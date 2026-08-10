Dunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadi
Dunyodagi eng uzun fransuzcha to'qish ipi qariyb 31,42 kilometrga cho'zilgan va bu rekord Buyuk Britaniyaning Sittingborn shahrida Edvard Hannaford tomonidan o'rnatilgan. Uning 31,42 kilometrlik ipi 2016 yil 12 aprel kuni rasman tasdiqlangan. Hannaford fransuzcha to'qishga bo'lgan qiziqishini 1989 yilda boshlagan va rang-barang ipni tayyorlashga 20 yildan ortiq vaqt sarflagan. Muallifning ta'kidlashicha, rekord darajasidagi ip hali ham o'sishda davom etmoqda.
Dunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi qariyb 31,42 kilometrga cho‘zilgan. Ushbu noodatiy rekord Buyuk Britaniyaning Sittingborn shahrida yaratilgan.
Rekordni britaniyalik Edvard Hannaford o‘rnatgan. Uning 31,42 kilometrlik fransuzcha to‘qish ipi 2016 yil 12 aprel kuni rasman tasdiqlangan.
Hannaford fransuzcha to‘qishga bo‘lgan qiziqishini hali 1989 yilda boshlagan. U to‘rtta mixli g‘altak yordamida ingichka jun iplar hosil qilishdan foydalangan.
Eng qizig‘i, rekord darajasidagi rang-barang ipni tayyorlash uchun unga 20 yildan ortiq vaqt ketgan. Muallifning ta’kidlashicha, ushbu uzun ip hali ham o‘sishda davom etmoqda.
Shu tariqa, oddiy hobbi sifatida boshlangan mashg‘ulot yillar davomida ulkan rekordga aylangan. Edvard Hannafordning mehnati esa fransuzcha to‘qish tarixida eng uzun iplardan birini yaratdi.
…