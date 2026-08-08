Otajonovga chempionlik jangi berildi: raqib — Tojikiston vakili
5 sentyabr kuni Toshkentdagi «Humo Arena»da o‘tkaziladigan OCTAGON 91 turnirining ikkinchi asosiy jangida Suhrobbek Otajonov va Amirxon Atoxonov chempionlik kamari uchun bahs olib boradi. 29 yoshli Otajonovning professional rekordi 8 ta g‘alaba va 2 ta mag‘lubiyatdan iborat bo‘lsa, 28 yoshli Atoxonov 6 ta g‘alaba, 3 ta mag‘lubiyat va 2 ta durang qayd etgan. Liga sayti Otajonovni 61,2 kg vazn toifasida ikkinchi o‘rinda ko‘rsatmoqda.
Toshkentda 5 sentyabr kuni o‘tkaziladigan OCTAGON 91 turniri yana bir prinsipial jang bilan boyidi. Liga musobaqaning ikkinchi asosiy jangi — co-main event'ni e’lon qildi va unda O‘zbekiston vakili Suhrobbek Otajonov chempionlik kamari uchun oktagonga chiqadi.
Unga Tojikiston vakili Amirxon Atoxonov raqiblik qiladi. Demak, «Humo Arena»dagi to‘qnashuv oddiy reyting jangi emas — g‘olib OCTAGON kamarini qo‘lga kiritadi.
Otajonov chempionlik imkoniyatini qo‘lga kiritdi
Liga anonsiga ko‘ra, Suhrobbek Otajonov vazn toifasi reytingidagi yuqori pozitsiyasini chempionlik jangi bilan mustahkamlash imkoniga ega bo‘ldi.
OCTAGON'ning rasmiy profilida 29 yoshli o‘zbekistonlik jangchining professional rekordi 8 ta g‘alaba va 2 ta mag‘lubiyat sifatida ko‘rsatilgan. Uning uchta g‘alabasi sabmishn, ikkitasi nokaut yoki texnik nokaut, yana uchtasi hakamlar qarori bilan qo‘lga kiritilgan. Liga sayti hozirda Otajonovni 61,2 kg vazn toifasida ikkinchi o‘rinda ko‘rsatmoqda.
Bu statistika Otajonovning faqat bitta yo‘nalishga bog‘lanib qolmaganini ko‘rsatadi: u tik turgan holatda ham, parterda ham jangni yakunlash qobiliyatiga ega.
Atoxonov ham oson raqib emas
Amirxon Atoxonov OCTAGON'da ancha tajriba to‘plagan tojikistonlik jangchilardan biri.
28 yoshli sportchining rasmiy rekordi 6 g‘alaba, 3 mag‘lubiyat va 2 durangdan iborat. Uning g‘alabalaridan beshtasi hakamlar qarori bilan qo‘lga kiritilgan. Bu Atoxonovning to‘liq masofada yuqori tempni saqlay olishi va taktik jang olib borishga moyilligini ko‘rsatadi.
Shu sabab Otajonov uchun asosiy vazifalardan biri raqibga o‘z tempini o‘rnatish imkonini bermaslik bo‘ladi.
O‘zbekiston — Tojikiston qarama-qarshiligiga kamar qo‘shildi
Jangga qo‘shimcha intriga berib turgan jihat — ikki qo‘shni mamlakat vakillarining chempionlik uchun to‘qnashishi.
Markaziy Osiyo MMA musobaqalarida O‘zbekiston va Tojikiston jangchilari o‘rtasidagi bellashuvlar odatda yuqori qiziqish uyg‘otadi. Bu safar esa bahsning narxi yanada baland: besh raundlik ehtimoliy ssenariy oxirida yangi chempion aniqlanadi.
Otajonov uchun g‘alaba faoliyatidagi eng katta natijalardan biriga aylanishi mumkin. Atoxonov esa Toshkentda mezbon jangchini mag‘lub etib, kamarni Tojikistonga olib ketishni maqsad qiladi.
OCTAGON 91 «Humo Arena»da o‘tadi
OCTAGON ligasi 91-turnirning 5 sentyabr kuni Toshkentdagi «Humo Arena»da tashkil etilishini tasdiqlagan. Turnir kardidan O‘zbekiston va Tojikiston jangchilari ishtirokidagi boshqa juftliklar ham o‘rin olmoqda.
Otajonov — Atoxonov to‘qnashuvi esa kechaning ikkinchi asosiy jangi sifatida belgilandi.
Endi asosiy intriga bitta: o‘z muxlislari qarshisida kamar uchun oktagonga chiqadigan Suhrobbek Otajonov Toshkentda chempionlikka erisha oladimi?
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…