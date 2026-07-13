Sunʼiy intellekt Linux yadrosida 15 yildan beri yashiringan xavfli zaiflikni aniqladi

·0·Texno
Sunʼiy intellekt Linux yadrosida 15 yildan beri yashiringan xavfli zaiflikni aniqladi

Kiberxavfsizlik olamida katta shov-shuvga sabab boʻlgan voqea yuz berdi: sunʼiy intellekt algoritmi Linux operatsion tizimi yadrosida (kernel) qariyb 15 yildan buyon mavjud boʻlgan jiddiy zaiflikni topdi. GhostLock (CVE-2026-43499) deb nomlangan ushbu xatolik tizimga oddiy foydalanuvchi sifatida kirgan shaxsga cheklanmagan root huquqlarini qoʻlga kiritish imkonini beradi. Bu esa tajovuzkorning butun tizimni toʻliq nazorat qilishi, maʼlumotlarni oʻchirishi yoki oʻgʻirlashi mumkinligini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Nebula Security kompaniyasi mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan VEGA nomli sunʼiy intellekt vositasi ushbu xatolikni aniqlashga muvaffaq boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu zaiflik 2011-yildan beri Linux yadrosining kodida mavjud boʻlib, u koʻplab ommabop distributivlarda ishlatib kelingan. Eng xavfli tomoni shundaki, hujum uyushtirish uchun murakkab tayyorgarlik yoki tarmoq orqali kirish talab etilmaydi — qurilmadagi oddiy akkauntning oʻzi yetarli boʻlgan.

Xavf darajasi va texnik tafsilotlar

GhostLock zaifligi "use-after-free" (xotiradan boʻshatilgandan keyin foydalanish) toifasiga kiradi. Bu dastur xotira qismini boʻshatib yuborganidan keyin ham unga murojaat qilishda davom etganda yuzaga keladi. Xakerlar ushbu jarayonga aralashib, xotiradagi maʼlumotlarni oʻzgartirishi va oʻz kodlarini yuqori imtiyozlar bilan ishga tushirishi mumkin. Nebula Security hisobotiga koʻra, ushbu eksployt testlar davomida 97 foiz holatlarda muvaffaqiyatli ishlagan va hatto izolyatsiya qilingan konteynerlar chegarasidan chiqib ketishga imkon bergan.

Sunʼiy intellektning ushbu kashfiyoti Google tomonidan ham yuqori baholandi. Kompaniya kernelCTF dasturi doirasida zaiflikni topgan jamoaga 92 337 AQSH dollari miqdorida mukofot puli toʻlab berdi. Bu Linux yadrosining ochiq kodi yillar davomida minglab dasturchilar tomonidan koʻzdan kechirilganiga qaramay, baʼzi xatoliklar faqatgina mashinali oʻqitish texnologiyalari yordamida topilayotganini koʻrsatadi.

Tizim maʼmurlari uchun ogohlantirish

Garchi ushbu zaiflikni bartaraf etuvchi tuzatishlar (patch) joriy yilning aprel oyida chiqarilgan boʻlsa-da, ularning turli tizimlarga yetib borishi notekis kechmoqda. Koʻplab serverlar va shaxsiy kompyuterlar hali ham xavf ostida boʻlishi mumkin, chunki ayrim distributivlarda yangilanishlar hali yakuniga yetmagan yoki foydalanuvchilar tomonidan oʻrnatilmagan.

Mutaxassislar Linux foydalanuvchilari va tizim maʼmurlariga quyidagi choralarni koʻrishni tavsiya qiladi:

  • Tizim yadrosini (kernel) zudlik bilan eng soʻnggi barqaror versiyaga yangilash;
  • Ishlatilayotgan distributivning xavfsizlik byulletenlarini tekshirish;
  • Muhim serverlarda foydalanuvchilarning kirish huquqlarini qayta koʻrib chiqish.
Ushbu holat kiberxavfsizlik sohasida yangi davr boshlanganidan dalolat beradi. Endilikda sunʼiy intellekt nafaqat kiberhujumlarni amalga oshirishda, balki oʻn yillab topilmagan tizimli xatolarni izlab topishda ham insonlardan koʻra samaraliroq vositaga aylanib bormoqda. Oʻzbekistondagi IT-mutaxassislar va server maʼmurlari uchun ham ushbu yangilanishlarni oʻz vaqtida amalga oshirish muhim ahamiyatga ega, chunki mamlakatimizdagi koʻplab davlat va xususiy sektor infratuzilmalari aynan Linux platformasiga tayanadi.

ЛинухSunʼiy IntellektКиберхавфсизликGoogleТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt poygasi: Texnologik gigantlarning qarzi 350 milliard dollarga yetdiSunʼiy intellekt poygasi: Texnologik gigantlarning qarzi 350 milliard dollarga yetdiBugun, 06:54AMD kompaniyasi 11 ta yangi Ryzen protsessorini taqdim etdi: Zen 5 arxitekturasi qayerda?AMD kompaniyasi 11 ta yangi Ryzen protsessorini taqdim etdi: Zen 5 arxitekturasi qayerda?Bugun, 05:52Olimlar dengiz bulutlarini yoritish orqali El-Ninyo hodisasini jilovlash yoʻlini topdiOlimlar dengiz bulutlarini yoritish orqali El-Ninyo hodisasini jilovlash yoʻlini topdiBugun, 04:24Neyrotarmoqlar koinotda oltin va platina hosil boʻlish jarayonini modellashtirdiNeyrotarmoqlar koinotda oltin va platina hosil boʻlish jarayonini modellashtirdiBugun, 02:56AQSHda yadroviy xavfsizlik qoidalari yumshatilmoqda: ALARA tamoyilidan voz kechilishi mumkinAQSHda yadroviy xavfsizlik qoidalari yumshatilmoqda: ALARA tamoyilidan voz kechilishi mumkinBugun, 01:57AMD videokartalari NVIDIA va Intel Arc darajasiga chiqadi: Kadrlar generatsiyasida inqilobAMD videokartalari NVIDIA va Intel Arc darajasiga chiqadi: Kadrlar generatsiyasida inqilobBugun, 01:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi