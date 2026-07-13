AMD kompaniyasi 11 ta yangi Ryzen protsessorini taqdim etdi: Zen 5 arxitekturasi qayerda?
Yarimoʻtkazgichlar bozorining yetakchi oʻyinchilaridan biri boʻlgan AMD kompaniyasi oʻz mahsulotlari qatorini birdaniga 11 ta yangi model bilan kengaytirdi. Ryzen 200 va Ryzen 100 turkumlariga mansub ushbu chiplar rasman yangi hisoblansa-da, texnologik jihatdan foydalanuvchilar kutgan inqilobiy oʻzgarishlarni taqdim etmaydi. Bu esa kompaniyaning oʻrta va budjet segmentidagi pozitsiyasini mustahkamlash strategiyasidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taqdim etilgan barcha 11 ta protsessor kompaniyaning eng soʻnggi Zen 5 arxitekturasiga emas, balki nisbatan avvalgi avlod hisoblangan Zen 4 bazasiga asoslangan. Bu holat texnologiya ixlosmandlari orasida biroz hayrat uygʻotdi, chunki yangi seriya raqamlari odatda yangi texnologik jarayonni anglatishi kerak edi. Biroq AMD bu safar mavjud arxitekturani optimallashtirish yoʻlidan borishni maʼqul koʻrgan.
Texnik chalkashliklar va Ryzen 100 turkumiYangi Ryzen 100 turkumi atrofida baʼzi tushunmovchiliklar yuzaga kelmoqda. AMD rasmiy saytidagi texnik koʻrsatkichlarda ushbu chiplar Hawk Point oilasiga mansubligi va 4 nanometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilishi koʻrsatilgan. Shu bilan birga, boshqa bir boʻlimda ularning asosi sifatida Zen 3+ arxitekturasi keltirilgan. Mutaxassislarning fikricha, bu yerda texnik xatolik oʻtgan boʻlishi ehtimoli yuqori va chiplar baribir Zen 4 arxitekturasida ishlaydi.
Yana bir eʼtiborga molik jihat — Ryzen 3 205 modelining oʻziga xos tuzilishidir. Ushbu protsessor oltita yadroga (ikkita toʻlaqonli Zen 4 va toʻrtta energiya tejamkor Zen 4C) ega boʻlishiga qaramay, bor-yoʻgʻi sakkizta oqimda ishlashi koʻrsatilgan. Bu AMD kompaniyasi kichik yadrolarda SMT (simultant koʻp oqimlilik) funksiyasini ataylab oʻchirib qoʻyganidan yoki spetsifikatsiyalardagi navbatdagi noaniqlikdan dalolat berishi mumkin.
Bozordagi oʻrni va ahamiyatiUshbu yangilanish Oʻzbekiston kompyuter bozori uchun ham ahamiyatli, chunki Ryzen protsessorlari narx va unumdorlik nisbati boʻyicha bizning mintaqada juda ommabop hisoblanadi. Zen 4 arxitekturasining yangi seriya ostida qayta chiqarilishi, noutbuklar va tayyor kompyuter yigʻmalari narxini barqarorlashtirishga yordam beradi. Bu esa eng soʻnggi Zen 5 chiplariga ehtiyoji boʻlmagan, ammo zamonaviy quvvatni istovchi foydalanuvchilar uchun ayni muddao.
AMD tomonidan amalga oshirilgan ushbu qadam Intel bilan raqobatda budjet va oʻrta toifadagi noutbuklar segmentini boy bermaslikka qaratilgan. Garchi brend yangi nomlardan foydalanayotgan boʻlsa-da, foydalanuvchilarga sinovdan oʻtgan va barqaror ishlaydigan texnologiyalar taklif etilmoqda. Quyida yangi protsessorlar oilasining asosiy xususiyatlari keltirilgan:
- Ryzen 200 va Ryzen 100 seriyalari uchun Zen 4 arxitekturasi;
- Energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan gibrid yadro tuzilishi;
- 4 nanometrli ishlab chiqarish texnologiyasi (Hawk Point);
- Budjet segmentidagi qurilmalar uchun moslashtirilgan unumdorlik.
…