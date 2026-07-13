Sunʼiy intellekt poygasi: Texnologik gigantlarning qarzi 350 milliard dollarga yetdi

·25·Texno
Sunʼiy intellekt poygasi: Texnologik gigantlarning qarzi 350 milliard dollarga yetdi

Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarini rivojlantirish va joriy etish global texnologiya gigantlari uchun misli koʻrilmagan moliyaviy yukka aylanmoqda. Bloomberg agentligi oʻtkazgan tahlillarga koʻra, soʻnggi besh yil ichida sohaning eng yirik oʻyinchilari hisoblangan Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft va Oracle kompaniyalarining umumiy qarzi 350 milliard dollarga koʻpaygan. Bu mablagʻlarning asosiy qismi AI modellarini oʻqitish va ularning ishlashini taʼminlaydigan zamonaviy maʼlumotlar markazlarini (data-center) qurishga yoʻnaltirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Bugungi kunda AI infratuzilmasi anʼanaviy server tizimlaridan sezilarli darajada qimmatroq hisoblanadi. Yangi avlod maʼlumotlar markazlari minglab ixtisoslashgan NVIDIA tezlatkichlarini, shuningdek, oʻta kuchli elektr taʼminoti va sovutish tizimlarini talab qiladi. Shu sababli, yirik korporatsiyalarning kapital xarajatlari keskin oshib ketdi. Masalan, oʻtgan yili ushbu beshta kompaniya qarz foizlarini toʻlash uchun 10 milliard dollardan ortiq mablagʻ sarflagan, bu koʻrsatkich 2019-yilga nisbatan ikki baravar koʻpdir.

Moliyaviy barqarorlik va reytinglar tushishi

Kompaniyalar orasida moliyaviy holat turlicha aks etmoqda. Alphabet (Google) hali ham yuqori erkin pul oqimiga ega boʻlsa-da, Amazon kompaniyasining joriy yilning birinchi choragi yakunlari boʻyicha pul oqimi manfiy koʻrsatkichga tushib qoldi. Oracle kompaniyasining ahvoli esa xavotirliroq: S&P Global Ratings xalqaro reyting agentligi AI infratuzilmasiga sarflangan ulkan xarajatlar tufayli kompaniyaning kredit reytingini eng past investitsiya darajasiga tushirdi.

DA Davidson & Co. tahlilchisi Gil Luriya taʼkidlashicha, dasturiy taʼminot ishlab chiquvchilarning biznes modeli tubdan oʻzgarmoqda. Ilgari bunday kompaniyalar katta kapital xarajatlarsiz faoliyat yuritgan boʻlsa, endilikda bulutli hisoblash va AI texnologiyalari ularni server infratuzilmasiga milliardlab dollar tikishga majbur qilmoqda. Bu esa aksariyat korporatsiyalarning sof foyda va pul zaxiralariga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Kelajakdagi xavflar va investorlar shubhasi

Kompaniya rahbarlari, jumladan Amazon bosh direktori Andy Jassy va Meta asoschisi Mark Zuckerberg, bu xarajatlar oʻzini oqlashiga ishonch bildirmoqda. Ularning fikricha, AI hisoblash quvvatlariga boʻlgan talab hozirda taklifdan ancha yuqori va bu investitsiyalar kelajakda katta daromad keltiradi. Biroq, obligatsiyalar bozori va yirik investorlar ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda. Xususan, Amazonʼning yaqinda chiqarilgan 25 milliard dollarlik obligatsiyalariga talab kutilganidan ancha past boʻldi.

Fitch Ratings tahlilchisi Jeyson Pompei hozircha bu investitsiyalarning qaytimi haqida aniq xulosa chiqarish qiyinligini aytmoqda. Uning fikricha, AI atrofidagi hozirgi shov-shuv koʻp jihatdan kelajakdagi oʻsish umidlariga asoslangan. 2026-yilga borib, eng yirik texnologik kompaniyalar maʼlumotlar markazlari va NVIDIA chiplari uchun 725 milliard dollargacha mablagʻ sarflashni rejalashtirgan.

Ekspertlar Intel misolida boʻlganidek, hatto bozor yetakchilari ham notoʻgʻri strategik qarorlar va ulkan qarzlar tufayli inqirozga yuz tutishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham global AI xizmatlaridan foydalanish ortib borayotgan bir paytda, ushbu texnologik gigantlarning moliyaviy barqarorligi butun dunyo raqamli iqtisodiyoti uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlib qolmoqda.

Sunʼiy IntellektMicrosoftAmazonGoogleТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi 11 ta yangi Ryzen protsessorini taqdim etdi: Zen 5 arxitekturasi qayerda?AMD kompaniyasi 11 ta yangi Ryzen protsessorini taqdim etdi: Zen 5 arxitekturasi qayerda?Bugun, 05:52Olimlar dengiz bulutlarini yoritish orqali El-Ninyo hodisasini jilovlash yoʻlini topdiOlimlar dengiz bulutlarini yoritish orqali El-Ninyo hodisasini jilovlash yoʻlini topdiBugun, 04:24Neyrotarmoqlar koinotda oltin va platina hosil boʻlish jarayonini modellashtirdiNeyrotarmoqlar koinotda oltin va platina hosil boʻlish jarayonini modellashtirdiBugun, 02:56AQSHda yadroviy xavfsizlik qoidalari yumshatilmoqda: ALARA tamoyilidan voz kechilishi mumkinAQSHda yadroviy xavfsizlik qoidalari yumshatilmoqda: ALARA tamoyilidan voz kechilishi mumkinBugun, 01:57AMD videokartalari NVIDIA va Intel Arc darajasiga chiqadi: Kadrlar generatsiyasida inqilobAMD videokartalari NVIDIA va Intel Arc darajasiga chiqadi: Kadrlar generatsiyasida inqilobBugun, 01:25Intel Nova Lake-S protsessorlari rekord darajadagi kuchli grafikaga ega boʻladiIntel Nova Lake-S protsessorlari rekord darajadagi kuchli grafikaga ega boʻladiKecha, 23:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi