Ko‘chmas mulk bozorida «revolyutsiya»: rieltorlar faoliyati nazoratga olinadi
O‘zbekistonda rieltorlar faoliyatini tartibga soluvchi yangi «Rieltorlik faoliyati to‘g‘risida»gi qonun qabul qilindi. Unga ko‘ra, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi rieltorlik sohasidagi yagona vakolatli davlat organi etib belgilandi, rieltorlar esa maxsus o‘quv dasturini tamomlab, malaka imtihonini topshirishi va shtrix-kodli malaka sertifikatiga ega bo‘lishi kerak.
O‘zbekistonda ko‘chmas mulk bozorini tartibga soluvchi va soha ishtirokchilari faoliyatini huquqiy jihatdan mustahkamlovchi «Rieltorlik faoliyati to‘g‘risida»gi yangi qonun qabul qilindi.
Ushbu muhim hujjat bilan rieltorlar, ko‘chmas mulk bo‘yicha agentlar ishini shaffoflashtirish, Yagona reyestr hamda innovatsion multilisting tizimini joriy etish kabi bir qator yangi huquqiy mexanizmlar belgilab berildi.
Davlat nazorati va malaka sertifikati: Kimlar rieltorlik qila oladi?
Yangi qonunga muvofiq, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi (Davaktiv) rieltorlik sohasidagi yagona vakolatli davlat organi etib belgilandi.
Endilikda sohada faoliyat yuritishni xohlovchilar uchun qat’iy va aniq talablar joriy etilmoqda:
Maxsus o‘quv dasturini muvaffaqiyatli tamomlash;
Malaka imtihonini topshirish;
Maxsus shtrix-kodli malaka sertifikatiga ega bo‘lish.
Muhim detal: Rieltorlik tashkilotlari va ko‘chmas mulk bo‘yicha agentlar Yagona reyestrga kiritilgan sanadan boshlab rasman faoliyat yuritish huquqiga ega bo‘ladi. Ushbu elektron reyestrda rieltorlar, agentlar, professional jamoat birlashmalari va ularning faoliyatiga oid barcha ma’lumotlar ochiq va shaffof tarzda joylashtirib boriladi.
Rieltorlik xizmatlari ko‘lami va «Yagona darcha» tizimi
Yangi hujjatda rieltorlik xizmatlarining aniq chegaralari va ko‘lami ko‘rsatib o‘tildi. Bunga ko‘chmas mulk obyektlariga oid bitimlarda vositachilik qilish (rieltorlik), savdolarni tashkil etish, mol-mulkni ishonchli boshqarish, shuningdek, axborot, maslahat va reklama xizmatlarini ko‘rsatish kiradi.
Bundan tashqari, xususiy sektor tomonidan yagona multilisting tizimi tashkil etiladi. Ushbu zamonaviy platforma:
Xizmatlarni «yagona darcha» tamoyili asosida ko‘rsatish;
Elektron axborot va ma’lumotlar almashinuvini tezlashtirish;
Bozor ishtirokchilari, xaridor va sotuvchilar o‘rtasidagi hamkorlikni sezilarli darajada soddalashtirishga xizmat qiladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…