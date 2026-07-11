Fransiyada jazirama sabab favqulodda reja ishga tushirildi

·63·Dunyo
Fransiyada jazirama sabab favqulodda reja ishga tushirildi

Fransiya hukumati mamlakatning g‘arbiy hududlarida kuzatilayotgan kuchli jazirama tufayli ilk bor “Orsec ekstremal issiqlik” favqulodda rejasini ishga tushirdi. Bu haqda Euronews xabar berdi.

Mazkur reja “qizil” darajadagi issiqlik xavfi e’lon qilingan 9 ta departamentda joriy etilgan. Meteorologlar 12 iyuldan boshlab ogohlantirish Parij joylashgan Il-de-Frans mintaqasi bilan birga yana 24 ta departamentga kengaytirilishini ma’lum qilgan.

Odatda toshqin va boshqa yirik tabiiy ofatlar vaqtida qo‘llaniladigan ushbu favqulodda mexanizm bu safar rekord darajadagi issiq ob-havo sabab ishga tushirildi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, yil boshidan buyon Fransiyada 8 mingdan ortiq yong‘in sodir bo‘lib, 25 ming gektardan ziyod hudud yonib ketgan. Shu bois hukumat keksalar va boshqa himoyaga muhtoj fuqarolar uchun sovitish markazlarini ochmoqda, shuningdek, shifoxonalarga minglab konditsionerlar o‘rnatilmoqda.

Sinoptiklarning prognoziga ko‘ra, mamlakatda jazirama 14 iyulga qadar davom etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tojikistonda kuchli issiq sabab yo‘lga o‘rnatilgan plastik ajratgichlar erib ketmoqda (video)Tojikistonda kuchli issiq sabab yo‘lga o‘rnatilgan plastik ajratgichlar erib ketmoqda (video)Bugun, 18:51Vayrona ostidagi 32 soat: 12 yoshli Fabiananing tabassumi internetni larzaga soldiVayrona ostidagi 32 soat: 12 yoshli Fabiananing tabassumi internetni larzaga soldiBugun, 18:41Afg‘oniston aholisi soni rasman e’lon qilindiAfg‘oniston aholisi soni rasman e’lon qilindiBugun, 18:20Mujtabo Xomanaiy: “Ali Xomanaiy va boshqa qurbonlar uchun qasos olinadi”Mujtabo Xomanaiy: “Ali Xomanaiy va boshqa qurbonlar uchun qasos olinadi”Bugun, 18:08Quyosh 100 baravar kengaysa ham Yer saqlanib qolishi mumkinQuyosh 100 baravar kengaysa ham Yer saqlanib qolishi mumkinBugun, 17:41Vetnamda sayyohlar ketayotgan kater ag‘darildi (video)Vetnamda sayyohlar ketayotgan kater ag‘darildi (video)Bugun, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi