Buqalamunga yo‘l bergan haydovchining reaksiyasi internetni kuldirdi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Turkiyaning Qahramonmarash shahrida tasvirga olingan kulgili voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Yo‘l o‘rtasidan o‘tayotgan buqalamunni payqagan haydovchi mashinasini to‘xtatib, uning bemalol yo‘lni kesib o‘tishini kutishga qaror qiladi.
Biroq buqalamun kutilganidek tez harakat qilmaydi. U o‘ziga xos tarzda goh oldinga, goh orqaga tebranib, juda sekin odimlay boshlaydi. Bu holatni kuzatgan haydovchi esa kulgisini tiyolmay, vaziyatga samimiy munosabat bildiradi.
Mazkur video qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda ommalashib, minglab tomoshalarni yig‘di. Foydalanuvchilar haydovchining sabr-toqati va buqalamunning "shoshilmasdan" harakatlanishini hazilomuz izohlar bilan muhokama qilmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…