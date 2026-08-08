Liverpul Barselona himoyachisi Ronald Arauxoni ijaraga oldi
Angliyaning Liverpul klubi Barselona markaziy himoyachisi Ronald Arauxoni mavsum oxirigacha ijaraga olish bo'yicha kelishuvga erishdi. Urugvaylik futbolchi o'yin amaliyotini kafolatlash va formasini tiklash maqsadida Premer-ligaga o'tishga yaqin turibdi. Ronald Arauxo Barselonada Hansi Flik boshqaruvidagi jamoaning asosiy tarkibidagi o'rnini yo'qotgan va 2026 yilgi jahon chempionatida ham yetarli o'yin amaliyotiga ega bo'lmagan.
Angliyaning Liverpul klubi Ispaniyaning Barselona jamoasi markaziy himoyachisi Ronald Arauxoni mavsum oxirigacha ijaraga olish bo'yicha kelishuvga erishdi. Taniqli sport jurnalisti Fabrizio Romanoning xabar berishicha, urugvaylik futbolchi o'yin amaliyotini kafolatlash hamda o'z formasini tiklab olish maqsadida Premer-ligaga ko'chib o'tishga yaqin turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
So'nggi mavsum Kataloniya klubida unchalik barqaror kechmadi. Hansi Flik boshqaruvidagi jamoada asosiy tarkibdagi o'rnini yo'qotib qo'ygan va 2026 yilgi jahon chempionatida ham yetarli o'yin amaliyotiga ega bo'lmagan futbolchi uchun Mersisaydga yo'l olish faoliyatini qaytadan boshlash uchun qulay imkoniyat sifatida qarolmoqda.
Kelishuv tafsilotlari va klublar pozitsiyasiFabrizio Romano o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida klublar o'rtasida og'zaki kelishuvga erishilganini va bu transfer Barselona sport direktori Deku tomonidan ma'qullanganini tasdiqladi. Mazkur qaror kataloniyaklarga maoshlar fondini qisqartirish hamda yangi mavsum oldidan tarkibni yanada kuchaytirish imkonini beradi.
Barselona rahbariyati himoya chizig'ini yangilash ustida faol ish olib bormoqda. Endilikda Pau Kubarsi va Erik Garsiya Hansi Flik taktik sxemasida yanada muhimroq rolni bajarishi kutilmoqda. Blaugrana o'z navbatida tarkibni muvozanatga keltirishni rejalashtirgan.
Liverpul uchun yangi imkoniyatLiverpul safida esa Ronald Arauxoning jismoniy ko'rsatkichlari, tezligi va havodagi kurashlardagi ustunligi uni Virgil van Dijk uchun ideal sherikka aylantirishi mumkin. Angliya futbolining yuqori sur'ati va taktik talablariga moslashish urugvaylik himoyachidan katta mas'uliyat talab qiladi.
Hozirgi vaqtda har ikki klub hujjat ishlarini yakunlash ustida ishlamoqda. Barcha ma'muriy bosqichlar muvaffaqiyatli yakunlansa, futbolchi tibbiy ko'rikdan o'tib, mavsumoldi yig'inlariga qo'shiladi va yangi jamoasining o'rtoqlik o'yinlarida maydonga tushishi kutilmoqda.
…