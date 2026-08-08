Ramazon Temirov Tokioda ukasi Azizbek burchagida: maqsad — titul jangi
O'zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov 11 avgust kuni Tokioda Joji Goto bilan jang qiladigan ukasi Azizbek Temirovning burchagida sekundant bo'ladi. 30 yoshli Goto avval RIZIN chempionlik kamari uchun jang qilgan va 19 ta g'alaba hamda 9 ta mag'lubiyatga ega. 27 yoshli Azizbekning rekordi 6 ta g'alaba va 2 ta mag'lubiyatdan iborat bo'lib, barcha g'alabalari nokaut yoki texnik nokaut orqali qo'lga kiritilgan.
O‘zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov bu safar oktagonga o‘zi chiqmaydi, ammo muhim vazifani bajaradi. U 11 avgust kuni Tokioda jang qiladigan ukasi Azizbek Temirovning burchagida sekundant sifatida bo‘ladi.
Azizbek uchun bu oddiy navbatdagi jang emas. Qarshisida RIZIN chempionlik kamari uchun jang qilish tajribasiga ega Joji Goto turadi. Ramazonning fikricha, yapon sportchisi ustidan yorqin g‘alaba ukasini titul jangiga juda yaqin olib kelishi mumkin.
Ramazon Temirov nega Tokioga yo‘l oldi?
Ramazon Temirov Olamsport.com bilan suhbatda ukasi bilan Yaponiyaga borishining asosiy sababini ochiqladi.
«11 avgust kuni ukam jang qiladi. Bu jangga men ham qo‘shilib ketganimning sababi — yonida turib, ukamga motivatsiya berish. Raqibi jiddiy. Kamar uchun jang qilgan. Xudo xohlasa, Azizbek mana shu jangni chiroyli yakunlasa, titul jangiga yaqinlashadi».
Demak, UFC oktagonida katta tajriba to‘playotgan Ramazon bu gal ukasiga jang davomida maslahat berish, vaziyatni chetdan tahlil qilish va muhim daqiqalarda ruhiy qo‘llab-quvvatlash vazifasini bajaradi.
Aka-uka Temirovlar uchun bu holat yangilik emas. Ilgari Azizbek ham Ramazonning UFC janglarida uning burchagida turgan. Endi rollar almashmoqda.
Joji Goto haqiqatan ham jiddiy sinov
Ramazon raqibni bejiz «jiddiy» deb atagani yo‘q.
30 yoshli Joji Goto professional MMAda 19 ta g‘alaba va 9 ta mag‘lubiyat qayd etgan. Uning 9 ta g‘alabasi nokaut yoki texnik nokaut, 4 tasi sabmishn orqali qo‘lga kiritilgan.
Eng muhimi, Goto joriy yil aprelida RIZIN LANDMARK 13 turnirida yarim yengil emas, aynan bantam vaznda chempionlik kamari uchun Denni Sabatelloga qarshi jang qilgan. Uch raundlik bahsda yapon sportchisi hakamlarning bir ovozdan qabul qilingan qarori bilan imkoniyatni boy bergan.
Shuning uchun Azizbekning qarshisida reyting uchun oddiy raqib emas, yaqindagina chempionlik jangida ishtirok etgan sportchi turadi.
Azizbekning bitta xavfli quroli bor — nokaut
27 yoshli Azizbek Temirovning professional rekordi hozirda 6 ta g‘alaba va 2 ta mag‘lubiyatni tashkil etadi.
E’tiborlisi, uning oltita g‘alabasining barchasi nokaut yoki texnik nokaut orqali qo‘lga kiritilgan. Bu Temirovning jangni bir zarba yoki qisqa seriya bilan o‘zgartirish qobiliyati borligini ko‘rsatadi.
Azizbek so‘nggi marta 12 aprel kuni RIZIN LANDMARK 13 turnirida Ryuya Fukudani ikkinchi raundda zarba bilan nokautga uchratgan. Endi esa unga ancha katta tajribaga ega va chempionlik bosimini his qilib ko‘rgan raqib qarshi turadi.
Bu juftlikda uslublar ham qiziq to‘qnashadi: Temirovda kuchli yakunlovchi zarba bor, Goto esa 28 ta professional jang tajribasiga ega va bahsning turli ssenariylarida harakat qila oladi.
G‘alaba titul jangi eshigini ochishi mumkin
Azizbek uchun Goto ustidan g‘alaba faqat rekordidagi navbatdagi raqam bo‘lib qolmaydi.
Yapon sportchisi aprel oyida chempionlik uchun jang qilganini hisobga olsak, uni mag‘lub etish o‘zbekistonlik jangchining RIZIN bantam vaznidagi mavqeini keskin oshirishi mumkin.
Ayniqsa, Ramazon aytganidek, jang «chiroyli» — ya’ni ishonchli yoki muddatidan oldin yakunlansa, Azizbekni keyingi katta janglar qatoriga qo‘shish uchun kuchli argument paydo bo‘ladi.
Bu yerda Temirov uchun yana bir muhim omil bor: jang Yaponiyada, raqibning o‘z maydonida o‘tadi. Demak, hakamlar qarorigacha bormasdan natijani hal qilish yanada katta ahamiyat kasb etishi mumkin.
RIZIN 54 qachon va qayerda o‘tadi?
RIZIN 54 turniri 11 avgust kuni Tokiodagi Toyota Arena Tokyo majmuasida tashkil etiladi. RIZIN rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, turnir mahalliy vaqt bilan soat 14:00 da boshlanishi rejalashtirilgan.
Azizbek Temirov — Joji Goto jangi ham rasmiy karddan o‘rin olgan. Sherdog ma’lumotlarida ushbu to‘qnashuv bantam vazn toifasida o‘tkazilishi qayd etilgan.
Shunday qilib, 11 avgust kuni Tokioda Temirovlar oilasi uchun muhim kecha kutib turibdi: Azizbek oktagon ichida, Ramazon esa uning burchagida bo‘ladi.
Agar Azizbek chempionlik uchun jang qilgan Gotoni mag‘lub etsa, keyingi savol allaqachon boshqacha qo‘yilishi mumkin: Temirovning navbatdagi jangi RIZIN kamari uchun bo‘ladimi?
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…