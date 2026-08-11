Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdi

·37·Texno
Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdi
Qisqacha

Yaponiya Tanegasima orolidagi kosmodromdan H3 raketa-tashuvchisi yordamida «Michibiki 7» sun'iy yo'ldoshini orbitaga chiqardi va QZSS tarmog'idagi apparatlar sonini oltitaga yetkazdi. «Michibiki» sun'iy yo'ldoshlari AQShning GPS tizimini to'ldirib, koordinatalarni aniqlashdagi xatolikni 10 metrdan 6 santimetrgacha kamaytirishga qodir. QZSS tizimining barqaror ishlashi uchun orbitada kamida yettita ishchi sun'iy yo'ldosh bo'lishi talab etiladi.

Yaponiya oʻzining milliy kosmik pozitsiyalash tizimi — QZSS tarmogʻini rivojlantirish yoʻlida muhim qadam tashladi. Mamlakat Tанэгасима orolidagi kosmodromdan ogʻir sinadagi H3 raketa-tashuvchisi yordamida navbatdagi kosmik apparatni muvaffaqiyatli orbitaga chiqardi. ixbt.com nashrining yozishicha, bu galgi muvaffaqiyatli loyiha orqali «Michibiki» turkumidagi sunʼiy yoʻldoshlar soni oltitaga yetdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur kosmik apparat «Michibiki 7» deb nomlangan boʻlib, yapon tilidan tarjima qilinganda «Yoʻl koʻrsatuvchi» maʼnosini anglatadi. Yaponiya aerokosmik tadqiqotlar agentligi (JAXA) maʼlumotlariga koʻra, mazkur dastur doirasidagi beshinchi apparat joriy yilning fevral oyida uchirilgan edi. Biroq oʻtgan yilning dekabr oyida amalga oshirilgan «Michibiki 5» parvozi muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlangan boʻlib, mutaxassislar ushbu xatolardan keyin jiddiy tayyorgarlik koʻrishgan.

Global GPS tizimi bilan hamkorlik

Yaponiya milliy pozitsiyalash tizimi AQShning GPS tarmogʻi bilan toʻliq mos keladi. «Michibiki» apparatlari asosiy GPS signallarini oʻzaro toʻldirib turadi va ularning aniqligini sezilarli darajada oshiradi. Hozirgi kunda GPS tarmoqlarida obyektlar koordinatalarini aniqlash xatoligi taxminan 10 metrni tashkil etsa, yapon sunʼiy yoʻldoshlari bu koʻrsatkichni keskin qisqartirishga qodir. Maʼlum boʻlishicha, ushbu tizim yer yuzidagi obyektlarning joylashuvini atigi 6 santimetrlik xatolik bilan aniq belgilab bera oladi.

Shunga qaramay, tarmoqning toʻlaqonli va mustaqil ishlashi uchun hali qilinadigan ishlar koʻp. Mutaxassislarning tushuntirishicha, QZSS tizimining barqaror faoliyat yuritishi uchun orbitada kamida yettita ishchi sunʼiy yoʻldosh boʻlishi talab etiladi. Hozirgi oltita apparat esa tizim imkoniyatlarini yanada kengaytirish va sinovdan oʻtkazish uchun zamin yaratadi.

Kelajakdagi rejalar va mustaqillik

Mamlakat hukumati va kosmik agentlik kelgusida ushbu yoʻnalishdagi qaramlikni kamaytirishni maqsad qilgan. Rejalarga koʻra, 2030-yillarning oʻrtalariga kelib «Michibiki» sunʼiy yoʻldoshlarining umumiy soni 11 taga yetkaziladi. Bu esa Yaponiyaning chet el navigatsiya tizimlariga boʻlgan qaramligini sezilarli darajada pasaytirib, mamlakatga oʻzining eng yuqori aniqlikdagi suveren kosmik navigatsiya tarmogʻiga ega boʻlish imkonini beradi.

YaponiyaGPSJAXAKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58Rippling va Runlayer startapi oʻrtasida patent mojarosi boshlandiRippling va Runlayer startapi oʻrtasida patent mojarosi boshlandiBugun, 03:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi