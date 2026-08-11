Xitoyda 3 yoshli qiz shirinlik uchun ukasini "garovga oldi"
Xenan viloyatida 3 yoshli qizcha shirinlik va "Peppa Pig" multfilmini talab qilib, go'dak ukasini go'yo "garov" sifatida bag'rida ushlab turgan. Voqea onasi shirinliklarni yashirib qo'ygani sabab boshlangan va uka yig'lab turganiga qaramay, qizcha uni qo'yib yubormay, talablarini jiddiy ohangda bildirgan. Oila uchun hazil bo'lgan bu holat aks etgan video internetda katta qiziqish uyg'otgan.
Xitoyda 3 yoshli qizchaning onasi bilan olib borgan jiddiy "savdolashuvi" internetda katta qiziqish uyg‘otdi. Xenan viloyatida sodir bo‘lgan voqeada qiz shirinlik va sevimli multfilmini talab qilib, go‘dak ukasini go‘yo "garov" sifatida ushlab turgan.
Hammasi shirinlikdan boshlangan
Onasining shirinliklarni yashirib qo‘yganini bilgan qizcha ularni qaytarib berishni so‘ragan. Buning o‘zi bilan cheklanmay, yana bir shart qo‘ygan.
"Peppa Pig"ni ham qo‘yish kerak.
Qizchaning jiddiy ohangi esa bu oddiy bolalarcha talabni xuddi kattalarning muzokarasidek ko‘rsatgan.
"Garov"dagi uka yig‘lab turgan
Maqsadiga tezroq erishish uchun qizcha go‘dak ukasini bag‘rida ushlab, uni qo‘yib yubormay turganday harakat qilgan. Ukasi esa vaziyatdan bexabar holda yig‘lashda davom etgan.
Ona va qiz o‘rtasidagi bu sahna oila a’zolari uchun oddiy hazil bo‘lgan bo‘lsa-da, video internetga chiqqach, juda katta auditoriyaga yetib borgan.
"Kelajakdagi bosh direktor"
Foydalanuvchilarning eng ko‘p e’tiborini qizchaning o‘zini ishonch bilan tutishi tortgan. Izohlarda uni:
• "kelajakdagi bosh direktor";
• "tug‘ma aktyor";
deb hazillashganlar ham bo‘lgan.
Qizchaning rejasi qanchalik "jiddiy" bo‘lmasin, uning barcha istagi shirinlik va multfilmdan iborat edi.
Sizning uyingizda ham shunday "muzokarachi" bolalar bormi? Fikringizni qoldiring va bu voqeani farzandli tanishlaringizga yuboring.
…