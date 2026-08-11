Kolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindi
Kolumbiyada 7,4 magnitudali zilzila oqibatida kamida 132 kishi halok bo‘ldi, 570 dan ortiq inson jarohat oldi va mamlakatda milliy miqyosdagi tabiiy ofat holati e’lon qilindi. Eng ko‘p zarar Pereyra, «Kofe mintaqasi», Vale-del-Kauka va Choko departamentlarida kuzatilib, 32 ta shahar «qizil» xavf darajasiga o‘tkazildi.
Kolumbiyadagi zilzila oqibatlari. Foto: AP Photo / Santiago Saldarriaga
Kolumbiyada sodir bo‘lgan 7,4 magnitudali kuchli zilzila oqibatida kamida 132 kishi halok bo‘ldi, 570 dan ortiq inson jarohat oldi. Mamlakat rasmiylari hududda milliy miqyosdagi tabiiy ofat holatini e’lon qilishdi.
Ushbu mudhish fojia haqida «Caracol» telekanali mahalliy rasmiy manbalarga tayanib xabar bermoqda.
Epitsentr va eng ko‘p zarar ko‘rgan hududlar
Dahshatli yer silkinishi dushanba kuni ertalab sodir bo‘lgan.
Epitsentr: Choko departamentidagi San-Xose-del-Palmar munitsipaliteti hududida joylashgan.
Magnituda: 7,4 ball.
Qamrov: Silkinishlar Kolumbiyaning katta qismida, shuningdek, qo‘shni davlatlarda ham aniq sezilgan.
Eng og‘ir va talafotli vaziyat Pereyra va «Kofe mintaqasi»ning boshqa hududlarida, shuningdek, Vale-del-Kauka va Choko departamentlarida kuzatilmoqda. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 32 ta shahar «qizil» xavf darajasiga o‘tkazilgan.
Vahshatli vayronagarchiliklar: Infratuzilma va turar-joylar
Tabiiy ofat oqibatida ulkan vayronagarchiliklar yuzaga keldi:
1 575 ta turar-joy binosi jiddiy shikastlangan;
37 ta turar-joy butunlay vayron bo‘lgan;
18 ta sog‘liqni saqlash markazi va shifoxona zarar ko‘rgan;
52 ta ta’lim muassasasi shikastlangan;
18 ta avtoyo‘l va 7 ta aeroport infratuzilmasi zarar ko‘rdi.
Milliy ofat va qutqaruv ishlari
Kolumbiya hukumati mamlakatda rasman milliy miqyosdagi tabiiy ofat holatini e’lon qildi. Hozirda ofat hududlarida qutqaruvchilar va harbiylar tomonidan vayronalar ostidan odamlarni qutqarish hamda jabrlanganlarga shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatish ishlari davom etmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…