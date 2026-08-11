10 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdi

·89·Dunyo
10 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdi
Qisqacha

Avstraliyaning Kvinslend shtatida 10 yoshli Skarlett sayoz suvda qolib ketgan ulkan bukri kitga suv sepib, uning tanasi qurib qolishining oldini olishga harakat qildi. U onasi Shantell Smit bilan K'gari oroli yaqinidagi Vatumba-Krik hududida kitni ko‘rib qolgan. Suv sathi ko‘tarilgach, kit o‘zini ozod qilib, ochiq dengiz tomon suzib ketdi. Mutaxassislar yakshanba kuni soat 09:00 dan ko‘p o‘tmay hodisa haqida xabar olgan.

Avstraliyaning Kvinslend shtatida 10 yoshli Skarlett dengizda noodatiy va ta’sirli voqeaning guvohi bo‘ldi. U onasi Shantell Smit bilan gidrotsiklda harakatlanayotgan paytda sayoz suvda qolib ketgan ulkan kitni ko‘rib qoldi. Qizaloq vaqtni boy bermay, uning omon qolishiga yordam berishga harakat qildi.

Hodisa avval Freyzer oroli deb atalgan, hozir esa K'gari nomi bilan mashhur bo‘lgan hudud yaqinida sodir bo‘ldi. Ulkan bukri kit sayoz va musaffo suvda harakatlana olmay qolgan edi.

Skarlett kitga yaqinlashib, uning ustiga suv sepa boshladi. U shu tariqa dengiz hayvonining tanasi qurib qolishining oldini olishga harakat qildi. Videolarda qizaloq kitdan bir necha qadam narida turib, unga qayta-qayta suv sepayotgani aks etgan.

Skarlettning onasi Shantell Smitning aytishicha, kit ularga go‘yo «gapirayotgandek» ovoz chiqargan. Eng quvonarlisi, voqea yaxshi yakunlangan — suv sathi ko‘tarilishi bilan kit o‘zini ozod qilib, yana ochiq dengiz tomon suzib ketgan.

Smit bu hududga qariyb 20 yildan beri gidrotsiklda kitlarni tomosha qilish uchun kelib turadi. U mazkur voqeani juda ta’sirli tajriba deb atadi. Ayniqsa, kitning omon qolgani unga katta tasalli bergan.

«Rostini aytsam, kitning eson-omon chiqib ketganini bilgunimcha, bu voqea butun go‘zal kunimni buzdi. U dengizga qayta oladimi, deb juda xavotirlandim», — dedi u.

Ona va qizi kitni yolg‘iz holda topgan. Ular uning yoniga qayiqni to‘xtatib, yordam kelguncha imkon qadar tanasini namlab turishgan. Biroq tegishli xizmatlar yetib kelguncha ular hududni tark etishga majbur bo‘lgan. Keyin boshqa bir juftlik kit yonida qolib, suv ko‘tarilishini kutib turgan.

Sohil yaqinidagi sayoz suvda og‘zi ochiq holda turgan ulkan qora kit.

Shundan so‘ng suv sathi ko‘tarilib, kit o‘zini ozod qilgan. Guvohlarning aytishicha, uning og‘zi keng ochilgan va og‘iz ichidagi balin plastinkalari ham yaqqol ko‘ringan.

Kvinslend atrof-muhit, turizm, fan va innovatsiyalar departamenti vakili ma’lum qilishicha, yovvoyi tabiatni muhofaza qilish xodimlariga yakshanba kuni soat 09:00 dan ko‘p o‘tmay sayoz suvda qolgan kit haqida xabar berilgan. Mutaxassislar Vatumba-Krik hududiga yetib borganidan ko‘p o‘tmay, kit o‘zini ozod qilib, dengizga qaytib ketgan.

K'gari orolining g‘arbiy qismida joylashgan Vatumba-Krik sayyohlar orasida mashhur hududlardan biri hisoblanadi. Suv ko‘tarilgan paytda bu yer ulkan sho‘r suvli ko‘lga aylanib, turli dengiz jonivorlari bilan to‘ladi.

Shu tariqa, kichik Skarlettning tezkor harakati va onasining yordami tufayli sayoz suvda qiynalib qolgan ulkan kitning omon qolishiga hissa qo‘shildi. Voqeaning eng quvonarli jihati esa — dengiz hayvonining yana erkinlikka qaytganidir.

QueenslandAustraliaFraser IslandK'gari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukrainadagi bo‘lajak hokimiyat almashinuvi haqida ekspert fikriUkrainadagi bo‘lajak hokimiyat almashinuvi haqida ekspert fikriBugun, 09:27Chikago universiteti professori Zelenskiyning taktikasini oshkor qildiChikago universiteti professori Zelenskiyning taktikasini oshkor qildiBugun, 09:07Ilon Maskning otasi Ukrainadagi demokratiyaga qanday baho berdi?Ilon Maskning otasi Ukrainadagi demokratiyaga qanday baho berdi?Bugun, 09:02Venesuelada dahshatli fojia: Zilzila qurbonlari soni 6 300 dan oshdiVenesuelada dahshatli fojia: Zilzila qurbonlari soni 6 300 dan oshdiBugun, 08:32Kolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindiKolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindiBugun, 08:04Piknik dasturxoniga sigir va buqalar "mehmon" bo‘ldi (video)Piknik dasturxoniga sigir va buqalar "mehmon" bo‘ldi (video)Bugun, 06:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi