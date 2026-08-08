Ko‘chmas mulk bozorida «revolyutsiya»: rieltorlar faoliyati nazoratga olinadi

·71·O‘zbekiston
Ko‘chmas mulk bozorida «revolyutsiya»: rieltorlar faoliyati nazoratga olinadi
Qisqacha

O‘zbekistonda rieltorlar faoliyatini tartibga soluvchi yangi «Rieltorlik faoliyati to‘g‘risida»gi qonun qabul qilindi. Unga ko‘ra, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi rieltorlik sohasidagi yagona vakolatli davlat organi etib belgilandi, rieltorlar esa maxsus o‘quv dasturini tamomlab, malaka imtihonini topshirishi va shtrix-kodli malaka sertifikatiga ega bo‘lishi kerak.

O‘zbekistonda ko‘chmas mulk bozorini tartibga soluvchi va soha ishtirokchilari faoliyatini huquqiy jihatdan mustahkamlovchi «Rieltorlik faoliyati to‘g‘risida»gi yangi qonun qabul qilindi.

Ushbu muhim hujjat bilan rieltorlar, ko‘chmas mulk bo‘yicha agentlar ishini shaffoflashtirish, Yagona reyestr hamda innovatsion multilisting tizimini joriy etish kabi bir qator yangi huquqiy mexanizmlar belgilab berildi.

Davlat nazorati va malaka sertifikati: Kimlar rieltorlik qila oladi?

Yangi qonunga muvofiq, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi (Davaktiv) rieltorlik sohasidagi yagona vakolatli davlat organi etib belgilandi.

Endilikda sohada faoliyat yuritishni xohlovchilar uchun qat’iy va aniq talablar joriy etilmoqda:

  • Maxsus o‘quv dasturini muvaffaqiyatli tamomlash;

  • Malaka imtihonini topshirish;

  • Maxsus shtrix-kodli malaka sertifikatiga ega bo‘lish.

Muhim detal: Rieltorlik tashkilotlari va ko‘chmas mulk bo‘yicha agentlar Yagona reyestrga kiritilgan sanadan boshlab rasman faoliyat yuritish huquqiga ega bo‘ladi. Ushbu elektron reyestrda rieltorlar, agentlar, professional jamoat birlashmalari va ularning faoliyatiga oid barcha ma’lumotlar ochiq va shaffof tarzda joylashtirib boriladi.

Rieltorlik xizmatlari ko‘lami va «Yagona darcha» tizimi

Yangi hujjatda rieltorlik xizmatlarining aniq chegaralari va ko‘lami ko‘rsatib o‘tildi. Bunga ko‘chmas mulk obyektlariga oid bitimlarda vositachilik qilish (rieltorlik), savdolarni tashkil etish, mol-mulkni ishonchli boshqarish, shuningdek, axborot, maslahat va reklama xizmatlarini ko‘rsatish kiradi.

Bundan tashqari, xususiy sektor tomonidan yagona multilisting tizimi tashkil etiladi. Ushbu zamonaviy platforma:

  • Xizmatlarni «yagona darcha» tamoyili asosida ko‘rsatish;

  • Elektron axborot va ma’lumotlar almashinuvini tezlashtirish;

  • Bozor ishtirokchilari, xaridor va sotuvchilar o‘rtasidagi hamkorlikni sezilarli darajada soddalashtirishga xizmat qiladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O'zbekistonDavaktiv
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chorvadorlarga yangi yordam: naslli buzoq yetishtirgan fermerlar 700 ming so‘mgacha pul olishadiChorvadorlarga yangi yordam: naslli buzoq yetishtirgan fermerlar 700 ming so‘mgacha pul olishadiBugun, 06:03Endi O‘zbekistonda ota farzandiga ismini familiya qilib berishi mumkin bo‘ladiEndi O‘zbekistonda ota farzandiga ismini familiya qilib berishi mumkin bo‘ladiKecha, 16:39Katta yangilik: Qoidabuzarliklar bo‘yicha ishlar to‘liq elektron shaklga o‘tkaziladiKatta yangilik: Qoidabuzarliklar bo‘yicha ishlar to‘liq elektron shaklga o‘tkaziladiKecha, 11:44Maktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaMaktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaKecha, 09:45Kasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqdaKasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqda07.08, 22:59Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)07.08, 22:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi