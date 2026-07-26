Soyuz MS-28 kemasi XKS ekipajini Yerga qaytardi: 2000 darajali issiqlik va yumshoq qoʻnish

·53·Texno
Soyuz MS-28 kemasi XKS ekipajini Yerga qaytardi: 2000 darajali issiqlik va yumshoq qoʻnish

Xalqaro koinot stansiyasida (XKS) oʻz missiyasini muvaffaqiyatli yakunlagan “Soyuz MS-28” boshqariladigan kosmik kemasi Yerga qaytdi. 26-iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 15:25 da kemaning tushish apparati Qozogʻistonning Jezkazgan shahridan taxminan 147 kilometr janubi-sharqda joylashgan belgilangan hududga yumshoq qoʻnishni amalga oshirdi. Bu parvoz stansiya tarixidagi navbatdagi muhim bosqich boʻlib, ekipaj aʼzolarining uzoq muddatli ilmiy faoliyatiga yakun yasadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kema bortida Rossiya kosmonavtlari Sergey Kud-Sverchkov va Sergey Mikayev, shuningdek, NASA astronavti Kristofer Uilyams boʻlgan. Ular XKSdagi 74-uzoq muddatli ekspeditsiya tarkibida jami 241 kun davomida faoliyat yuritishdi. Ushbu davr mobaynida tadqiqotchilar oʻnlab ilmiy tajribalar oʻtkazib, stansiyaning texnik holatini saqlab turish boʻyicha muhim vazifalarni bajardilar.

Atmosferadagi ekstremal sinov

Qoʻnish jarayoni texnik jihatdan juda murakkab va xatarli kechdi. ixbt.com maʼlumotiga koʼra, kema stansiyaning Rossiya segmentidan ajralgach, tormozlanish manyovrini amalga oshirdi va orbitadan chiqishni boshladi. Parvozning eng hayajonli va ogʼir bosqichi atmosferaning zich qatlamlariga kirish vaqti boʼldi.

Gipertovush tezligida harakatlanayotgan tushish apparati atrofida plazma buluti hosil boʼldi va harorat 2000 daraja Selsiygacha koʼtarildi. Bunday ekstremal sharoitda kema korpusi ulkan termik yuklamalarga bardosh berdi. Bu vaqtda kema bilan aloqa vaqtincha uzilishi odatiy hol boʼlib, bu plazma qatlami radio toʼqinlarni oʼzi orqali oʼtkazmasligi bilan bogʼliq.

Maksimal yuklamalar ortda qolgach, kema parashyut tizimini ishga tushirdi. Yer sirtiga tegishdan bir necha soniya oldin esa “yumshoq qoʼnishʼ dvigatellari ishga tushib, tushish tezligini minimal darajaga tushirdi. Bu esa kosmonavtlarning xavfsiz va jarohatlarsiz Yerga qaytishini taʼminladi.

Missiya natijalari va ahamiyati

Ushbu ekspeditsiyaning yakunlanishi xalqaro kosmik hamkorlikning bardavomligini koʼrsatadi. 241 kunlik missiya davomida ekipaj quyidagi yoʼnalishlarda ish olib bordi:

  • Mikrogravitatsiya sharoitida biologik jarayonlarni oʼganish;
  • Koinot nurlanishining inson organizmiga taʼsirini tadqiq qilish;
  • Stansiya tashqarisidagi ochiq koinotga chiqish va texnik xizmat koʼrsatish;
  • Yangi avlod materialshunoslik tajribalarini oʼtkazish.
Hozirda barcha ekipaj aʼzolari shifokorlar nazoratida boʼlib, ularning ahvoli barqaror deb baholanmoqda. Kosmonavtlar va astronavt uzoq vaqt davomida vaznsizlik holatida boʼlganliklari sababli, endilikda ular bir necha haftalik reabilitatsiya jarayonini oʼtashadi. Bu vaqt ichida ularning organizmi Yer tortishish kuchiga qaytadan moslashishi lozim boʼladi.

Soyuz MS-28XKSNASAKoinotRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob