Qozog‘istondan soxta «transfer»: Buxoroda abituriyentni 26 millionga chuv tushirmoqchi bo‘lishdi
Buxoro viloyatida fuqaro X.T. D.O.ni Qozog'iston oliy o'quv yurtlarida 1–3-kurslarda o'qiganligi haqida qalbaki hujjatlar tayyorlab, uni Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universitetining tibbiyot yo'nalishiga 4-kursdan o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilgan. U bu xizmat uchun kelishilgan 26 million so'mni olayotgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. X.T.
Buxoro viloyatida Qozog‘iston OO‘TMlarida o‘qiganligi haqida soxta hujjatlar tayyorlash va tanishlar orqali oliygohning 4-kursiga o‘qishga joylab qo‘yishni va’da qilgan shaxs ashyoviy dalillar bilan ushlandi.
Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning Qorako‘l tumani bo‘limi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o‘tkazildi.
Qalbaki hujjat va «yuqoridagi tanishlar»
Tekshiruv ma’lumotlariga ko‘ra, fuqaro X.T. boshqa bir fuqaro D.O.ning ishonchiga kirgan. U fuqaroga go‘yoki Qozog‘iston Respublikasidagi oliy o‘quv yurtlaridan birida 1–3-kurslarda tahsil olganligi to‘g‘risida qalbaki hujjatlar tayyorlab berishni aytib firibgarlik qilgan.
Shundan so‘ng, X.T. mansabdor va yuqori lavozimlarda ishlovchi «tanishlar» orqali fuqaroni Buxoro innovatsion ta’lim va tibbiyot universitetining tibbiyot yo‘nalishiga to‘g‘ridan to‘g‘ri 4-kursdan o‘qishga kiritib qo‘yishni va’da qilgan.
Ashyoviy dalil: Fuqaro X.T. kelishilgan 26 million so‘m miqdoridagi pullarni olayotgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan qo‘lga olindi va pullar hujjatlashtirib olindi.
Jinoyat ishi va tergov jarayoni
Mazkur holat yuzasidan X.T.ga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi:
25, 168-moddasi — Firibgarlikka suiqasd qilish;
28, 211-moddasi — Pora berishga dalolat qilish.
Hozirda ushbu jinoyat ishi yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…