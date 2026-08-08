Otajonovga chempionlik jangi berildi: raqib — Tojikiston vakili

·80·Sport
Otajonovga chempionlik jangi berildi: raqib — Tojikiston vakili
Qisqacha

5 sentyabr kuni Toshkentdagi «Humo Arena»da o‘tkaziladigan OCTAGON 91 turnirining ikkinchi asosiy jangida Suhrobbek Otajonov va Amirxon Atoxonov chempionlik kamari uchun bahs olib boradi. 29 yoshli Otajonovning professional rekordi 8 ta g‘alaba va 2 ta mag‘lubiyatdan iborat bo‘lsa, 28 yoshli Atoxonov 6 ta g‘alaba, 3 ta mag‘lubiyat va 2 ta durang qayd etgan. Liga sayti Otajonovni 61,2 kg vazn toifasida ikkinchi o‘rinda ko‘rsatmoqda.

Toshkentda 5 sentyabr kuni o‘tkaziladigan OCTAGON 91 turniri yana bir prinsipial jang bilan boyidi. Liga musobaqaning ikkinchi asosiy jangi — co-main event'ni e’lon qildi va unda O‘zbekiston vakili Suhrobbek Otajonov chempionlik kamari uchun oktagonga chiqadi.

Unga Tojikiston vakili Amirxon Atoxonov raqiblik qiladi. Demak, «Humo Arena»dagi to‘qnashuv oddiy reyting jangi emas — g‘olib OCTAGON kamarini qo‘lga kiritadi.

Otajonov chempionlik imkoniyatini qo‘lga kiritdi

Liga anonsiga ko‘ra, Suhrobbek Otajonov vazn toifasi reytingidagi yuqori pozitsiyasini chempionlik jangi bilan mustahkamlash imkoniga ega bo‘ldi.

OCTAGON'ning rasmiy profilida 29 yoshli o‘zbekistonlik jangchining professional rekordi 8 ta g‘alaba va 2 ta mag‘lubiyat sifatida ko‘rsatilgan. Uning uchta g‘alabasi sabmishn, ikkitasi nokaut yoki texnik nokaut, yana uchtasi hakamlar qarori bilan qo‘lga kiritilgan. Liga sayti hozirda Otajonovni 61,2 kg vazn toifasida ikkinchi o‘rinda ko‘rsatmoqda.

Bu statistika Otajonovning faqat bitta yo‘nalishga bog‘lanib qolmaganini ko‘rsatadi: u tik turgan holatda ham, parterda ham jangni yakunlash qobiliyatiga ega.

Atoxonov ham oson raqib emas

Amirxon Atoxonov OCTAGON'da ancha tajriba to‘plagan tojikistonlik jangchilardan biri.

28 yoshli sportchining rasmiy rekordi 6 g‘alaba, 3 mag‘lubiyat va 2 durangdan iborat. Uning g‘alabalaridan beshtasi hakamlar qarori bilan qo‘lga kiritilgan. Bu Atoxonovning to‘liq masofada yuqori tempni saqlay olishi va taktik jang olib borishga moyilligini ko‘rsatadi.

Shu sabab Otajonov uchun asosiy vazifalardan biri raqibga o‘z tempini o‘rnatish imkonini bermaslik bo‘ladi.

O‘zbekiston — Tojikiston qarama-qarshiligiga kamar qo‘shildi

Jangga qo‘shimcha intriga berib turgan jihat — ikki qo‘shni mamlakat vakillarining chempionlik uchun to‘qnashishi.

Markaziy Osiyo MMA musobaqalarida O‘zbekiston va Tojikiston jangchilari o‘rtasidagi bellashuvlar odatda yuqori qiziqish uyg‘otadi. Bu safar esa bahsning narxi yanada baland: besh raundlik ehtimoliy ssenariy oxirida yangi chempion aniqlanadi.

Otajonov uchun g‘alaba faoliyatidagi eng katta natijalardan biriga aylanishi mumkin. Atoxonov esa Toshkentda mezbon jangchini mag‘lub etib, kamarni Tojikistonga olib ketishni maqsad qiladi.

Otajonovga chempionlik jangi berildi: raqib — Tojikiston vakili

OCTAGON 91 «Humo Arena»da o‘tadi

OCTAGON ligasi 91-turnirning 5 sentyabr kuni Toshkentdagi «Humo Arena»da tashkil etilishini tasdiqlagan. Turnir kardidan O‘zbekiston va Tojikiston jangchilari ishtirokidagi boshqa juftliklar ham o‘rin olmoqda.

Otajonov — Atoxonov to‘qnashuvi esa kechaning ikkinchi asosiy jangi sifatida belgilandi.

Endi asosiy intriga bitta: o‘z muxlislari qarshisida kamar uchun oktagonga chiqadigan Suhrobbek Otajonov Toshkentda chempionlikka erisha oladimi?

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Suhrobbek OtajonovAmirxon AtoxonovToshkentHumo ArenaOCTAGON
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiReal Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)