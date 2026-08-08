Qozog‘istonda ilk bor uchuvchisiz aerotaksi yo‘lovchi bilan uchdi
Ostona shahrida Qozog'iston tarixida ilk bor bortida yo'lovchi bo'lgan EH216-S rusumli uchuvchisiz havo taksisi parvoz qildi. “Kelajak o'yinlari — 2026” xalqaro turniri doirasidagi namoyish parvozi mamlakatda bunday texnologiyaning real sharoitda birinchi sinovi bo'ldi. EH216-S ikki nafar yo'lovchini tashishi, soatiga 130 kilometrgacha tezlikda harakatlanishi va uchuvchisiz holda 35 kilometrgacha masofani bosib o'tishi mumkin.
Qozog‘istonda kelajak transporti sari yana bir muhim qadam tashlandi. Ostona shahrida mamlakat tarixida birinchi marta bortida yo‘lovchi bo‘lgan uchuvchisiz havo taksisi parvoz qildi. Bu haqda Qozog‘iston Respublikasi Transport vazirligi xabar berdi.
“Kelajak o‘yinlari — 2026” xalqaro turniri doirasida poytaxtda maxsus ajratilgan hudud uzra EH216-S rusumli vertikal uchib-qo‘nuvchi elektr apparati — eVTOL namoyish parvozini amalga oshirdi. Mazkur sinov Qozog‘istonda shunday texnologiyaning real sharoitda ilk bor tekshirilishi bo‘lib, uchuvchisiz yo‘lovchi tashish imkoniyatlarini namoyish etdi.
EH216-S bir vaqtning o‘zida ikki nafar yo‘lovchini tashishga mo‘ljallangan. U soatiga 130 kilometrgacha tezlikda harakatlanishi va uchuvchisiz holda 35 kilometrgacha masofani bosib o‘tishi mumkin.
Hukumat dastlab Qozog‘istonning tabiiy, madaniy va tarixiy diqqatga sazovor maskanlari uzra davomiyligi 5 daqiqadan 30 daqiqagacha bo‘lgan namoyish hamda sayyohlik parvozlarini yo‘lga qo‘yish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda. Kelajakda esa bunday havo taksilari shahar transport tizimining bir qismiga aylanib, mavjud qatnov turlarini to‘ldirishi mumkin.
Yangi texnologiyadan faqat yo‘lovchi tashishda emas, balki shoshilinch tibbiy yordam, dori-darmon yetkazib berish, qidiruv-qutqaruv ishlari, yong‘inlarni o‘chirish va logistika sohalarida ham foydalanish rejalashtirilmoqda.
Loyihaning yana bir muhim yo‘nalishi — xalqaro hamkorlik asosida Qozog‘istonda yo‘lovchi tashuvchi uchuvchisiz apparatlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish. Bu yangi yuqori texnologiyali ishlab chiqarish quvvatlari va qo‘shimcha ish o‘rinlarini yaratish, shuningdek, sanoat kooperatsiyasini kengaytirishga xizmat qilishi kutilmoqda.
Transport vazirligi ma’lum qilishicha, shahar havo harakatini joriy etish uchun zarur me’yoriy-huquqiy baza ham shakllantirilgan. eVTOL havo taksilari, vertiportlar va uchuvchisiz havo harakatini boshqarish tizimlariga oid qonunchilikka tegishli o‘zgartirishlar kiritilgan.
…