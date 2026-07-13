Endi O‘zbekistonda 10 mindan ortiq maktab Canva platformasidan bepul foydalana oladi

·28·O‘zbekiston
Endi O‘zbekistonda 10 mindan ortiq maktab Canva platformasidan bepul foydalana oladi

Canva O‘zbekiston bilan ta’lim sohasiga oid 20 mln dollarlik grant kelishuvini imzoladi.

Endilikda mamlakatdagi 10 mingdan ortiq maktab Canva for Education platformasidan 3 yil davomida bepul foydalanishi mumkin bo‘ladi.

Platforma darslar uchun turli vizual materiallar tayyorlash, taqdimot va dizaynlar yaratish, o‘quvchilarning ijodiy ishlarini tashkil etishda qo‘llaniladi.

Canva for Education asosan o‘qituvchilar va o‘quvchilarga mo‘ljallangan. U orqali maktablarda zamonaviy raqamli kontent tayyorlash imkoniyati kengayadi.

Kelishuv natijasida O‘zbekistondagi maktablar ta’lim jarayonida Canva imkoniyatlaridan to‘lovsiz foydalanish huquqiga ega bo‘ladi.

CanvaO'zbekistonCanva for Education
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentdan katta tashabbus: islom merosi uchun yangi alyansToshkentdan katta tashabbus: islom merosi uchun yangi alyansKecha, 23:07Shavkat Mirziyoyev Qatar Amiriga ta’ziya bildirdiShavkat Mirziyoyev Qatar Amiriga ta’ziya bildirdiKecha, 20:12O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindiO‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindiKecha, 20:02Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdiHarorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdiKecha, 16:28Toshkentda qurilish faol davom etayotganiga qaramay, narxlar nega oshib bormoqda?Toshkentda qurilish faol davom etayotganiga qaramay, narxlar nega oshib bormoqda?Kecha, 12:00O‘zbekistonda anomal issiq: harorat +46 darajaga chiqadiO‘zbekistonda anomal issiq: harorat +46 darajaga chiqadiKecha, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?