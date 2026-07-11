Yaponiyada “Bavi” to‘foni: 12 kishi jabrlandi (video)
Yaponiyaning janubidagi Okinava prefekturasida kuchli "Bavi" to‘foni oqibatida o‘n ikki kishi jabrlandi. Bu haqda TASS xabar berdi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, odamlar asosan uchayotgan buyumlar zarbidan jarohat olgan yoki kuchli shamoldan yiqilgan. Miyako kurort orolidagi ikki sayyoh ayol to‘lqinlar tomonidan olib ketilgan, biroq ular jarohat olib, qirg‘oqqa chiqishga muvaffaq bo‘lishgan.
Shamol tezligi to‘fon zonasida 40 m/s dan oshadi, ayrim joylarda 55 m/s gacha yetadi. Bunday tezliklar yengil avtomobilni ag‘darib yuborishi mumkin. "Bavi" Okinava hududi bo‘ylab shimoli-g‘arbga, Xitoy qirg‘oqlari tomon soatiga 25 km tezlikda harakatlanmoqda.
Shiddatli shamol kuchli jala bilan birga keladi. 12 iyul kuni ertalab viloyatda 250 mm gacha yog‘ingarchilik bo‘lishi mumkin. Rasmiylar aholini suv toshqini va ko‘chki xavfi haqida ogohlantirmoqda.
…