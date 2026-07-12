AQSH senatori Lindsi Grem 71 yoshida vafot etdi

·29·Dunyo
AQSH senatori Lindsi Grem 71 yoshida vafot etdi

AQSH senatori Lindsi Grem 71 yoshida vafot etdi. Bu haqda uning matbuot xizmati X va Facebook ijtimoiy tarmoqlaridagi rasmiy sahifalari orqali ma’lum qildi.

Bayonotda aytilishicha, senator 11 iyul, shanba oqshomida qisqa davom etgan va kutilmaganda yuzaga kelgan xastalik oqibatida hayotdan ko‘z yumgan.

“AQSH senatori Lindsi Grem 11 iyul, shanba oqshomida qisqa davom etgan va to‘satdan boshlangan kasallik oqibatida vafot etdi. Senator Gremning oila a’zolari ushbu og‘ir damlarda bildirilayotgan duo va qo‘llab-quvvatlovlar uchun minnatdorlik bildiradi hamda shaxsiy hayot daxlsizligiga hurmat bilan yondashishni so‘raydi”, — deyiladi rasmiy bayonotda.

Senatorning vafot etganini AQSH prezidenti Donald Tramp ham tasdiqladi.

“Senator Lindsi Grem — men tanigan eng buyuk insonlar va senatorlardan biri edi. U doimo xalq manfaatlari yo‘lida ishlagan va Amerika uchun chinakam vatanparvar bo‘lgan. Biz Lindsi Gremni juda sog‘inamiz”, — deb yozdi Tramp.

NBC News telekanali politsiya ma’lumotlariga tayanib xabar berishicha, tez tibbiy yordam xodimlari senatorning uyiga yurak faoliyati to‘xtagani haqidagi chaqiruv asosida yetib borgan.

Ma’lumot uchun, Lindsi Grem 1955 yilda tug‘ilgan. U 2003 yil yanvaridan buyon Janubiy Karolina shtatidan AQSH Senati a’zosi sifatida faoliyat yuritgan. 2025 yil yanvaridan esa AQSH Senatining Budjet qo‘mitasi raisi lavozimida ishlayotgan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qatarning sobiq amiri vafot etdi, mamlakatda 4 kunlik motamQatarning sobiq amiri vafot etdi, mamlakatda 4 kunlik motamBugun, 15:53Basketbol turniridagi otishma mashhur sportchi hayotiga zomin bo‘ldiBasketbol turniridagi otishma mashhur sportchi hayotiga zomin bo‘ldiBugun, 15:30NASA Marsda yashash tajribasi uchun ko‘ngillilar tanlovini boshladiNASA Marsda yashash tajribasi uchun ko‘ngillilar tanlovini boshladiBugun, 14:28Himolay sirlari: Everest cho‘qqisidagi dengiz qoldiqlari nimadan darak beradi?Himolay sirlari: Everest cho‘qqisidagi dengiz qoldiqlari nimadan darak beradi?Bugun, 13:14Italiyada talabalar ulkan qog‘oz samolyotini uchirib barchani hayron qoldirdi!Italiyada talabalar ulkan qog‘oz samolyotini uchirib barchani hayron qoldirdi!Bugun, 13:09Rossiya hujumi oqibatida Sumida kamida 5 kishi halok bo‘ldiRossiya hujumi oqibatida Sumida kamida 5 kishi halok bo‘ldiBugun, 13:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi