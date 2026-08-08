Qozog‘istonda ilk bor uchuvchisiz aerotaksi yo‘lovchi bilan uchdi

·292·Dunyo
Qozog‘istonda ilk bor uchuvchisiz aerotaksi yo‘lovchi bilan uchdi
Qisqacha

Ostona shahrida Qozog'iston tarixida ilk bor bortida yo'lovchi bo'lgan EH216-S rusumli uchuvchisiz havo taksisi parvoz qildi. “Kelajak o'yinlari — 2026” xalqaro turniri doirasidagi namoyish parvozi mamlakatda bunday texnologiyaning real sharoitda birinchi sinovi bo'ldi. EH216-S ikki nafar yo'lovchini tashishi, soatiga 130 kilometrgacha tezlikda harakatlanishi va uchuvchisiz holda 35 kilometrgacha masofani bosib o'tishi mumkin.

Qozog‘istonda kelajak transporti sari yana bir muhim qadam tashlandi. Ostona shahrida mamlakat tarixida birinchi marta bortida yo‘lovchi bo‘lgan uchuvchisiz havo taksisi parvoz qildi. Bu haqda Qozog‘iston Respublikasi Transport vazirligi xabar berdi.

“Kelajak o‘yinlari — 2026” xalqaro turniri doirasida poytaxtda maxsus ajratilgan hudud uzra EH216-S rusumli vertikal uchib-qo‘nuvchi elektr apparati — eVTOL namoyish parvozini amalga oshirdi. Mazkur sinov Qozog‘istonda shunday texnologiyaning real sharoitda ilk bor tekshirilishi bo‘lib, uchuvchisiz yo‘lovchi tashish imkoniyatlarini namoyish etdi.

EH216-S bir vaqtning o‘zida ikki nafar yo‘lovchini tashishga mo‘ljallangan. U soatiga 130 kilometrgacha tezlikda harakatlanishi va uchuvchisiz holda 35 kilometrgacha masofani bosib o‘tishi mumkin.

Hukumat dastlab Qozog‘istonning tabiiy, madaniy va tarixiy diqqatga sazovor maskanlari uzra davomiyligi 5 daqiqadan 30 daqiqagacha bo‘lgan namoyish hamda sayyohlik parvozlarini yo‘lga qo‘yish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda. Kelajakda esa bunday havo taksilari shahar transport tizimining bir qismiga aylanib, mavjud qatnov turlarini to‘ldirishi mumkin.

Oq-qora rangli yo‘lovchi droni musaffo osmonda uchib ketmoqda.

Yangi texnologiyadan faqat yo‘lovchi tashishda emas, balki shoshilinch tibbiy yordam, dori-darmon yetkazib berish, qidiruv-qutqaruv ishlari, yong‘inlarni o‘chirish va logistika sohalarida ham foydalanish rejalashtirilmoqda.

Loyihaning yana bir muhim yo‘nalishi — xalqaro hamkorlik asosida Qozog‘istonda yo‘lovchi tashuvchi uchuvchisiz apparatlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish. Bu yangi yuqori texnologiyali ishlab chiqarish quvvatlari va qo‘shimcha ish o‘rinlarini yaratish, shuningdek, sanoat kooperatsiyasini kengaytirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Transport vazirligi ma’lum qilishicha, shahar havo harakatini joriy etish uchun zarur me’yoriy-huquqiy baza ham shakllantirilgan. eVTOL havo taksilari, vertiportlar va uchuvchisiz havo harakatini boshqarish tizimlariga oid qonunchilikka tegishli o‘zgartirishlar kiritilgan.

Qozog'istonAstanaEH216-S
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdiLoyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdiBugun, 05:59Sho‘x Momota ismli oq ayiqcha boshiga konus kiyib, qiliqlari bilan internetni zabt etdiSho‘x Momota ismli oq ayiqcha boshiga konus kiyib, qiliqlari bilan internetni zabt etdiBugun, 05:43Pentagonda kutilmagan iste’fo: Ukrainaga yordam berishni muvofiqlashtiruvchi general haydaldi!Pentagonda kutilmagan iste’fo: Ukrainaga yordam berishni muvofiqlashtiruvchi general haydaldi!Kecha, 23:41Budapesht markazida «sargardon» to‘ng‘iz metro harakatini to‘xtatib qo‘ydiBudapesht markazida «sargardon» to‘ng‘iz metro harakatini to‘xtatib qo‘ydiKecha, 23:29Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?Kecha, 23:242,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazidaKecha, 16:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi