Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdi
Yaponiya Tanegasima orolidagi kosmodromdan H3 raketa-tashuvchisi yordamida «Michibiki 7» sun'iy yo'ldoshini orbitaga chiqardi va QZSS tarmog'idagi apparatlar sonini oltitaga yetkazdi. «Michibiki» sun'iy yo'ldoshlari AQShning GPS tizimini to'ldirib, koordinatalarni aniqlashdagi xatolikni 10 metrdan 6 santimetrgacha kamaytirishga qodir. QZSS tizimining barqaror ishlashi uchun orbitada kamida yettita ishchi sun'iy yo'ldosh bo'lishi talab etiladi.
Yaponiya oʻzining milliy kosmik pozitsiyalash tizimi — QZSS tarmogʻini rivojlantirish yoʻlida muhim qadam tashladi. Mamlakat Tанэгасима orolidagi kosmodromdan ogʻir sinadagi H3 raketa-tashuvchisi yordamida navbatdagi kosmik apparatni muvaffaqiyatli orbitaga chiqardi. ixbt.com nashrining yozishicha, bu galgi muvaffaqiyatli loyiha orqali «Michibiki» turkumidagi sunʼiy yoʻldoshlar soni oltitaga yetdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur kosmik apparat «Michibiki 7» deb nomlangan boʻlib, yapon tilidan tarjima qilinganda «Yoʻl koʻrsatuvchi» maʼnosini anglatadi. Yaponiya aerokosmik tadqiqotlar agentligi (JAXA) maʼlumotlariga koʻra, mazkur dastur doirasidagi beshinchi apparat joriy yilning fevral oyida uchirilgan edi. Biroq oʻtgan yilning dekabr oyida amalga oshirilgan «Michibiki 5» parvozi muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlangan boʻlib, mutaxassislar ushbu xatolardan keyin jiddiy tayyorgarlik koʻrishgan.
Global GPS tizimi bilan hamkorlikYaponiya milliy pozitsiyalash tizimi AQShning GPS tarmogʻi bilan toʻliq mos keladi. «Michibiki» apparatlari asosiy GPS signallarini oʻzaro toʻldirib turadi va ularning aniqligini sezilarli darajada oshiradi. Hozirgi kunda GPS tarmoqlarida obyektlar koordinatalarini aniqlash xatoligi taxminan 10 metrni tashkil etsa, yapon sunʼiy yoʻldoshlari bu koʻrsatkichni keskin qisqartirishga qodir. Maʼlum boʻlishicha, ushbu tizim yer yuzidagi obyektlarning joylashuvini atigi 6 santimetrlik xatolik bilan aniq belgilab bera oladi.
Shunga qaramay, tarmoqning toʻlaqonli va mustaqil ishlashi uchun hali qilinadigan ishlar koʻp. Mutaxassislarning tushuntirishicha, QZSS tizimining barqaror faoliyat yuritishi uchun orbitada kamida yettita ishchi sunʼiy yoʻldosh boʻlishi talab etiladi. Hozirgi oltita apparat esa tizim imkoniyatlarini yanada kengaytirish va sinovdan oʻtkazish uchun zamin yaratadi.
…