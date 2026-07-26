Soyuz MS-28 kemasi XKS ekipajini Yerga qaytardi: 2000 darajali issiqlik va yumshoq qoʻnish
Xalqaro koinot stansiyasida (XKS) oʻz missiyasini muvaffaqiyatli yakunlagan “Soyuz MS-28” boshqariladigan kosmik kemasi Yerga qaytdi. 26-iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 15:25 da kemaning tushish apparati Qozogʻistonning Jezkazgan shahridan taxminan 147 kilometr janubi-sharqda joylashgan belgilangan hududga yumshoq qoʻnishni amalga oshirdi. Bu parvoz stansiya tarixidagi navbatdagi muhim bosqich boʻlib, ekipaj aʼzolarining uzoq muddatli ilmiy faoliyatiga yakun yasadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kema bortida Rossiya kosmonavtlari Sergey Kud-Sverchkov va Sergey Mikayev, shuningdek, NASA astronavti Kristofer Uilyams boʻlgan. Ular XKSdagi 74-uzoq muddatli ekspeditsiya tarkibida jami 241 kun davomida faoliyat yuritishdi. Ushbu davr mobaynida tadqiqotchilar oʻnlab ilmiy tajribalar oʻtkazib, stansiyaning texnik holatini saqlab turish boʻyicha muhim vazifalarni bajardilar.
Atmosferadagi ekstremal sinovQoʻnish jarayoni texnik jihatdan juda murakkab va xatarli kechdi. ixbt.com maʼlumotiga koʼra, kema stansiyaning Rossiya segmentidan ajralgach, tormozlanish manyovrini amalga oshirdi va orbitadan chiqishni boshladi. Parvozning eng hayajonli va ogʼir bosqichi atmosferaning zich qatlamlariga kirish vaqti boʼldi.
Gipertovush tezligida harakatlanayotgan tushish apparati atrofida plazma buluti hosil boʼldi va harorat 2000 daraja Selsiygacha koʼtarildi. Bunday ekstremal sharoitda kema korpusi ulkan termik yuklamalarga bardosh berdi. Bu vaqtda kema bilan aloqa vaqtincha uzilishi odatiy hol boʼlib, bu plazma qatlami radio toʼqinlarni oʼzi orqali oʼtkazmasligi bilan bogʼliq.
Maksimal yuklamalar ortda qolgach, kema parashyut tizimini ishga tushirdi. Yer sirtiga tegishdan bir necha soniya oldin esa “yumshoq qoʼnishʼ dvigatellari ishga tushib, tushish tezligini minimal darajaga tushirdi. Bu esa kosmonavtlarning xavfsiz va jarohatlarsiz Yerga qaytishini taʼminladi.
Missiya natijalari va ahamiyatiUshbu ekspeditsiyaning yakunlanishi xalqaro kosmik hamkorlikning bardavomligini koʼrsatadi. 241 kunlik missiya davomida ekipaj quyidagi yoʼnalishlarda ish olib bordi:
- Mikrogravitatsiya sharoitida biologik jarayonlarni oʼganish;
- Koinot nurlanishining inson organizmiga taʼsirini tadqiq qilish;
- Stansiya tashqarisidagi ochiq koinotga chiqish va texnik xizmat koʼrsatish;
- Yangi avlod materialshunoslik tajribalarini oʼtkazish.
…