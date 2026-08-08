Liverpul Barselona himoyachisi Ronald Arauxoni ijaraga oldi

·76·Sport
Liverpul Barselona himoyachisi Ronald Arauxoni ijaraga oldi
Qisqacha

Angliyaning Liverpul klubi Barselona markaziy himoyachisi Ronald Arauxoni mavsum oxirigacha ijaraga olish bo'yicha kelishuvga erishdi. Urugvaylik futbolchi o'yin amaliyotini kafolatlash va formasini tiklash maqsadida Premer-ligaga o'tishga yaqin turibdi. Ronald Arauxo Barselonada Hansi Flik boshqaruvidagi jamoaning asosiy tarkibidagi o'rnini yo'qotgan va 2026 yilgi jahon chempionatida ham yetarli o'yin amaliyotiga ega bo'lmagan.

Angliyaning Liverpul klubi Ispaniyaning Barselona jamoasi markaziy himoyachisi Ronald Arauxoni mavsum oxirigacha ijaraga olish bo'yicha kelishuvga erishdi. Taniqli sport jurnalisti Fabrizio Romanoning xabar berishicha, urugvaylik futbolchi o'yin amaliyotini kafolatlash hamda o'z formasini tiklab olish maqsadida Premer-ligaga ko'chib o'tishga yaqin turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

So'nggi mavsum Kataloniya klubida unchalik barqaror kechmadi. Hansi Flik boshqaruvidagi jamoada asosiy tarkibdagi o'rnini yo'qotib qo'ygan va 2026 yilgi jahon chempionatida ham yetarli o'yin amaliyotiga ega bo'lmagan futbolchi uchun Mersisaydga yo'l olish faoliyatini qaytadan boshlash uchun qulay imkoniyat sifatida qarolmoqda.

Kelishuv tafsilotlari va klublar pozitsiyasi

Fabrizio Romano o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida klublar o'rtasida og'zaki kelishuvga erishilganini va bu transfer Barselona sport direktori Deku tomonidan ma'qullanganini tasdiqladi. Mazkur qaror kataloniyaklarga maoshlar fondini qisqartirish hamda yangi mavsum oldidan tarkibni yanada kuchaytirish imkonini beradi.

Barselona rahbariyati himoya chizig'ini yangilash ustida faol ish olib bormoqda. Endilikda Pau Kubarsi va Erik Garsiya Hansi Flik taktik sxemasida yanada muhimroq rolni bajarishi kutilmoqda. Blaugrana o'z navbatida tarkibni muvozanatga keltirishni rejalashtirgan.

Liverpul uchun yangi imkoniyat

Liverpul safida esa Ronald Arauxoning jismoniy ko'rsatkichlari, tezligi va havodagi kurashlardagi ustunligi uni Virgil van Dijk uchun ideal sherikka aylantirishi mumkin. Angliya futbolining yuqori sur'ati va taktik talablariga moslashish urugvaylik himoyachidan katta mas'uliyat talab qiladi.

Hozirgi vaqtda har ikki klub hujjat ishlarini yakunlash ustida ishlamoqda. Barcha ma'muriy bosqichlar muvaffaqiyatli yakunlansa, futbolchi tibbiy ko'rikdan o'tib, mavsumoldi yig'inlariga qo'shiladi va yangi jamoasining o'rtoqlik o'yinlarida maydonga tushishi kutilmoqda.

LiverpulBarselonaRonald ArauxoTransferPremer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)