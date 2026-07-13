AMD kompaniyasi 11 ta yangi Ryzen protsessorini taqdim etdi: Zen 5 arxitekturasi qayerda?

·21·Texno
AMD kompaniyasi 11 ta yangi Ryzen protsessorini taqdim etdi: Zen 5 arxitekturasi qayerda?

Yarimoʻtkazgichlar bozorining yetakchi oʻyinchilaridan biri boʻlgan AMD kompaniyasi oʻz mahsulotlari qatorini birdaniga 11 ta yangi model bilan kengaytirdi. Ryzen 200 va Ryzen 100 turkumlariga mansub ushbu chiplar rasman yangi hisoblansa-da, texnologik jihatdan foydalanuvchilar kutgan inqilobiy oʻzgarishlarni taqdim etmaydi. Bu esa kompaniyaning oʻrta va budjet segmentidagi pozitsiyasini mustahkamlash strategiyasidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taqdim etilgan barcha 11 ta protsessor kompaniyaning eng soʻnggi Zen 5 arxitekturasiga emas, balki nisbatan avvalgi avlod hisoblangan Zen 4 bazasiga asoslangan. Bu holat texnologiya ixlosmandlari orasida biroz hayrat uygʻotdi, chunki yangi seriya raqamlari odatda yangi texnologik jarayonni anglatishi kerak edi. Biroq AMD bu safar mavjud arxitekturani optimallashtirish yoʻlidan borishni maʼqul koʻrgan.

Texnik chalkashliklar va Ryzen 100 turkumi

Yangi Ryzen 100 turkumi atrofida baʼzi tushunmovchiliklar yuzaga kelmoqda. AMD rasmiy saytidagi texnik koʻrsatkichlarda ushbu chiplar Hawk Point oilasiga mansubligi va 4 nanometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilishi koʻrsatilgan. Shu bilan birga, boshqa bir boʻlimda ularning asosi sifatida Zen 3+ arxitekturasi keltirilgan. Mutaxassislarning fikricha, bu yerda texnik xatolik oʻtgan boʻlishi ehtimoli yuqori va chiplar baribir Zen 4 arxitekturasida ishlaydi.

Yana bir eʼtiborga molik jihat — Ryzen 3 205 modelining oʻziga xos tuzilishidir. Ushbu protsessor oltita yadroga (ikkita toʻlaqonli Zen 4 va toʻrtta energiya tejamkor Zen 4C) ega boʻlishiga qaramay, bor-yoʻgʻi sakkizta oqimda ishlashi koʻrsatilgan. Bu AMD kompaniyasi kichik yadrolarda SMT (simultant koʻp oqimlilik) funksiyasini ataylab oʻchirib qoʻyganidan yoki spetsifikatsiyalardagi navbatdagi noaniqlikdan dalolat berishi mumkin.

Bozordagi oʻrni va ahamiyati

Ushbu yangilanish Oʻzbekiston kompyuter bozori uchun ham ahamiyatli, chunki Ryzen protsessorlari narx va unumdorlik nisbati boʻyicha bizning mintaqada juda ommabop hisoblanadi. Zen 4 arxitekturasining yangi seriya ostida qayta chiqarilishi, noutbuklar va tayyor kompyuter yigʻmalari narxini barqarorlashtirishga yordam beradi. Bu esa eng soʻnggi Zen 5 chiplariga ehtiyoji boʻlmagan, ammo zamonaviy quvvatni istovchi foydalanuvchilar uchun ayni muddao.

AMD tomonidan amalga oshirilgan ushbu qadam Intel bilan raqobatda budjet va oʻrta toifadagi noutbuklar segmentini boy bermaslikka qaratilgan. Garchi brend yangi nomlardan foydalanayotgan boʻlsa-da, foydalanuvchilarga sinovdan oʻtgan va barqaror ishlaydigan texnologiyalar taklif etilmoqda. Quyida yangi protsessorlar oilasining asosiy xususiyatlari keltirilgan:

  • Ryzen 200 va Ryzen 100 seriyalari uchun Zen 4 arxitekturasi;
  • Energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan gibrid yadro tuzilishi;
  • 4 nanometrli ishlab chiqarish texnologiyasi (Hawk Point);
  • Budjet segmentidagi qurilmalar uchun moslashtirilgan unumdorlik.
Xulosa qilib aytganda, AMD yangi 11 ta protsessor bilan inqilob qilmagan boʻlsa-da, bozordagi oʻz assortimentini sezilarli darajada kengaytirdi. Endilikda foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib, yanada kengroq tanlov imkoniyatiga ega boʻladilar. Biroq, eng yuqori unumdorlikni kutayotganlar baribir Zen 5 arxitekturasidagi flagman modellarni kutishlariga toʻgʻri keladi.

AMDRyzenПроцессорТехнологияZen 4
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar dengiz bulutlarini yoritish orqali El-Ninyo hodisasini jilovlash yoʻlini topdiOlimlar dengiz bulutlarini yoritish orqali El-Ninyo hodisasini jilovlash yoʻlini topdiBugun, 04:24Neyrotarmoqlar koinotda oltin va platina hosil boʻlish jarayonini modellashtirdiNeyrotarmoqlar koinotda oltin va platina hosil boʻlish jarayonini modellashtirdiBugun, 02:56AQSHda yadroviy xavfsizlik qoidalari yumshatilmoqda: ALARA tamoyilidan voz kechilishi mumkinAQSHda yadroviy xavfsizlik qoidalari yumshatilmoqda: ALARA tamoyilidan voz kechilishi mumkinBugun, 01:57AMD videokartalari NVIDIA va Intel Arc darajasiga chiqadi: Kadrlar generatsiyasida inqilobAMD videokartalari NVIDIA va Intel Arc darajasiga chiqadi: Kadrlar generatsiyasida inqilobBugun, 01:25Intel Nova Lake-S protsessorlari rekord darajadagi kuchli grafikaga ega boʻladiIntel Nova Lake-S protsessorlari rekord darajadagi kuchli grafikaga ega boʻladiKecha, 23:55Timex professional gʻavvoslar uchun titan korpusli yangi soatni taqdim etdiTimex professional gʻavvoslar uchun titan korpusli yangi soatni taqdim etdiKecha, 23:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi