoro viloyatida fuqaro X.T. D.O.ni Qozog'iston oliy o'quv yurtlarida 1–3-kurslarda o'qiganligi haqida qalbaki hujjatlar tayyorlab, uni Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universitetining tibbiyot yo'nalishiga 4-kursdan o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilgan. U bu xizmat uchun kelishilgan 26 million so'mni olayotgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. X.T.

Buxoro viloyatida Qozog‘iston OO‘TMlarida o‘qiganligi haqida soxta hujjatlar tayyorlash va tanishlar orqali oliygohning 4-kursiga o‘qishga joylab qo‘yishni va’da qilgan shaxs ashyoviy dalillar bilan ushlandi.

Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning Qorako‘l tumani bo‘limi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o‘tkazildi.

Qalbaki hujjat va «yuqoridagi tanishlar»

Tekshiruv ma’lumotlariga ko‘ra, fuqaro X.T. boshqa bir fuqaro D.O.ning ishonchiga kirgan. U fuqaroga go‘yoki Qozog‘iston Respublikasidagi oliy o‘quv yurtlaridan birida 1–3-kurslarda tahsil olganligi to‘g‘risida qalbaki hujjatlar tayyorlab berishni aytib firibgarlik qilgan.

Shundan so‘ng, X.T. mansabdor va yuqori lavozimlarda ishlovchi «tanishlar» orqali fuqaroni Buxoro innovatsion ta’lim va tibbiyot universitetining tibbiyot yo‘nalishiga to‘g‘ridan to‘g‘ri 4-kursdan o‘qishga kiritib qo‘yishni va’da qilgan.

Ashyoviy dalil: Fuqaro X.T. kelishilgan 26 million so‘m miqdoridagi pullarni olayotgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan qo‘lga olindi va pullar hujjatlashtirib olindi.

Jinoyat ishi va tergov jarayoni

Mazkur holat yuzasidan X.T.ga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi:

  • 25, 168-moddasi — Firibgarlikka suiqasd qilish;

  • 28, 211-moddasi — Pora berishga dalolat qilish.

Hozirda ushbu jinoyat ishi yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

BuxoroQozog'istonO'zbekistonBuxoro innovatsion ta’lim va tibbiyot universitetiTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldiO‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldiBugun, 05:37Hokimlikdagi «tanishlar» va 100 mln so‘mlik tuzoq: Kosondagi yer firibgarligiHokimlikdagi «tanishlar» va 100 mln so‘mlik tuzoq: Kosondagi yer firibgarligiKecha, 21:59Avtobuslarda yangi tartib: 1 sentyabrdan nazorat kuchayadiAvtobuslarda yangi tartib: 1 sentyabrdan nazorat kuchayadiKecha, 21:30Toshkentda formadagi shaxslar uyma-uy yurib 400 ming so‘m pul so‘rayotgani aytilmoqdaToshkentda formadagi shaxslar uyma-uy yurib 400 ming so‘m pul so‘rayotgani aytilmoqdaKecha, 16:30Toshkentda 20 ming dollarlik «qabul» va’dasi fosh bo‘ldi (video)Toshkentda 20 ming dollarlik «qabul» va’dasi fosh bo‘ldi (video)Kecha, 11:09Yakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiYakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiKecha, 09:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi