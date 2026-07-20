Oddiy dori ayol tanasini ko‘k rangga aylantirib yubordi

·84·Dunyo
Oddiy dori ayol tanasini ko‘k rangga aylantirib yubordi

Keng qo‘llaniladigan antibiotikni qabul qilgan 68 yoshli ayolda juda kam uchraydigan nojo‘ya ta’sir kuzatildi. New England Journal of Medicine jurnalida e’lon qilingan ma’lumotga ko‘ra, dori qabul qilish boshlanganidan ikki hafta o‘tib uning qo‘l va oyoqlarida ko‘k-kulrang dog‘lar paydo bo‘lgan. Ayol olti hafta davomida dog‘lar yo‘qolmaganidan so‘ng shifokorlarga murojaat qilgan.

Ma’lum bo‘lishicha, u rozatsea kasalligini davolash maqsadida kuniga 100 mg minotsiklin qabul qilgan. Ushbu antibiotik rozatsea, husnbuzar va ayrim bakterial infeksiyalarni davolashda keng qo‘llaniladi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, teri rangi o‘zgarishi ushbu dorining juda kam uchraydigan nojo‘ya ta’sirlaridan biri bo‘lib, bemorlarning 3–15 foizida kuzatiladi.

Qo‘l va oyoqlarda toshmalar hamda pigmentatsiya o‘zgarishlari tasvirlangan.

Dastlab dog‘lar faqat oyoqlarda paydo bo‘lgan, keyinchalik qo‘llar va tilning yon qismlariga ham tarqalgan. Shundan so‘ng ayolga minotsiklin chaqirgan giperpigmentatsiya tashxisi qo‘yilgan.

Shifokorlar unga dori qabul qilishni to‘xtatish va quyosh nurlaridan ehtiyotlanishni tavsiya qildi. Olti oydan keyin dog‘lar biroz kamaygan bo‘lsa-da, to‘liq yo‘qolmagan.

Mutaxassislar qayd etishicha, minotsiklin bosh aylanishi, ko‘ngil aynishi va bosh og‘rig‘idan tashqari, kam hollarda teri rangining o‘zgarishi, eritema multiforme hamda hayot uchun xavfli bo‘lishi mumkin bo‘lgan Stivens–Jonson sindromi kabi jiddiy asoratlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Shu bois dori qabul qilishdan avval uning ehtimoliy nojo‘ya ta’sirlari haqida bemorlarni ogohlantirish muhimligi ta’kidlanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya Umra ziyoratchilari uchun muhim yangilikni e’lon qildiSaudiya Umra ziyoratchilari uchun muhim yangilikni e’lon qildiBugun, 17:56Koreyalik olimlar 10 soniyada o‘zi kiyiladigan kiyim yaratdiKoreyalik olimlar 10 soniyada o‘zi kiyiladigan kiyim yaratdiBugun, 17:37Rossiyada yana bir fizik olim davlatga xiyonatda ayblandiRossiyada yana bir fizik olim davlatga xiyonatda ayblandiBugun, 14:58Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldiLamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 14:53Sun’iy intellektli ko‘zoynak imtihonda ilk jinoiy ishga sabab bo‘ldiSun’iy intellektli ko‘zoynak imtihonda ilk jinoiy ishga sabab bo‘ldiBugun, 14:11JCH finalida internet yulduziga aylangan bolakay: Lamin Yamal 3 yoshli ukasi bilan! (video)JCH finalida internet yulduziga aylangan bolakay: Lamin Yamal 3 yoshli ukasi bilan! (video)Bugun, 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?