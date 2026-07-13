Mirobod tumanida joylashgan kafeda yong‘in chiqdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Toshkentning Mirobod tumanida yana bir yong‘in holati qayd etildi. Bu safar hodisa Mirobod prospektidagi umumiy ovqatlanish shoxobchasida yuz bergan.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, yong‘in o‘chirilgan. Olov bino tomining taxminan 15 kvadrat metr qismiga zarar yetkazgan.
Yong‘in oqibatida tan jarohati olganlar yoki halok bo‘lganlar haqida ma’lumot yo‘q.
Hozirda mutaxassislar hodisaning kelib chiqish sabablarini aniqlamoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…