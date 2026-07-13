Sushi ortidan og‘ir asorat: shifokorlar nimadan ogohlantirmoqda?
Sushi xavfli infeksiyaga sabab bo‘lishi mumkin, ammo bu har doim ham uchraydigan holat emas. Xavf asosan xom baliq, tuxum yoki yetarlicha ishlov berilmagan mahsulotlar bilan bog‘liq.
Agar mahsulot Salmonella kabi bakteriyalar bilan zararlangan bo‘lsa, u organizmga ovqat orqali tushadi. Bunday infeksiya ich ketishi, isitma, qorin og‘rig‘i va kuchli suvsizlanishga olib kelishi mumkin.
Aksariyat odamlarda kasallik bir necha kun ichida o‘tib ketadi. Biroq bolalar, keksa yoshdagilar va immuniteti past insonlarda infeksiya og‘irroq kechishi ehtimoli bor. Ayrim hollarda bemorni shifoxonaga yotqizishga to‘g‘ri keladi.
Tarqalgan ma’lumotlarda bemor og‘ir infeksiyadan keyin reanimatsiyada davolangani, keyin esa unda Bell falaji kuzatilgani aytilgan. Bu yuz nervi falaji bo‘lib, yuzning bir tomonida harakat susayishi bilan namoyon bo‘ladi.
Ammo Salmonella infeksiyasi Bell falajining odatiy sababi hisoblanmaydi. Bunday bog‘liqlik kam uchraydi va har bir holat alohida tibbiy baholanishi kerak.
Sushi iste’mol qilishda ishonchli joyni tanlash, mahsulotning yangi ekani va sanitariya qoidalariga amal qilinganiga e’tibor berish kerak.
…