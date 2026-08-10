Sodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdi

·256·Dunyo
Sodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdi
Qisqacha

Xitoyning Uxan shahrida it egasi Yanszi daryosi ustidagi ko‘prikdan sakraganidan so‘ng, to‘rt kun davomida shu joyni tark etmay uni kutdi. Atrofdagi odamlar unga oziq-ovqat va suv taklif qilgan bo‘lsa-da, it o‘z joyidan ketishni istamadi. Uxan kichik hayvonlarni himoya qilish assotsiatsiyasi egasining vafot etganini tasdiqlagach, qidiruvchilar itni xavfsiz holda topib, tashkilot qaramog‘iga oldi. Hozirda unga mehr va g‘amxo‘rlik ko‘rsatadigan yangi oila izlanmoqda.

Xitoyning Uxan shahrida sodiq itning taqdiri internet foydalanuvchilarini ta’sirlantirdi. It bir necha kun davomida Yanszi daryosi ustidan o‘tgan ko‘prikni tark etmay, bir nuqtada jimgina kutib o‘tirgan.

Mahalliy xabarlarga ko‘ra, itning egasi bir necha kun avval aynan shu joyda fojiali ravishda daryoga sakragan. Shundan so‘ng uy hayvoni ko‘prikda qolib, egasini kutishda davom etgan.

It to‘rt kun davomida ushbu joyni tark etmagan. Atrofdagi odamlar unga oziq-ovqat va suv taklif qilgan bo‘lsa-da, sodiq hayvon o‘z joyidan ketishni istamagan.

Mahalliy aholi vakillaridan biri itning tashqi ko‘rinishi sog‘lom va yaxshi parvarishlanganini aytgan. Bu esa uning avval egasi tomonidan yaxshi qaralganini ko‘rsatgan.

Sodiq itning ko‘prikda kutib o‘tirgan suratlari internetda tarqalganidan so‘ng, ushbu voqea keng jamoatchilik e’tiborini tortdi. Kadrlar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini ham ta’sirlantirdi.

Keyinchalik Uxan kichik hayvonlarni himoya qilish assotsiatsiyasi it egasining vafot etganini tasdiqlagan. Mutaxassislar it ko‘prikdan g‘oyib bo‘lganidan so‘ng uni izlashga kirishgan.

Qidiruv ishlari natijasida sodiq it xavfsiz holda topilib, himoya tashkiloti qaramog‘iga olingan.

Hozirda tashkilot unga mehr va g‘amxo‘rlik ko‘rsata oladigan yangi oila izlamoqda. Qutqaruvchilar itga xavfsiz va mehrga to‘la yangi hayot boshlash imkoniyatini berishga harakat qilmoqda.

WuhanXitoyYangtze
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiDunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiBugun, 14:46Quyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinQuyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinBugun, 14:3588 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldi88 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldiBugun, 14:02Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Bugun, 14:00Dengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildiDengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildiBugun, 13:30Sitsiliya sohillarida 2000 yillik sirli kema topildiSitsiliya sohillarida 2000 yillik sirli kema topildiBugun, 13:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi